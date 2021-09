Dueños del Magic City Casino demandan al gobierno federal para bloquear las apuestas deportivas en la Florida

El gobernador Ron DeSantis y Marcellus Osceola Jr., presidente de la tribu semínole, muestran el pacto de juego que firmaron en abril. EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNOR

Dos parimutuales de la Florida presentaron a última hora del martes una nueva moción en el tribunal federal de distrito de Washington, en la que piden a un juez que bloquee la implantación de las apuestas deportivas en internet en el marco del pacto tribal de juego de la Florida, cuyo inicio está previsto para finales de este año.

La moción, presentada por Magic City Casino y Bonita Springs Poker Room contra la secretaria del Interior federal, Deb Haaland, pide a un tribunal que impida la parte de apuestas deportivas del pacto estatal con la tribu semínole de la Florida. El pacto otorga a la tribu el monopolio de las apuestas deportivas en el estado al permitir que se realicen a través de un servidor de internet situado en territorio de latribu.

Los demandantes alegan que aunque el Departamento del Interior permitió que el pacto entrara en vigor, el tribunal debería revocar esa decisión y bloquear su aplicación hasta que se establezca un pacto legal de apuestas deportivas para la Florida.

Según el acuerdo firmado por el gobernador Ron DeSantis y aprobado por la Legislatura de la Florida, cualquier persona en la Florida mayor de 21 años puede empezar a colocar y cobrar apuestas en línea en eventos deportivos “a través de internet [o] aplicación web” desde cualquier lugar de la Florida a partir del 15 de octubre. Todas las transacciones se realizarán a través de servidores situados en tierras tribales, en un modelo que pretende eludir tanto la legislación federal como la estatal, que consideran ilegales las apuestas deportivas en la Florida a menos que las autorice la ley estatal.

Aunque la ley de la Florida establece una fecha de inicio del 15 de octubre para las apuestas deportivas tribales, una nota a pie de página en la demanda afirma que “los representantes de la tribu han informado a los demandantes de que la tribu no implementará las apuestas deportivas en línea hasta el 15 de noviembre de 2021”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El portavoz de la tribu semínole, Gary Bitner, dijo el miércoles que “no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento de las apuestas deportivas móviles en la Florida”.

El argumento: los servidores en tierras tribales

El Magic City Casino y Bonita Springs Poker Rooms, propiedad de la familia Havenick, presentaron una demanda contra la secretaria de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, en la que piden a un tribunal federal que prohíba la parte del pacto estatal con la tribu semínole de la Florida relativa a las apuestas deportivas. Miami

En última instancia, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia tendrá la última palabra.

El tribunal ha programado una audiencia para el 5 de noviembre para escuchar los argumentos orales sobre la moción de juicio sumario de Magic City con el objetivo de bloquear el lanzamiento de las apuestas deportivas en línea en la Florida.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Daniel Wallach, abogado y consultor de juegos de azar que ha estudiado las leyes de la Florida, dijo que en el centro de la demanda está la cuestión que se argumentó en las presentaciones judiciales anteriores y durante el proceso legislativo.

Es decir, si las apuestas por internet realizadas por personas situadas fuera de las tierras tribales se transforman mágicamente en juegos de azar en tierras indias simplemente porque el servidor que procesa las apuestas está situado en tierras indias”, dijo.

Magic City y Bonita Poker Rooms alegan que el acuerdo de 30 años con el estado viola ilegalmente la Ley Federal de Regulación del Juego Indígena (IGRA), que exige que cualquier juego sancionado por el estado se realice en territorio tribal.

“En numerosos aspectos, la IGRA deja muy claro que sus disposiciones se limitan a los juegos de azar realizados ‘en tierras indígenas’”, dice la moción de 45 páginas. “De hecho, la IGRA se refiere a los juegos de azar en ‘tierras indígenas’ 34 veces, y no habla ni una sola vez de los juegos de azar que se producen fuera de territorios indígenas”.

