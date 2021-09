Empresarios miamenses Codina y Braman demandan para frenar expansión de los juegos de azar de la tribu seminole

Armando Codina, a la izquierda, sostiene un mapa satelital de una zona de exclusión de 15 millas que incluye a toda Miami Beach, el centro de Miami y Doral junto al ex alcalde de Miami Beach, Philip Levine. El lunes 17 de mayo de 2021, políticos de Miami-Dade y activistas contra los juegos de azar Stephen Sawitz, propietario de Joe's Stone Crab; Armando Codina, fundador/presidente ejecutivo de Codina Partners; Philip Levine, ex alcalde de Miami Beach, y Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, celebraron una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento de Miami Beach para expresar su oposición a la expansión del juego en la Florida. cjuste@miamiherald.com

El lunes se presentó en el Distrito de Columbia una segunda demanda federal destinada a frenar las apuestas deportivas en la Florida, esta vez con el respaldo de dos de los críticos más acérrimos de los juegos de azar en Miami, el urbanizador Armando Codina y el distribuidor de autos Norman Braman.

La demanda contra la secretaria del Interior federa;, Deb Haaland, alega que el gobierno federal “permitió indebidamente a la Florida eludir” la Constitución estatal cuando aprobó el pacto de juego entre el estado y la tribu semínole de la Florida y autorizó ilegalmente las apuestas deportivas fuera de la reserva,, que alegan es una infracción de la ley federal.

Además, la demanda afirma que el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de la Florida infringieron la ley federal de juegos de azar indígenas y la Ley Federal de Transferencias Electrónicas “al autorizar los juegos de azar fuera de las tierras indias y permitir el uso de internet o las transmisiones de pagos interestatales donde las apuestas deportivas son ilegales”.

Por último, la demanda pide al tribunal que bloquee el pacto, alegando que infringe la Ley Federal de Regulación de los Juegos de Azar Indígenas porque al permitir que la tribu se asocie con parimutuales para manejar sus apuestas deportivas, ilegalmente “buscó ‘enriquecer los intereses no tribales’ en lugar de ‘proteger los derechos e intereses soberanos de las tribus y pueblos Nativos de Estados Unidos’”.

Según el acuerdo firmado por DeSantis y aprobado por la Legislatura de la Florida, cualquier persona de la Florida mayor de 21 años puede empezar a hacer y cobrar apuestas en línea en eventos deportivos “a través de internet [o de una aplicación web” desde cualquier lugar de l estado a partir del 15 de octubre. A cambio, la tribu ha acordado garantizar pagos al estado de al menos $2,500 millones por concepto de distribución de ingresos durante los primeros cinco años del acuerdo a 30 años.

El pacto permite las apuestas deportivas en seis de las reservas de la tribu, pero también permite que los hipódromos y frontones de jai-alai existentes en la Florida desarrollen sus propias aplicaciones móviles y realicen apuestas deportivas fuera de las reservas si son elegidos por la tribu como sus socios. Las parimutuales podrán llevarse 60% de los ingresos de cada apuesta y la tribu recibirá el 40% restante.

A menos que los tribunales bloqueen el acuerdo, los casinos Hard Rock de la tribu semínole en los Condados Broward y Hillsborough también podrán convertirse en casinos completos al estilo de Las Vegas con la adición de ruleta y dados.

Especialmente alarmante para Codina y Braman es una estipulación del pacto en la que la tribu semínole renuncia a su derecho a oponerse a cualquier nueva licencia de casino fuera de un límite de 18 millas de su casino Hard Rock, cerca de Hollywood.

Tanto el hotel y complejo turístico Fontainebleau de Miami Beach como el complejo de golf National Doral Miami de Trump han indicado que les gustaría ver una nueva ley que les permitiera transferir una licencia de juego de una parimutual existente a sus propiedades.

El pacto “telegrafía claramente su intención de que haya casinos en Miami Beach y Doral al conseguir que los semínoles renuncien a su derecho a objetar más allá de la frontera de 18 millas indicada en el proyecto de ley”, dijo Codina en un comunicado el lunes. “No hace falta ser un científico para ver cómo termina esta película,... este es nuestro primer paso”.

El portavoz de la tribu, Gary Bitner, indicó que la tribu no tiene intención de frenar el progreso en la expansión de los juegos de azar.

