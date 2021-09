Candidata a la comisión de Miami Beach se disculpa tras afirmar falsamente que es hispana

La ex comisionada de Miami Beach Kristen Rosen González dijo el jueves que “ni siquiera era consciente” de lo que estaba diciendo cuando afirmó a los líderes del Partido Demócrata cuando solicitó apoyo para su campaña la semana pasada que era hispana, aunque no lo es.

“Siempre me he identificado políticamente como hispana”, dijo Rosen González, que espera que los votantes la devuelvan a la Comisión de Miami Beach este noviembre, a la Junta Editorial del Miami Herald durante una entrevista el jueves. “Me he disculpado y he dicho que obviamente no soy hispana”.

La disculpa se produjo un día después de que CBS4, aliad noticioso del Miami Herald, escribió sobre la afirmación de Rosen González en una entrevista con el Partido Demócrata de Miami-Dade, durante la cual también fue cuestionada sobre declaraciones anteriores que hizo sobre la Policía.

Rosen González, quien prestó servicio en la comisión de siete miembros de la ciudad de 2015 a 2018 antes de renunciar para postularse al Congreso, agregó “González” a su apellido al casarse en 2001 con Emilio González. Rosen es su apellido de soltera. La pareja se divorció en 2009.

Ella es una de los cinco candidatos que se postulan para el escaño del Grupo 1 en las elecciones generales del 2 de noviembre en Miami Beach. Los otros candidatos son: Greg Branch, Adrián González, Raquel Pacheco y Blake Young. Branch y Pacheco también son demócratas. Si nadie recibe el 50% de los votos el 2 de noviembre, habrá una segunda vuelta.

Según el reportero de investigación de CBS4 Jim DeFede, esta no es la primera vez que Rosen González juega con su apellido durante las campañas. Cuando quedó en tercer lugar en 2018 en la contienda primaria del Partido Demócrata por el distrito congresual 27 de la Florida, otras campañas atribuyeron su sorprendente éxito a su apellido hispano, el único en la contienda.

Este año, Rosen González se enfrenta a oponentes hispanos en su actual contienda para la comisión de la ciudad. Pero durante su entrevista la semana pasada con el Partido Demócrata de Miami-Dade, se escucha a Rosen González llamarse a sí misma “la demócrata hispana de más alto perfil en la Ciudad de Miami Beach”.

El partido, que hasta el jueves por la tarde no había dado su apoyo, proporcionó una grabación de la entrevista al Herald. El jueves, el presidente Robert Dempster distanció al partido local de los comentarios de Rosen González.

“El Partido Demócrata de Miami-Dade se enorgullece de estar compuesto por una sección transversal ampliamente representativa de nuestro condado”, dijo Dempster. “Los comentarios de la señora Rosen González hablan por sí mismos y de ninguna manera reflejan ninguna posición sostenida por nuestra membresía”.

Esta no es la primera vez que Rosen González —quien ha tenido una carrera política a veces controversial— es criticada por algo que ha dicho.

En julio, causó asombro cuando pidió a los votantes que donaran dinero a su campaña y visitaran su nuevo restaurante. En 2018, dijo que se equivocó cuando llamó “inculta” a la “gran mayoría” de la gente del distrito 27 del Congreso de la Florida.” En 2017, Rosen González escribió un correo electrónico al entonces jefe de Policía, después de un tiroteo de fin de semana en South Beach, pidiendo que Miami Beach “devuelva las balas a los policías”.

Durante la entrevista de la Junta Editorial el jueves, Rosen González dijo que “quizá no siempre diga lo correcto, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras”.

“Vivimos en una sociedad en la que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos”, dijo a la junta. “Eso es lo que me duele ... tanto trabajo duro con una declaración inconsciente puede deshacer cualquier cosa. Espero que los residentes de Miami Beach entiendan de dónde vengo”.

Rosen González, que domina el español, publicó el jueves un anuncio de campaña en español. En un comentario en el video volvió a pedir perdón.

“Mis hijos son hispanos, estoy muy cerca de nuestra comunidad hispana, mi prometido es cubano y cometí un error”, escribió. “Eso no me hace hispana. Me disculpo profundamente con quienes haya podido ofender”.

