Porqué los pagos con SunPass podrían estar en vías de desaparecer en los estacionamientos del MIA

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) planea dejar de aceptar los pagos con SunPass para finales de año, eliminando la única opción de pago a distancia en los estacionamientos de uno de los aeropuertos más concurridos de la Florida.

Un reciente memorando expone la estrategia del MIA para abandonar SunPass en los estacionamientos Dolphin y Flamingo del MIA. Citando las interrupciones del sistema SunPass de la Florida, el MIA quiere cambiar a 16 quioscos de pago que aceptan tarjetas de crédito, Apple Pay, Google Wallet y otros servicios de pago digital.

El más reciente acuerdo con un operador de estacionamientos que ganó un concurso de licitación en 2019 para actualizar la tecnología de los estacionamientos del MIA “elimina el componente SunPass e instala un sistema ‘Pay-on-Foot’, que es una alternativa fácil de usar”, escribió Jimmy Morales, director de operaciones del Condado Miami-Dade, en un memorando presentado en la reunión del 13 de septiembre del comité de Desarrollo Económico y Aeroportuario de la comisión del condado.

Con el nuevo sistema, los usuarios de los estacionamientos podrán pagar sus billetes en los quioscos o utilizar tarjetas de crédito en las máquinas situadas en las puertas sin cajeros, según el portavoz del MIA, Greg Chin. El MIA también tiene previsto poner fin al pago en efectivo en sus estacionamientos en un esfuerzo por acelerar las salidas en un aeropuerto que ve subir o bajar de los aviones a más de 40 millones de personas en un año normal. Los cajeros que actualmente se encuentran en las puertas de embarque se convertirían en trabajadores itinerantes de atención al cliente para ayudar a los automovilistas en los quioscos y en las puertas de embarque.

SunPass tiene seguidores en el MIA, ya que permite a los conductores pagar el estacionamiento mientras pasan por un carril especial sin detenerse. Alrededor del 15% de las tarifas de estacionamiento del MIA proceden de los transpondedores SunPass, dijo Chin.

El aeropuerto emitió un comunicado en el que calificaba a SunPass de demasiado poco fiable para formar parte de la actualización tecnológica que el proveedor Designa tiene previsto terminar este año.

Historia de los problemas de SunPass

“Desde que el proveedor de SunPass del Estado de Florida comenzó a procesar los peajes en 2018, el sistema no ha podido procesar eficientemente los millones de transacciones de peaje diarias en todo el estado y ha tenido frecuentes cortes en todo el sistema, lo que ha provocado importantes retrasos en la salida de los estacionamientos en el MIA y ha incomodado a miles de viajeros”, dice el comunicado del MIA. “El proveedor también ha experimentado frecuentes problemas de facturación, lo que ha llevado al cobro excesivo a los usuarios”.

La declaración se refiere a un periodo caótico para SunPass en 2018 y 2019, cuando los problemas de facturación causaron estragos en las cuentas de peaje de Sunpass y en los aeropuertos de toda la Florida que dependen de los transpondedores como una opción de pago desde el auto. El MIA dijo que los problemas continúan, y el jueves el aeropuerto publicó un registro que dice que muestra 10 cortes de Sunpass entre mayo y agosto. Algunos duraron menos de una hora, mientras que uno comenzó a las 8:45 p.m. del 1º de julio y terminó a las 7:10 a.m. del día siguiente.

Un representante de la Sistema de Autopistas de la Florida, que supervisa el SunPass, no estuvo disponible para hacer comentarios.

El plan de Miami-Dade convertiría al MIA en el único de los cuatro aeropuertos más concurridos de la Florida que se desprende de SunPass, un transpondedor de prepago que se utiliza principalmente para cobrar los peajes en los sistemas de autopistas y Turnpike de la Florida.

El sistema de pago se sumió en la confusión en 2018 cuando la Florida contrató un nuevo operador para SunPass, seguido de casi dos años de cobros excesivos, retrasos en los cobros e interrupciones que costaron al estado unos $50 millones en ingresos de peaje perdidos.

Los aeropuertos también sufrieron durante el colapso estatal. En 2019, el MIA reportó múltiples averías de SunPass al mes, lo que a veces obligaba al aeropuerto a dejar salir a los conductores sin cobrar.

En el Aeropuerto Internacional de Tampa ese año, una interrupción de SunPass en abril dejó a los clientes del estacionamiento atrapados hasta que se les ocurrieron otras opciones de pago. El desastre provocó grandes atascos en los estacionamientos de Tampa, y siguió a meses de otros cortes, dobles cobros y otros problemas.

Los ejecutivos del aeropuerto de Tampa amenazaron con dejar de aceptar SunPass, según correos electrónicos internos publicados por la oficina del Herald/Times Tallahassee. Pero el aeropuerto optó por seguir con SunPass y el sistema de peaje reportó el fin de los problemas de facturación generalizados a finales de 2019. Tampa sigue aceptando los pagos con SunPass, al igual que los aeropuertos de Orlando y Fort Lauderdale.

Los cambios pudieran completarse en diciembre

El cambio planeado de SunPass en el MIA es parte de una actualización más amplia de la tecnología de estacionamientos en el aeropuerto, que recientemente obtuvo el primer lugar en la encuesta de satisfacción del cliente de J.D. Power de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos.

Designa ganó el contrato de $10 millones en 2019, pero el trabajo se retrasó por disputas sobre las obligaciones del condado y el COVID-19, dijo Morales en la nota. Los trabajos comenzaron en abril, lo que resultó en nuevas guías digitales para abrir espacios de estacionamiento que entraron en funcionamiento en septiembre. El cambio del sistema de pago está previsto que se complete en diciembre.

La solicitud original de ofertas exigía que SunPass formara parte del sistema de pago actualizado, pero los administradores del condado renunciaron a esa característica en junio en las conversaciones con Designa.

El MIA planea seguir adelante con los cambios negociados a menos que los comisionados del condado den otras instrucciones, escribió Morales.

Para Brian Bishop, un ejecutivo de marketing en Miami, SunPass es su opción de pago en el MIA, incluso con el contratiempo ocasional, ya que le permite no tener que sacar un billete al entrar y pasar por los carriles de pago al salir.

“Es genial. No tienes que preocuparte de que alguien no entienda cómo sacar un billete”, dijo. “Cuando terminas tu viaje, solo tienes que conducir hacia la salida. La mayoría de las veces, es bastante fácil. Ha habido tres o cuatro veces en las que no lo ha sido por alguna razón”.

Bishop dijo que las veces que ha visto que SunPass no funciona, ha tenido que esperar a que un cajero procese el pago y le deje salir de la zona de pago. Esos problemas no le han impedido usar SunPass durante sus viajes casi semanales fuera de Miami.

“Espero que no lo eliminen”, dijo. “Eso sería muy decepcionante”.