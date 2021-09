La ruta de la tecnología: El ‘hispano más influyente de Silicon Valley’ tiene consejos para los padres de Miami

Michael Sayman, nacido en Kendall, ha trabajado en Facebook y Google.

Sayman, que en su día fue el empleado más joven de Facebook a los 17 años, es ahora a los 25 años gestor sénior de productos en la empresa de videojuegos Roblox, y en su momento fue apodado “el hispano más influyente de Silicon Valley” y figuró en la lista de los 30 menores de 30 años de la revista Forbes en 2019.

Pero en una entrevista con el Miami Herald, Sayman dijo que la historia de su vida –que comparte en una nueva autobiografía, “App Kid: How A Child of Immigrants Grabbed A Piece Of The American Dream”, muestra que cualquiera pudiera haber tomado el camino que terminó forjando para sí mismo.

“No hay nada que me haga especial, ni diferente, ni más capaz como persona de crear las cosas que he creado”, dice Sayman, quien también pasó por Google. “En todo caso, lo único diferente es que me pasé todo el tiempo ignorando o rechazando cualquier llamado que me hicieran para frenarme”.

Hijo de padres de origen peruano y boliviano recién llegados a Miami en 1996, Sayman asistió a la preparatoria Belen Jesuit El rasgo distintivo de su infancia, que lo impulsó a diseñar su primera aplicación de juego digital, dijo, fue el aislamiento.

Michael Sayman asistió a la preparaoria Belen Jesuit pero tiene una relación complicada con esas escuela.

“Yo era el raro en muchos casos”, dijo Sayman. “Mi camino hacia la tecnología fue gracias a internet. Vivimos en un mundo en el que no importa dónde te encuentres, puedes explorar cualquier cosa. Así que me sumergí en mi propio mundo”.

Un mundo que ni siquiera la prestigiosa Belen parecía entender. Después que el juego de Sayman, 4Snaps, se convirtió en uno de los juegos para teléfonos inteligentes más populares del mundo, su historia llamó la atención de Mark Zuckerberg, quien lo invitó a California para conocerlo. Pero la administración de Belen se lo impidió en un inicio (acabó yendo de todos modos). Más tarde, después que sus padres se retrasaran en los pagos a la escuela, esta se negó a conceder a Sayman un diploma. (Cuando Belen finalmente llamó varios años después diciendo que podía recoger su diploma, Sayman los rechazó.)

“Mi relación con mi escuela siempre será complicada”, dijo Sayman, quien no fue a la universidad.

A pesar de sus experiencias con la escuela tradicional, Sayman recomienda a otros jóvenes de Miami que sigan en ella, siempre y cuando las escuelas también se reformen.

La programación, por ejemplo, debe enseñarse como la mecanografía o la redacción, y no ser vista como un título que deba obtenerse en sí. Tampoco debe enseñarse en años posteriores, dijo Sayman.

“Imagínense que todas las computadoras solo hablaran español”, explicó, “y que empezáramos a enseñar español a los 19 años, mientras que tal vez un par de estudiantes lo aprendieran a los 16. Nos preguntaríamos: ‘¿Por qué no enseñaron español antes?”

Y añadió: “Si hubiera tenido acceso a aprender a programar de forma estructurada, habría aprendido todo lo que sé ahora mucho más rápido”.

Sayman se mudó de nuevo a Miami en medio de la pandemia, y para subirse a la actual ola tecnológica de Miami. Dijo que el evangelio tecnológico de Miami se está propagando con éxito hasta los confines del sur de la Florida gracias al liderazgo de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y del alcalde de Miami, Francis Suárez.

“Su entusiasmo no solo atrae el talento de fuera de Miami, sino que, en general, promueve la cultura dentro de la ciudad y hace que la gente piense en las oportunidades que podría tener aquí”, dijo Sayman.

Ese liderazgo ayuda a superar el mayor obstáculo, que es la evangelización de la tecnología a los padres de origen inmigrante que quizá estén más enamorados de carreras más tradicionales.

“Muchos padres de aquí inculcan a sus hijos que sean médicos, o abogados, o arquitectos; algo que parece legítimo, mis padres hicieron lo mismo conmigo”, dijo. “El problema número 1 que tuvimos en Facebook con la contratación de talento de diversos orígenes, y de hispanos, fue la falta de exposición que los chicos tuvieron por parte de sus propias familias a si las carreras tecnológicas eran viables en absoluto”.

La mayor lección de Sayman para otros jóvenes de Miami: Apasiónense pronto y no dejen que nada se interponga en su camino.

“Al final del día, no se trata de lo inteligente que seas, sino de lo loco, decidido y fastidiosamente persistente que defina si vas a tener éxito”.

Sayman aparecerá virtualmente en una conversación con Levine Cava el domingo 3 de octubre en un evento producido por Books and Books. Inscríbete en booksandbooks.com.

Cinco startups seleccionadas para Venture Atlanta

Venture Atlanta, una de las mayores conferencias sobre inversión de capital riesgo en el sureste de Estados Unidos, seleccionó a cinco empresas emergentes de Miami para presentarlas en su conferencia del 20 al 21 de octubre.

Los emprendimientos seleccionadas entre más de 400:

8base, ;una plataforma digital para desarrollar productos de software de forma más eficiente

Athliance, una plataforma para que los departamentos de atletismo de las universidades gestionen el cumplimiento de nombre, similitud e imagen de los atletas

HealthSnap, una app de atención para que los médicos gestionen virtualmente el cuidado de los pacientes

Ternary, que desarrolla herramientas para gestionar las comunidades de Discord

Xendoo, una plataforma de contabilidad en línea

Tendrán la oportunidad de ganar una inversión de $100,000.