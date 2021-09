Detienen en Miami a hispano que apuñaló hasta la muerte a su padre y dejó gravemente herida a su madre

Leer más

Ana Lázara Rodríguez ya había hecho planes de contingencia si la lucha legal que ha estado librando para permanecer en su casa de Miami tras comunicársele el desalojo en febrero no salía como ella quería.

“El dueño de Versailles me dijo que me permitiría dormir en mi Honda en el estacionamiento del restaurante, porque tiene seguridad”, dijo Rodríguez, de 83 años. “Ese era mi plan. Gracias a Dios, no ocurrió”.