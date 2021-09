FPL admite que alza de tarifas costará más a los clientes residenciales que a las empresas

Florida Power & Light está solicitando un aumento de tarifas a partir de enero de 2022. Miami Herald file photo

Los testigos de Florida Power & Light (FPL) admitieron esta semana ante las autoridades normativas estatales que su propuesta de aumento de tarifas de $1,530 millones en los próximos cuatro años costará a los clientes residenciales desproporcionadamente más que a las empresas comerciales e industriales más grandes del estado.

Las declaraciones de los testigos de FPL ocurrieron durante una audiencia de un día celebrada el lunes para revisar una propuesta de acuerdo de cuatro años entre la mayor empresa de servicios públicos del estado y otros grupos interesados.

Bajo el interrogatorio de los opositores, más de un ejecutivo de FPL reconoció que los datos de la compañía muestran que los clientes residenciales pagarán $1,000 millones más en aumentos que los clientes industriales bajo el acuerdo propuesto, que si se aprueba será el mayor aumento de tarifas en la historia para la mayor empresa de servicios públicos del estado.

“Eso es mucho dinero”, dijo Bradley Marshall, el abogado principal de Earthjustice y otros opositores antes de que sus preguntas hicieran que los expertos de FPL reconocieran elementos del acuerdo que no estaban incluidos en los materiales promocionales de la empresa.

“Son cientos de dólares por cliente residencial que no deberían pagar para subvencionar las tarifas de unas pocas grandes empresas”, dijo.

Pero Robert E. Barrett, vicepresidente de finanzas de FPL, lo calificó de “acuerdo integral” que equilibra los intereses de todos los clientes. Dijo que el acuerdo incluye componentes aprobados en los tres últimos acuerdos de FPL y, dado que las métricas de la industria muestran que la empresa tiene un alto rendimiento, los reguladores deberían continuar con una estrategia exitosa.

En respuesta a las preguntas, FPL también dijo que los participantes en el programa SolarTogether recibirán $2,000 millones en ahorros y reconoció que esos ahorros están subvencionados por otros clientes.

El programa SolarTogether permite a los abonados pagar voluntariamente más en sus cuentas eléctricas para financiar proyectos solares y, a cambio, recibir créditos durante siete años. El acuerdo dedica 40% de la expansión de la energía solar a clientes residenciales y pequeñas empresas y 60% a clientes comerciales, industriales y gubernamentales.

Si se aprueba, el acuerdo propuesto aumentaría las tarifas básicas en $692 millones en enero y otros $560 millones en 2023, con aumentos adicionales en 2024 y 2025 para pagar los proyectos solares.

El acuerdo se alcanzó en agosto entre FPL y la FloridaOffice of Public Counsel, que representa a los consumidores en los casos de tarifas, la Florida Retail Federation, el Florida Industrial Power Users Group y la Southern Alliance for Clean Energy.

Vote Solar y elm CLEO Institute firmaron el acuerdo en agosto después que se cumplieran algunas de sus peticiones. Las Federal Executive Agencies, que representan a los militares y otros programas federales en la Florida, también dijeron el lunes que apoyan el acuerdo.

“Aunque el acuerdo no es un resultado perfecto para nuestros intereses, creemos que es justo y razonable”, dijo Thomas A. Jernigan, abogado de las Federal Executive Agencies, que incluye las instalaciones militares de Estados Unidos en la Florida.

Dijo que el acuerdo “dará lugar a programas únicos que fomentarán la inversión en programas innovadores” y “aunque habrá algunos aumentos, creemos que son aceptables. Las tarifas son justas y no supondrán ningún choque tarifario para los clientes”.

FPL está aceptando solicitudes para su programa de asistencia crediticia a pequeñas empresas para ayudar a la recuperación durante la pandemia de COVID-19. Se muestra arriba la granja solar en la planta de energía de Manatee FPL en Parrish. Bradenton Herald file photo

Tercer acuerdo cuatrienal

Esta es la tercera vez desde 2012 que se pide a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida (PSC) que apruebe un acuerdo de tómalo-o-déjalo solicitado por FPL. La propuesta utiliza una serie de estrategias contables para proporcionar a la empresa flexibilidad de ingresos, así como mayores beneficios.

Entre sus defensores se encuentran los mayores usuarios industriales del estado, que tendrán menores aumentos de tarifas que los clientes residenciales, y los defensores de la energía solar, que apoyan el plan porque amplía la producción solar y los programas de carga de vehículos eléctricos y reduce el uso de combustibles fósiles. A cambio, el acuerdo otorga a FPL una de las tasas de rendimiento garantizadas más altas del país.

Los opositores que representan a los clientes residenciales –Earthjustice, Florida Rising, League of United Latin American Citizens y Environmental Confederation of Southwest Florida y Floridians Against Increased Rates– dicen que el acuerdo es un mal trato para la mayoría de los clientes de FPL porque requiere que los clientes generales subvencionen el programa solar y aumenta desproporcionadamente las tarifas de los clientes residenciales.

También argumentan que la propuesta original de FPL era mejor para los clientes residenciales que el acuerdo que ahora se pide a los reguladores que aprueben.

Excluidos de las negociaciones

Según los datos revisados por la PSC el lunes, los grandes clientes comerciales pagarían un 20 por ciento menos de lo que FPL propuso originalmente cuando presentó su caso de tarifas en marzo, mientras que los clientes residenciales ven una disminución de solo el dos por ciento.