“La tribu semínole y Seminole Gaming siguen avanzando en la contratación y capacitación de cientos de nuevos miembros del equipo para el lanzamiento autorizado de las apuestas deportivas, los dados y la ruleta, juegos que ahora son legales en la Florida”, dijo la Tribu en un comunicado a última hora del lunes. “’‘El nuevo Pacto de Juegos de Azar fue negociado por la tribu semínole ;0y la gobernatura de la Florida, tal y como se establece en la Ley de Regulación de los Juegos de Azar Indígenas. La Asamblea Legislativa de la Florida votó mayoritariamente a favor del nuevo Pacto de Juegos de Azar, que fue aprobado por el Departamento del Interior de Estados Unidos. Cuenta con el apoyo de dos tercios de los floridanos. Es una ley”.

Eludiendo la ley estatal en cuestión

Aunque la Constitución de la Florida exige que cualquier expansión de los juegos de azar sea aprobada por los votantes en un referendo a nivel estatal, el pacto sortea este requisito permitiendo que las apuestas deportivas sean controladas por la tribu semínole y que todas las apuestas pasen por un servidor situado en la propiedad de la tribu.

La ley federal prohíbe cualquier expansión de las apuestas de clase III a menos que esté autorizada en la ley estatal, y para que la expansión de las apuestas sea legal en la Florida, debe ser aprobada en un referendo estatal. Pero los legisladores y la gobernatura justificaron el acuerdo de 30 años con la tribu semínole, ;sin una votación a nivel estatal mediante la creación de un modelo que hace que todas las apuestas deportivas pasen por servidores de internet en tierras tribales.

La demanda sigue a otras dos impugnaciones presentadas por West Flagler Associates, los propietarios del Magic City Casino de Miami y del Bonita Springs Poker Room, que también piden a los tribunales federales que bloqueen la implementación de las apuestas deportivas en línea.

El multimillonario activista contra los juegos de azar Norman Braman participa en una conversación en línea con el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y su compañero de lucha contra el juego, Armando Codina, mientras exponen los detalles de los esfuerzos de cabildeo para traer los juegos de casino a Miami Beach, el miércoles 17 de marzo de 2021.

El lunes, West Flagler presentó una moción de juicio sumario en el tribunal federal del Distrito Norte de la Florida, pidiendo al tribunal que bloquee el lanzamiento de la tribu de su operación de apuestas deportivas en línea, prevista para el 15 de noviembre.

Al igual que la demanda de Codina y Braman, West Flagler alega que las apuestas deportivas en línea violan la Ley Federal de Regulación de los Juegos de Azar Indígenas y la Ley de Transferencias Electrónicas y la Ley de Aplicación de los Juegos de Azar por Internet Ilegales.

“Estamos presentando los mismos argumentos, pero tenemos una agenda diferente”, dijo Eugene Stearns, abogado de Codina y Braman.

El estado respondió el lunes diciendo que West Flagler esperó demasiado tiempo para presentar su demanda, y que por lo tanto la moción debería ser desestimada.

Reclamando el daño a sus negocios

Braman, un multimillonario que vive en Indian Creek, y Codina, un promotor inmobiliario multimillonario que desarrolló el centro de Doral, son ambos republicanos que han dejado su huella en la oposición a los juegos de azar durante años en el sur de la Florida mientras los legisladores consideraban permitir casinos resort en Miami y Miami Beach.

Se opusieron al plan del Gentin Group de utilizar la antigua propiedad del Miami Herald en la Bahía de Biscayne para construir un casino resort y un hotel y, más recientemente, se han resistido abiertamente a las propuestas que están siendo consideradas por DeSantis y los líderes legislativos para adelantarse a los gobiernos locales que se oponen a la expansión de los casinos en el sur de la Florida.

También se unen a la demanda Monterra MF, LLC, un centro de vida para personas mayores de Cooper City conocido como The Residences at Monterra Commons, propiedad de la empresa promotora de Codina; James Carr, socio de Codina desde hace mucho tiempo; y No Casinos, una organización 501(c)(4) de la Florida que promovió la Enmienda 3, aprobada por los votantes en 2020, que requería la aprobación de los votantes para la expansión de los juegos de azar.

