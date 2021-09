Postulación a la reelección del alcalde de Miami, Francis Suárez, enmarcada por expectación nacional y quejas locales

El alcalde de Miami, Francis Suárez, en una conferencia telefónica en su despacho. jiglesias@elnuevoherald.com

Durante el retraso de horas de su vuelo a Washington DC. el alcalde de Miami escribe en el teclado de su iPad desde un asiento en la terminal del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), terminando un discurso que pretende pronunciar a la mañana siguiente ante un grupo de expertos de inclinación derechista antes de una presentación programada por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad Georgetown

Francis Suárez está jugando a ponerse al día. Dice que no le gusta hacer las cosas a última hora, pero su agenda está repleta: Se presenta a la reelección, trata de crear consenso entre los cinco comisionados del distrito y promueve constantemente Miami como la próxima capital de la tecnología y las criptomonedas de Estados Unidos. También tiene dos empleos en el sector privado, raramente mencionados, como abogado y ejecutivo de fondos de inversión.

Tras dar los últimos retoques a sus declaraciones, Suárez, entusiasta del Crossfit, busca un Wendy’s para comprar un Frosty de chocolate, ataviado con una gorra de béisbol blanca con el sello de la ciudad y una camiseta negra con su apellido en la espalda que anuncia la presencia del alcalde a todos los que están detrás de él.

“Este soy yo de incógnito”, había bromeado unas horas antes, justo previo a que un empresario de Virginia reconociera al alcalde y dijera que el país necesita a alguien como él en la Casa Blanca.

Después de casi cuatro años en el cargo, Suárez, una figura con un poder legislativo limitado, se ha convertido en una valla publicitaria andante para Miami. Es el vendedor en jefe, que busca vender al mundo una narrativa brillante sobre el sol, los bajos impuestos y el espíritu empresarial hambriento de tecnología en una metrópolis quizás más conocida por el ascenso del mar, la opulencia y la dependencia del sector inmobiliario y el turismo.

A pesar del argumento de venta, hay problemas. La disparidad de la riqueza y la vivienda inasequible, junto con las inminentes amenazas del cambio climático, siguen siendo graves problemas. Algunas de las mayores prioridades de Suárez, como el estadio de fútbol de $1,000 millones y el complejo comercial que quiere construir en un campo de golf de la ciudad, siguen sin realizarse.

Su jefe de policía, Art Acevedo, al que Suárez describió en su día como el Michael Jordan de la policía, está en apuros tras una serie de polémicas. Mientras los comisionados criticaban a Acevedo en una reunión que más bien fue un espectáculo en el Ayuntamiento el lunes, Suárez se quedó en su suite del segundo piso y se negó a discutir su posición sobre el jefe, pero encontró tiempo para conceder una entrevista sobre el Bitcoin en un programa de YouTube en el que el presentador exageró la posibilidad de que el alcalde se postulara a la presidencia en 2024.

Las escenas contrastantes muestran la preferencia de Suárez por evitar las luchas políticas pueblerinas y centrarse en una agenda más cosmopolita mientras se postula a la reelección. Un político que es visto por algunos como un futuro líder en el Partido Republicano eligió no enfrentarse a la Comisión de la Ciudad de Miami en un día difícil para su protegido.

Pero si los rumores y el dinero de la campaña son una medida del éxito, entonces Suárez –y, según él, Miami– ha estado de buena racha todo el año. Su hilo de Twitter parece una lista de anuncios sobre empresas tecnológicas que se trasladan al sur. A menudo se le pregunta si se postulará a la presidencia. Y ha recaudado más de $5.5 millones desde diciembre, una cifra récord que pudiera financiar el departamento de recursos humanos de Miami durante todo un año.

Frente a la escasa oposición de cinco contrincantes en las elecciones del 2 de noviembre en Miami —Anthony Melvin Dutrow, Marie Frantz Exantus, Mayra Joli, Maxwell Manuel Martínez y Francisco “Frank” Pichel—, hay más misterio en torno a las aspiraciones políticas de Suárez afuera de Miami en estos días que sobre si ganará otros cuatro años como alcalde.

Pero el impulso tecnológico de Suárez, y el consiguiente bombardeo de relaciones públicas, hace que algunos se pregunten quién se beneficiará más del Miami reimaginado de Suárez si es reelegido: ¿los casi 500,000 residentes de la ciudad, los partidarios del alcalde y las empresas tecnológicas de fuera del estado, o el propio Suárez?

