Ex prisionera política cubana a gusto en su nueva casa donada

Ana Lázara Rodríguez (en el centro, sosteniendo una copia de su biografía) flanqueada por los abogados Bruce Jacobs (a la izquierda) y David Winker (a la derecha) frente a su casa de Miami el martes 14 de septiembre.

Ana Lázara Rodríguez ya había hecho planes de contingencia si la lucha legal que ha estado librando para permanecer en su casa de Miami tras comunicársele el desalojo en febrero no salía como ella quería.

“El dueño de Versailles me dijo que me permitiría dormir en mi Honda en el estacionamiento del restaurante, porque tiene seguridad”, dijo Rodríguez, de 83 años. “Ese era mi plan. Gracias a Dios, no ocurrió”.

Los problemas para Rodríguez, la mujer que pasó más tiempo presa en Cuba, comenzaron en 2018, cuando el Bank of New York Mellon ejecutó la hipoteca de la modesta casa de tres habitaciones cerca de la Calle Ocho y Le Jeune Road donde había vivido durante casi 14 años.

Vanessa Veytia, habitante de California que compró la casa en ejecución hipotecaria por $415,000 en agosto de 2020, presentó una demanda para desalojar a Rodríguez en febrero.

La semana pasada, Bruce Jacobs, uno de los tres abogados que representan gratis a Rodríguez, presentó una última suspensión de emergencia del desalojo pendiente de Rodríguez ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de la Florida el 20 de septiembre. Pero el tribunal denegó la suspensión el 21 de septiembre.

Entonces, un benefactor anónimo de la comunidad cubana de Miami intervino y le compró a Rodríguez una casa de cuatro dormitorios y dos baños cerca de Coral Way y SW 67 Avenue, en el barrio de Coral Terrace.

La transacción de $690,000 se cerró el 24 de septiembre. Rodríguez, quien sobrevivió a múltiples horrores durante sus 19 años en las cárceles de Fidel Castro, se mudó a la nueva casa el pasado fin de semana.

“Mi alivio fue indescriptible, una gran tranquilidad”, dijo Rodríguez. “La mujer que vive al otro lado de la calle vino a decirme que su marido sacaría mis cubos de basura a la acera. Esta mañana me ha traído una barra de pan cubano. El barrio es increíble, lleno de gente dulce y cariñosa”.

Una batalla legal

La saga legal del desalojo de Rodríguez, que duró meses, atrajo la atención de políticos y activistas de la vivienda, y culminó con una Orden de Posesión colocada en su puerta el 11 de septiembre, dándole 48 horas para desalojar el lugar.

La alcaldesa Danielle Levine Cava intervino y ordenó al Departamento de Policía de Miami Dade que no ejecutara la orden para dar a Rodríguez más tiempo para agotar sus opciones legales.

Los registros judiciales muestran que el benefactor anónimo había ofrecido originalmente comprar la casa a Veytia por $576,900 el 13 de septiembre, lo que habría supuesto una ganancia de $161,900 para la nueva propietaria y mantendría a Rodríguez en la casa en disputa.

Sin embargo, el acuerdo se vino abajo cuando Veytia exigió una escritura de renuncia a la propiedad en un plazo de 24 horas, el 14 de septiembre, según los correos electrónicos de los abogados que representan a ambas partes.

Las escrituras de renuncia se utilizan normalmente para transferir la propiedad a un miembro de la familia, una LLC o un fideicomiso. Pero una escritura de renuncia no garantiza que la propiedad no tenga cargas o gravámenes, y no ofrece al comprador ninguna protección legal en caso de que haya problemas inesperados con el título de la propiedad.

La lucha sigue

El acuerdo fallido también habría exigido a Jacobs, quien ha argumentado desde el principio del caso que el desahucio es ilegal porque el Bank of New York Mellon cometió fraude al utilizar una cesión de hipoteca firmada por un robot y endosos falsificados con sello de goma, que retirara sus cargos contra el banco.

Ahora que Rodríguez está fuera de la casa, Jacobs y sus abogados David Winker y Roy Wasson pretenden seguir esa batalla.

“Sacar a Ana de su casa y llevarla a esta hermosa casa de ensueño es también eliminar la única palanca que tenían los bancos y la señora Veytia, que era la amenaza de desalojo”, dijo Jacobs. “No nos quedamos con la casa, pero podemos demandar. Vanessa Veytia es hermana de Edgar Veytia, un ex agente de la ley de alto rango en México que está cumpliendo 20 años de prisión federal por trabajar con el cartel de la droga mexicano.

“Pedimos que se investigue lo que podrían ser utilidades del cartel de la droga lavados a través de la venta de ejecuciones hipotecarias fraudulentas por parte de Bank of America y Bank of New York Mellon”, dijo Jacobs. “Vamos a demandar a Ana en virtud de la ley RICO, que es asociación delictiva criminal. Una ejecución hipotecaria fraudulenta no es un proceso debido. Esta lucha no ha terminado”.

Rodríguez, quien sigue instalándose en su nuevo hogar, dijo que su lugar favorito en la nueva casa hasta ahora es su dormitorio.

“Normalmente me voy a la cama alrededor de las 12:30 a.m.”, dijo. “Pero he estado trabajando tanto desde que empezó la mudanza el viernes, que he caído rendida alrededor de las 9:30 p.m. Y ahora es muy fácil dormir”.