La demanda alega que la urbanización Monterra, que está 2.5 millas al Hard Rock Casino de los semínoles, cerca de Hollywood, se vería afectada negativamente por la llegada de juegos de casino ampliados, al igual que las numerosas propiedades de Braman en Edgewater, Miami, cerca del Magic City Casino, que también tendría la intención de realizar actividades de apuestas deportivas.

Sus propiedades “se verán afectadas negativamente, entre otras cosas, por el aumento del tráfico en el vecindario, el aumento del congestionamiento en el vecindario, el aumento de la actividad delictiva, la reducción de los espacios abiertos y la reducción del valor de las propiedades”. Los demandantes también han perdido la oportunidad de oponerse a esa expansión de los juegos de azar a través del proceso de enmienda ciudadana exigido por la Constitución”, afirma la demanda.

Ningún esfuerzo de los casinos

Codina y Braman ayudaron a financiar el esfuerzo de No Casinos para exigir que los votantes aprueben cualquier expansión de los juegos de azar en la Florida, y recientemente trabajaron con el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, en su oposición a las conversaciones de los líderes republicanos en Tallahassee de permitir a los propietarios de casinos transferir licencias de juego a locales en lugares que han prohibido los juegos de azar y de anticiparse a las restricciones locales.

Las ciudades de Miami Beach y Doral han aprobado ordenanzas municipales que prohíben los juegos de casinos a menos que los votantes lo aprueben.

Las autoridades de Miami Beach están preocupadas sobre todo por el Fontainebleau, el hotel y complejo turístico propiedad de Jeff Soffer, que lleva años intentando establecer derechos de juego. Codina y Braman también están preocupados por los reportes de que la Organización Trump está presionando agresivamente para que la legislatura en Tallahassee permita transferir una licencia de casino al resort de golf Trump National Doral Miami.

Codina dijo que la decisión de la Legislatura de la Florida de adelantarse a la aprobación de los votantes en otros asuntos, como el voto de los ciudadanos de Cayo Hueso para limitar los grandes cruceros en su puerto, es un acontecimiento ominoso.

Si intentan también adelantarse a la voluntad de las ciudades y de los votantes locales, cualquier legislador que vote a favor de la acción anticipada, debería ser expulsado de su cargo”, dijo.

Braman dijo que la Enmienda 3 a la Constitución del estado fue aprobada por una abrumadora mayoría de los votantes de la Florida y “da a los ciudadanos de nuestro estado la decisión de expandir los juegos de azar, no a los políticos”.

“Desgraciadamente, este derecho fue arrebatado por la legislación aprobada a principios de este año en Tallahassee”, dijo.

La demanda argumenta que, aunque el pacto intenta establecer lo que se denomina “geocercas para evitar las apuestas de jugadores que no se encuentran físicamente en el estado”, hay tanto software y aplicaciones fácilmente descargables que las personas con un teléfono móvil pueden eludir fácilmente los sitios con restricciones geográficas “fingiendo una ubicación geográfica específica”, mientras que las personas que viven cerca de la frontera de la Florida con Georgia y Alabama, donde las apuestas deportivas son ilegales, podrían tener direcciones IP que figuran en la Florida.

Las demandas no han sorprendido a la tribu ni a los legisladores.

Sabiendo que el pacto probablemente se enfrentaría a desafíos legales, la gobernatura y la tribu incluyeron una cláusula de separación que establece que en el caso de que un tribunal invalide una estipulación del acuerdo, el resto de las disposiciones seguirán en vigor. La tribu reduciría entonces sus pagos de reparto de ingresos de forma proporcional.

Según el acuerdo firmado por la gobernatura y aprobado por la legislatura, cualquier persona en la Florida mayor de 21 años puede empezar a hacer y cobrar apuestas en línea en eventos deportivos a partir del 15 de octubre. Sin embargo, la tribu ha comunicado a West Flagler que no implementará las apuestas deportivas en línea en ninguno de sus sitios hasta el 15 de noviembre de 2021.

El tribunal federal ha programado una fecha de audiencia para el 5 de noviembre para escuchar los argumentos orales sobre la moción de West Flagler para el juicio sumario con el objetivo de bloquear el lanzamiento de las apuestas deportivas en línea en la Florida.