Magic City y Bonita Poker Rooms argumentan que “cuando un jugador realiza una apuesta a través de internet en algún lugar de la Florida que no está en una reserva, esa persona está realizando apuestas deportivas fuera de la reserva. Eso es un hecho y ningún acuerdo entre la tribu y la Florida puede cambiar ese hecho”.

Argumento secundario sobre la exclusión de otras empresas

Los parimutuales también alegan que la Legislatura no solo otorgó a la tribu el derecho exclusivo a realizar apuestas deportivas en la Florida, sino que convirtió en un delito que cualquier otra persona o entidad las realice.

“Esto es un abuso ilegal de la IGRA que va mucho más allá de lo que el Congreso pretendía”, afirma la moción. “También infringe la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución al discriminar a favor de una tribu específica [un grupo definido por la raza, la etnia y/o el origen nacional], a la que se le da un monopolio para llevar a cabo un negocio de apuestas, mientras que establece que si cualquier persona que pertenezca a una raza, tribu, etnia u origen nacional diferente intenta dedicarse al mismo negocio de apuestas, entonces es culpable de un delito grave”.

El pacto autoriza las apuestas deportivas en seis de las reservas de la tribu, pero permite que los hipódromos y frontones de jai-alai existentes en la Florida desarrollen sus propias aplicaciones móviles y realicen apuestas deportivas fuera de las reservaciones si son elegidos por la tribu como sus socios. Los parimutuales pueden llevarse 60% de la recaudación de cada apuesta y la tribu recibe el 40% restante.

Magic City y Bonita Poker Rooms también argumentan que, debido al monopolio estatal de la tribu, “se verán seriamente perjudicadas por la incapacidad de proporcionar servicios comparables” y que la operación de apuestas deportivas en línea “desviará el negocio” de sus operaciones de juego a las de la tribu.

“Los demandantes también perderán nuevos negocios y nuevas bases de clientes, y sufrirán una pérdida de la buena voluntad desarrollada durante décadas de desarrollo de sus instalaciones de juego en persona”, escribieron.

Esta es la segunda demanda presentada por West Flagler Associates y Bonita-Fort Myers Corporation, que son propiedad de la familia Havenick. West Flagler gestiona el Magic City Casino, y Bonita-Fort Myers Corporation la Bonita Poker Room. La primera demanda presentada en el tribunal federal del Distrito Norte de la Florida, alegaba que el componente de apuestas deportivas del pacto se basa en una “ficción legal” que infringe la ley federal.

El papel del Departamento de Interior es clave

In una carta enviada al Estado en agosto, el Departamento de Interior determinó que no aprobaría ni denegaría el pacto y, “en consecuencia, se considera que el pacto ha sido aprobado por ministerio de ley en la medida en que cumple la IGRA [Ley de Regulación del Juego Indígena] y la legislación federal vigente”.

En su carta, Bryan Newland, vicesecretario principal de Asuntos Indígenas, concluía que “la evolución de la tecnología no debe ser un impedimento para que las tribus participen en la industria del juego” y que los objetivos de la IGRA “se cumplirían mediante la mejora de la cooperación tribu-estado en la regulación de las apuestas móviles”.

“Varios estados han promulgado leyes que consideran que una apuesta se ha producido en la ubicación de los servidores, independientemente de dónde se encuentre físicamente el jugador en el estado”, decía la carta. “El pacto refleja esta concepción moderna de cómo regular el juego online”.

Wallach, el jurista, considera que la carta de 12 páginas de Newland evita la aprobación, pero que el intento de argumentar a favor es inusual.

“El secretario Newland aparentemente estaba tratando de influir en la balanza, aunque su agencia tomó su determinación de no sopesar y tomar una decisión en un sentido u otro”, dijo. “Su razonamiento parece redactado por los abogados de la tribu semínole y no tendrá tanto peso en un tribunal, dado el hecho de que la agencia no hizo una aprobación formal”.

El Departamento del Interior declinó hacer declaraciones al respecto.