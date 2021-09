Recibo el Seguro Social por discapacidad ¿cada qué tiempo se revisa mi caso?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Recibo el Seguro Social debido a una discapacidad. ¿Con qué frecuencia se revisará mi caso para determinar si sigo siendo elegible?

D. Llovera, Florida City

La frecuencia con la que revisamos su afección médica depende de su gravedad y de la probabilidad de que mejore. Su aviso de adjudicación le informa cuándo puede esperar su primera revisión utilizando la siguiente terminología:

• Mejora médica esperada: si se espera que su condición mejore dentro de un tiempo específico, su primera revisión será de seis a 18 meses después de que comenzó a recibir los beneficios por discapacidad.

• Es posible una mejoría médica: si es posible una mejoría en su condición médica, su caso se revisará aproximadamente cada tres años.

• No se espera una mejoría médica: si es poco probable que mejore su afección médica, se revisará su caso aproximadamente una vez cada cinco a siete años.

Para obtener más información, visite www.ssa.gov.

Quiero asegurarme de tener suficientes créditos para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social cuando los necesite. ¿Cómo puedo obtener un registro de mis ingresos del Seguro Social?

E. Jenkins, Dania

La mejor forma de comprobar si ha obtenido suficientes créditos (40 en total, lo que equivale a 10 años de trabajo) es abrir una cuenta gratuita de my Social Security en www.ssa.gov/myaccount para revisar su estado de cuenta del Seguro Social en cualquier momento que desee. .

Una vez que crea una cuenta, puede:

• Lleve un registro de sus ganancias para asegurarse de que su beneficio se calcula correctamente. El monto de su pago se basa en sus ganancias de por vida.

• Obtenga una estimación de sus beneficios futuros si todavía está trabajando.

• Obtenga un SSA-1099 o SSA-1042S de reemplazo.

• Obtenga una carta con prueba de sus beneficios si los recibe actualmente.

• Administre sus beneficios:

• Cambie su dirección.

• Inicie o cambie su depósito directo.

Acceder a mi Seguro Social es rápido, conveniente y seguro, y puede hacerlo desde la comodidad de su hogar.

Aunque dejé de trabajar hace unos años, tuve ingresos adicionales de temporada después de mi jubilación. ¿Aumentará mi beneficio de jubilación mensual del Seguro Social?

R. Santiago, Hialeah

Cada año, revisamos los registros de todos los beneficiarios del Seguro Social que trabajan para ver si las ganancias adicionales pueden aumentar los montos de sus beneficios mensuales. Si vence un aumento, calculamos un nuevo monto de beneficio y pagamos el aumento retroactivo a enero siguiente al año de ganancias. Puede obtener más información sobre cómo el trabajo afecta sus beneficios leyendo nuestra publicación, Cómo el trabajo afecta sus beneficios, en www.ssa.gov/pubs.

Sé que necesita tener recursos limitados para recibir la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Pero, ¿qué se considera un recurso?

I. Bellette, Weston

Los recursos son cosas que posee y que puede utilizar como apoyo. Incluyen efectivo, bienes raíces, pertenencias personales, cuentas bancarias, acciones y bonos. Para ser elegible para SSI, una persona no debe tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja casada no debe tener más de $3,000 en recursos contables. Si posee recursos por encima del límite de SSI, es posible que pueda obtener beneficios de SSI mientras intenta vender los recursos. No todos sus recursos cuentan para el límite de recursos de SSI. Por ejemplo:

• La casa en la que vive y la tierra en la que se encuentra no cuentan.

• Sus efectos personales y enseres domésticos no cuentan.

• Es posible que las pólizas de seguro de vida no cuenten, según su valor.

• Su automóvil generalmente no cuenta.

• Las parcelas de entierro para usted y los miembros de su familia inmediata no cuentan.

• Es posible que no se incluyan hasta $1,500 en fondos de entierro para usted y hasta $1,500 en fondos de entierro para su cónyuge.

• Si es ciego o tiene una discapacidad, es posible que algunos artículos no cuenten si planea usarlos para trabajar o para obtener ingresos adicionales.

También puede leer nuestro material sobre “recursos” en el folleto Entendiendo SSI en www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm.