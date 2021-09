El restaurante de Wynwood de este popular chef cerró durante la pandemia. Ahora desapareció para siempre

Con el anuncio de un nuevo restaurante que llegará al antiguo espacio de Alter, uno de los jóvenes chefs más celebrados de Miami ha pasado de cuatro restaurantes en Miami a cero.

El chef Bradley Kilgore, que fue nominado a cuatro premios James Beard en años consecutivos entre 2016 y 2019, cerró Alter, el restaurante de Wynwood que atrajo por primera vez la atención nacional hacia la antigua galería de arte y el distrito de almacenes como destino gastronómico. En su lugar estará Jatto, un nuevo restaurante peruano del chef ejecutivo y propietario del popular B Bistro and Bakery de Brickell, Henry Hané, que abrirá a finales de octubre.

El final llegó de forma discreta y sin ceremonias. Todos los restaurantes de Kilgore –Alter, Ember and Kaido en el Design District, Brava by Kilgore en el Arsht Center– cerraron en los primeros días de la pandemia del coronavirus. Nunca volvieron a abrir.

“El arte de Brad en la cocina estaba a la altura del arte en nuestros escenarios. Disfrutamos mucho de la colaboración y aplaudimos sus continuos éxitos”, dijo la portavoz del Arsht Center, Suzette Espinosa Fuentes.

Durante un breve periodo de tiempo este verano, la cocina de Ember acogió el pop up Old Gregg’s Pizza de un antiguo pastelero de El Bagel. Alter intentó reabrir su bar al aire libre durante un breve periodo de tiempo. Esta primavera, Ember and Kaido se convirtió en ZZ’s Sushi Bar, uno de los nuevos restaurantes del Major Food Group de la Ciudad de Nueva York.

“El estrés financiero de todos los acontecimientos de este año hizo que la perspectiva de reabrir esos jóvenes negocios fuera extremadamente difícil”, escribió Kilgore al Miami Herald en febrero con respecto a Ember and Kaido.

Un punto brillante sigue siendo Mad Lab Creamery, la heladería del Design District que su esposa, Soraya Kilgore;–ex pastelera de Alter– abrió en febrero de 2019.

Alter se convirtió en un éxito repentino y fulgurante cuando abrió en Wynwood en 2015 y fue nombrado Restaurante del Año por el Miami Herald. La James Beard Foundation lo nombró finalista al Mejor Restaurante Nuevo del país. Esquire lo nombró Mejor Restaurante Nuevo en 2017.

La comida de Kilgore allí era delicada, elegante, los sabores matizados. Sus presentaciones eran elaboradas y serias, y se encontraban entre las primeras de un estilo de alta cocina que ganaba adeptos en Miami. Su plato más famoso, Soft Egg, combinaba un huevo escalfado con perlas de trufa y espuma de vieira y gruyere. La revista Food & Wine lo alabó cuando lo nombró uno de sus Mejores Nuevos Chefs de 2016.