“Los clientes residenciales no estaban en esa mesa, y por eso no obtuvieron el ahorro”, dijo Marshall. “No hubo un equilibrio de los intereses residenciales, y por eso el acuerdo viola el interés público, porque para que sea de interés público, debe ser de interés para todos, no solo para los intereses de las empresas más grandes”.

La empresa también admitió que su programa SolarTogether, que paga créditos a los abonados, no se ampliará para los clientes con bajos ingresos, mientras que los mayores beneficiarios serán los grandes usuarios comerciales, muchos de los cuales están en lista de espera para incorporarse al programa favorable.

Scott R. Bores, director de planificación y análisis financiero de FPL, declaró que la empresa calcula el ahorro del programa SolarTogether asumiendo que sin él no se construiría energía solar y que la empresa estaría pagando un impuesto federal sobre el carbono que aún no existe.

“Entendiendo lo que está pasando en Washington DC, creo que es muy difícil de entender que no habrá algún tipo de costo de cumplimiento del carbono en el futuro”, dijo Bores.

Marshall lo calificó de “escenario absurdo para que SolarTogether quede bien”.

Dijo que en lugar de pagar a las empresas para que tomen créditos solares para que puedan anunciar que utilizan energía limpia, un mejor enfoque sería que FPL elimine SolarTogether y construya un sistema solar eficiente que beneficie a todos los clientes.

“FPL no quiere que Walmart y otros grandes clientes deserten e instalen una gran cantidad de su propia energía solar”, dijo. “Y por eso es una forma de pagarles por ser clientes de FPL y cobrar a otros clientes, incluidos los de bajos ingresos, por hacerlo”.

Pocas preguntas

Durante más de siete horas de testimonio de los testigos tanto de los opositores como de FPL el lunes, los cinco miembros de la PSC solo hicieron un puñado de preguntas. El personal de la PSC no hizo ninguna pregunta, y la Office of Public Counsel, que representa a todos los contribuyentes y firmó el acuerdo, no hizo ninguna pregunta.

La PSC está compuesta por miembros que nunca han presidido un caso de tarifas completamente litigado para la mayor empresa de servicios públicos del estado.

La comisionada Gabriella Passidomo, ex abogada de la PSC, fue nombrada este año. El comisionado Mike LaRosa, ex agente inmobiliario, comenzó su mandato en enero. El comisionado Art Graham, el más veterano del panel, es un veterano ingeniero químico que fue nombrado para un cuarto mandato este año. El presidente de la Comisión, Gary Clark, fue nombrado por primera vez en 2017 y reelegido una vez. Y el comisionado Andrew Giles Fay fue nombrado en 2018 y reelegido este mes.

Passidomo, Graham y Fay se centraron en algunas de las disposiciones contables del acuerdo.

Por ejemplo, el acuerdo garantiza a FPL una rentabilidad sobre el capital del 10.6%, con un rango del 9.7 por ciento al 11.7 por ciento.

En virtud de un acuerdo especial que la PSC dio a la empresa en 2012, si FPL gana más de lo permitido en ingresos, puede acreditar los fondos excedentes contra su gasto de amortización y así aumentar sus gastos totales lo suficiente como para mantener el exceso de ganancias.

Tim Devlin, ex director ejecutivo de la PSC que fue contratado por los opositores para proporcionar su análisis del caso de las tarifas, testificó que en lugar de mantener el excedente recaudado de los clientes porque FPL recauda demasiado para los costos de depreciación, el excedente debe ser devuelto a los clientes en forma de tarifas más bajas.

“FPL tiene un excedente de reserva de algo menos de $1,500 millones, que fue pagado por sus clientes”, dijo.

Plan para mantener el excedente

Al permitir que FPL se quede con el dinero a través de créditos de depreciación, la PSC “privaría efectivamente a los clientes de FPL del valor de esos pagos excesivos y transferiría esta enorme cantidad de riqueza y poder adquisitivo a FPL y a su accionista, NextEra Energy’‘, dijo Devlin. “Esto no es justo y es contrario al interés público”.

Pero FPL argumentó que la política, conocida como mecanismo de amortización de excedentes de reserva (RSAM), “ha sido fundamental para proporcionar la certeza de la tarifa y la estabilidad regulatoria para permitir a FPL mejorar significativamente el valor que ofrecemos a nuestros clientes’‘, dijo Barrett.

Dijo que al permitir esta flexibilidad, FPL evitará los aumentos generales de la tarifa base en 2024 y 2025 y puede “gestionar mejor la volatilidad y la incertidumbre durante todo el periodo de cuatro años”.

Barrett también argumentó que la flexibilidad contable que permite a la compañía obtener altas ganancias es una recompensa por el “rendimiento superior” de FPL.

“El incentivo propuesto proporciona un firme mensaje de esta comisión para nosotros que será notado por todas las empresas”, dijo.

Aunque el personal de la PSC tiene la experiencia para analizar el acuerdo y decidir lo que es de interés público, no hará una recomendación del personal sobre si la PSC debe aprobar o no el acuerdo, dijo Cynthia Muir, vocera de la PSC.

Sin embargo, si los comisionados rechazan el acuerdo y retoman el caso de las tarifas en una fecha posterior, entonces habrá una recomendación del personal”, dijo.

Las partes presentarán a continuación sus informes sobre si el acuerdo debe ser aprobado y se espera que la comisión tome una decisión final sobre la propuesta el 26 de octubre.