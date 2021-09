Escuelas de Broward tratan de que unos 10,000 estudiantes vuelvan a las aulas

De izquierda a derecha: Debbie Hixon, miembro de la Junta Escolar de Broward; la doctora Vickie L. Cartwright, superintendente interina escolar, y Anna Fusco, presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, tocaron puertas en el área de Tamarac como parte de una iniciativa de puerta en puerta en todo el condado para tratar de convencer a las familias de que envíen a sus hijos de vuelta a la escuela, en una imagen del 25 de septiembre de 2021.

Entre 300 y 400 educadores se desplegaron por los vecindarios de Broward el sábado, yendo de puerta en puerta para tratar de contactar a miles de estudiantes que no se han presentado a clases o han asistido esporádicamente desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.

El objetivo es conseguir que el mayor número posible de ellos vuelva a las aulas porque la experiencia de la pandemia ha demostrado que los niños aprenden mejor cuando están delante de un profesor. Sin embargo, la tarea es monumental, dado que la lista de alumnos a los que intentan acercarse incluye a unos 10,000 niños, dicen los funcionarios escolares.

“Y, estos son estudiantes de dos áreas diferentes”, dijo la superintendente interina Vicki Cartwright. “En otras palabras, no son solo los niños que no regresaron a la escuela. También son estudiantes que no asisten a la escuela todos los días. Tal vez se presentaron un día o dos a la escuela y no los volvimos a ver”.

Las escuelas públicas del Condado Broward conforman el sexto distrito más grande del país, con 204,000 estudiantes de escuelas públicas tradicionales y unos 260,000 estudiantes en total si se cuentan los que asisten a escuelas públicas chárter.

Los maestros, consejeros, directores, miembros de la Junta Escolar y la propia Cartwright se dividieron en pequeños grupos que fueron anotando metódicamente las direcciones mientras iban casa por casa tocando puertas y timbres el sábado.

El trabajo se asemeja a las ventas en frío. Conseguir tan solo unas pocas respuestas positivas se considera un éxito.

“He hecho esto durante décadas con el tema político, y tienes suerte si consigues cuatro o cinco personas que respondan a una puerta”, dijo la presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, Anna Fusco, mientras se alejaba de una casa en la que nadie acudió a la puerta. “No están en casa, tienen miedo, no quieren. Esperaba que de 30 casas tal vez me respondieran 10 personas”.

Los educadores dejaron en las puertas de las casas en las que no respondieron folletos en los que se explicaba cómo reincorporar a sus hijos al sistema escolar.

El sábado por la tarde, Fusco y la profesora de la primaria Sea Castle, Liliana Ruido, se habían puesto en contacto con una familia a la que pudieron convencer de que volviera a mandar a clases a sus hijos. Algunas de las otras personas de la lista respondieron a la puerta solo para decir que sus hijos habían vuelto a la escuela o que los estudiantes mencionados en la lista ya no vivían en esa casa.

“Me da mucha pena, para empezar, porque los alumnos aprenden mejor en las aulas, frente a frente con los profesores y sus compañeros, en lugar de tenerlos en casa”, dijo Ruido tras salir de un hogar que no respondió.

A los padres que son receptivos, Cartwright dijo que el plan es no solo explicarles porqué es importante que sus hijos vuelvan a las aulas, sino también escuchar sus preocupaciones.

“¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que somos capaces de apoyarlos, proporcionarles los recursos necesarios para que tengan éxito, y simplemente tener ese toque humano? Porque, a veces, eso es lo que hace falta”, dijo.

El hecho de que un estudiante no haya regresado a las escuelas públicas de Broward no significa que ese niño no esté estudiando, reconocieron las autoridades. Pudieron haberse inscrito en una escuela privada o haberse mudado fuera del área. Pero, parte del esfuerzo de este fin de semana fue averiguarlo.

“Porque, cuando no se sabe dónde están, realmente no se sabe en qué circunstancia estén”, dijo Debra Hixon, miembro de la Junta Escolar, que estaba entre los encuestadores el sábado. “Nos encantaría que volvieran al sistema de Escuelas Públicas del Condado Broward. Pero, al final del día, realmente es solo tratar de volver a conectar y comprometerse con nuestros estudiantes para asegurarse de que estén bien”.

Condado Miami-Dade

En las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, el mayor distrito escolar del estado y el cuarto de la nación, el año académico comenzó a finales de agosto con más de 23,000 estudiantes que debían asistir a clase y no se presentaron, dijo la vocera del distrito Daisy González Diego.

Dijo que el distrito puso en marcha “un enfoque de manos a la obra” para localizar a la mayoría de estos estudiantes y traerlos de vuelta a las aulas. Los administradores escolares, los trabajadores sociales e incluso los agentes del departamento de policía del distrito realizaron llamadas telefónicas y visitas a domicilio para contactar al mayor número posible de familias, dijo González Diego.

“Como resultado de estos esfuerzos, redujimos el número de estudiantes que no se presentaron a 4,100 para el 3 de septiembre”, dijo en un correo electrónico el sábado. “Desde esa fecha, se han inscrito casi 2,300 estudiantes más”.

El número de niños que realmente no se han presentado, según el distrito, es ahora de 635, dijo González Diego.

Sin contar las escuelas chárter, unos 334,000 estudiantes asisten a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade.

En Broward, los funcionarios planean realizar más visitas a domicilio para contactar a los padres y tutores el domingo también. El distrito también ha estado llamando a las familias en la lista, dijo Cartwright.

“Es extremadamente oportuno. Queremos que nuestros alumnos vuelvan a sus asientos lo antes posible. Cada día que están en casa es un día que no tienen éxito”, dijo. “Y queremos que vuelvan a estar con nosotros, que vuelvan a comprometerse con nosotros, y que podamos ayudarles a apoyar su futuro éxito”.