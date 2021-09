Entregarán a familiares $750,000 en efectivo encontrados entre los escombros de Surfside

Cuando el edificio de condominios de Surfside colapsó en junio, los equipos de rescate buscaron minuciosamente entre la montaña de escombros para recuperar a casi 100 víctimas y muchos objetos personales.

Entre los objetos personales sepultados en el lugar del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South, de 12 pisos, había autos en el garaje subterráneo, así como muebles, ropa, joyas y fotos de familiares y amigos.

Los socorristas de Miami-Dade también recuperaron dinero en efectivo —unos $750,000 en total—, algunos de los cuales todavía estaban bien guardados en bolsos y carteras, pero la mayoría estaban esparcidos por los escombros.

“No se puede vincular a un piso en particular, no se puede vincular a una unidad en particular y no se puede vincular a un propietario en particular”, dijo el abogado Michael Goldberg, el administrador judicial de la asociación de condominios de la torre Champlain Towers South.

“Supongo que es un poco sorprendente la cantidad”, dijo el juez de circuito de Miami-Dade Michael Hanzman el jueves durante una audiencia regular sobre una demanda colectiva y otros asuntos legales que se arremolinan en torno al derrumbe del edificio de condominios de Collins Avenue.

Afortunadamente, aunque el dinero en efectivo, en su mayor parte suelto, resultó muy dañado, existe la esperanza de que pueda ser restaurado y su valor redimido por e Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo Goldberg al juez.

Goldberg dijo que el Departamento del Tesoro accedió a limpiar el dinero en efectivo y emitir un cheque por su valor total al receptor para que pueda devolver el dinero a los propietarios o a un fondo general para las víctimas. Dijo que parte del dinero en efectivo encontrado en los bolsos y las carteras probablemente pueda vincularse a sus propietarios, pero la gran mayoría del dinero no puede vincularse a nadie, por lo que acabará yendo al fondo general.

Hanzman calificó su plan de “sugerencia sólida” y añadió: “Daré a todos el derecho a ser escuchados”.

Queda por ver cómo se llevará a cabo ese proceso. Lo más probable es que el administrador judicial y el juez creen un sistema que permita a las víctimas que perdieron algo de dinero en efectivo presentar un reclamo.

Además de la posible ganancia de dinero, Goldberg dijo al juez que se encontraron 17 cajas fuertes entre los escombros y que deben ser examinadas para determinar sus propietarios. Dijo que está trabajando con los funcionarios de Miami-Dade y la policía, que han tenido el control del sitio del condominio en 8777 Collins Ave. desde el colapso parcial del edificio el 24 de junio. Por razones de seguridad, la parte en pie de la torre fue posteriormente demolida.

El tema del dinero, siempre presente, dominó la audiencia del jueves. Goldberg informó al juez de que la venta del lote de las Champlain Towers South por $120 millones a un comprador “acechador” se formalizará en un contrato la semana que viene, al que seguirán un par de meses de diligencia debida sobre la zonificación, el medio ambiente y otras cuestiones. Mientras tanto, otros posibles compradores pueden presentar ofertas por la propiedad de 1.88 acres frente al mar, que podrían superar la oferta del “acechador” y generar un precio de venta más alto.

Sin embargo, la finalización de la venta del terreno para un proyecto de condominios de lujo planeado pudiera durar hasta principios de la primavera, retrasando la transacción unos meses. Ese nuevo plazo decepcionó al juez. “No quiero que se retrase el calendario”, dijo Hanzman, antes de reconocer la realidad del inevitable retraso.

Hanzman ha expresado repetidamente su gran interés en “monetizar” la propiedad lo antes posible para compensar a las víctimas. A este ritmo, Hanzman dijo que podría aprobar la distribución de los ingresos de la venta del terreno en la primavera.

La otra gran fuente de dinero para compensar a las víctimas procederá de la cobertura del seguro del edificio de apartamentos por pérdida de bienes y vidas, que asciende a unos $49 millones. Ese dinero ya está disponible, pero Hanzman dijo a algunas víctimas durante la audiencia judicial a través de una conexión de Zoom que quería esperar hasta que se recaudaran todos los ingresos de la venta del terreno, el seguro y posiblemente otros terceros responsables antes de distribuir cualquier dinero.

El juez dijo que la distribución justa de las ganancias será un problema complejo porque 98 personas murieron y docenas de otros residentes sobrevivieron al colapso del condominio. Hay 136 propietarios de unidades en el edificio; algunos vivían allí y otros rentaban a inquilinos, mientras que otros estaban visitando a familiares o amigos la noche del derrumbe de la torre. Además, muchos de los residentes trabajaban y sufrieron pérdidas de ingresos.

En la vista judicial del jueves, un puñado de propietarios de condominios de Champlain que sobrevivieron al derrumbe dijeron que necesitan desesperadamente dinero para los gastos cotidianos y pidieron ayuda al juez.

“He estado en contacto con muchos residentes que se quedaron sin hogar”, dijo Steve Rosenthal, que describió cómo se vieron obligados a “empezar de cero” y ahora pasan apuros para pagar un apartamento o una casa de renta.

Para ayudar a algunas de las víctimas de Champlain con los gastos de manutención, Hanzman aprobó un plan para asignar $5,000 a cada una de ellas de un fondo de un millón de dólares donado por un abogado de Miami. El dinero está destinado a los gastos de mudanza, como la renta de un apartamento o una casa. El juez había aprobado previamente la distribución de $10,000 para gastos de reubicación tras el derrumbe del condominio.