El alcalde dice que su visión de Miami se basa en la equidad en la tecnología, argumentando que está reconstruyendo una economía basada en la hospitalidad de una manera que está impulsando los salarios. Recientemente consiguió $500,000 para el Center for Black Innovation, un centro de recursos que fomenta el espíritu emprendedor afroamericano. Quiere ayudar a las mujeres a crear empresas tecnológicas, especialmente a las mujeres de color. Habla de crear escuelas municipales donde los niños de Miami puedan recibir una educación que les prepare para la economía tecnológica.

Suárez dijo que el alboroto, junto con la inversión de la Autoridad de Desarrollo del Centro, ha traído miles de empleos con salarios promedio de seis cifras. Enmarca su enfoque tecnológico como una forma en que el gobierno puede fomentar el crecimiento económico. También reconoce que hay otra cara de la historia, pero argumenta que el Ayuntamiento debe promover el crecimiento económico, incluso si cambia la composición de la ciudad.

“Si fuera un escéptico, si fuera el abogado del diablo, diría: ‘Bueno, estás aburguesando la ciudad’”, dijo. “Creo que para mí, primero tiene que haber una humildad para entender que no soy omnisciente. Este gobierno no es omnisciente. No puede hacerlo todo. Podemos hacer lo que podemos hacer. Podemos controlar lo que podemos controlar”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, a la izquierda, revisa los puntos de discusión sobre el plan de gastos de la ciudad para los fondos federales de ayuda a la pandemia con el asistente especial Moisés Hernández, el 14 de septiembre de 2021. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Atención dividida

Suárez, quien siempre ha sido un entusiasta de la tecnología, apuesta por que la trayectoria de Miami como ciudad de las criptodivisas no será tan volátil como el valor fluctuante del Bitcoin. Y puede apuntar a las métricas para apoyar su argumento de que está construyendo un mejor Miami.

Según los datos de LinkedIn, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Miami había visto un aumento del 15% interanual en la cantidad de empleados nuevos en Miami que están en la industria del software y la TI, el mayor incremento en la nación. Los datos de Pitchbook confirman que el sur de la Florida está en camino de tener unos 188 acuerdos de emprendimiento en 2021, un año récord para el área metropolitana de Miami. Una letanía de empresas han hecho o anunciado su traslado a Miami, desde BlackRock hasta Founders Fund y Microsoft.

“Sembramos el momento durante 10 años”, dijo Suárez, que se ha convertido en un habitual de los programas de noticias por cable desde que contrajo el COVID-19 durante los primeros días de la pandemia. “Hemos hecho de esta ciudad un lugar para la tecnología durante 10 años, y una vez que se produjo este momento, teníamos un ecosistema que estaba listo para crecer”.

Sin embargo, algunos de los que dan crédito a Suárez por decir las cosas correctas están preocupados de que, en su entusiasta promoción de la tecnología, pueda perder de vista los problemas de fondo, como un mercado de la vivienda difícil para los compradores y los inquilinos que se ven forzados a una guerra de ofertas por los apartamentos.

La tasa de propiedad de viviendas de la ciudad, del 30%, es la más baja entre las grandes ciudades de Estados Unidos, según la investigación del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). El plan maestro de vivienda asequible 2020 del centro, encargado por la ciudad, descubrió que casi un tercio de las familias que alquilan en Miami gastan más de la mitad de sus ingresos en la vivienda, lo que crea una grave carga de costos. En términos de equidad financiera, la región suele figurar entre las más desiguales en Estados Unidos.

Annie Lord, presidenta ejecutiva de Miami Homes For All, una organización que aboga por una legislación que cree y conserve viviendas asequibles, felicitó a Suárez por hacer que los activistas locales se sientan escuchados de vez en cuando e incluso por dirigir la financiación hacia proyectos dignos. Pero, cuando se trata de reformas importantes en las políticas de la ciudad sobre el uso de los terrenos públicos, dijo que últimamente no se ha hecho nada.

Hace un mes, una coalición de grupos liderados por Miami Homes for All presentó varias recomendaciones sobre cómo la ciudad debería utilizar el enlace comunitario para planificar la urbanización de los terrenos públicos. Suárez aún no ha ofrecido ningún tipo de respuesta detallada.

“Me encantaría que se aburriera con su plataforma”, dijo Lord al Miami Herald.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, habla durante una concentración en el Bayfront Park, en el centro de Miami, el 31 de julio de 2021. La concentración se celebró en solidaridad con las protestas antigubernamentales que se están produciendo en Cuba. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Suárez, que fue elegido alcalde en 2017 con el 85% de los votos durante unas elecciones en las que los votantes también acordaron cobrarse un impuesto para financiar iniciativas sobre el ascenso del mar y la vivienda, también ha sido presionado para que haga más por el cambio climático.

Caroline Lewis, fundadora y asesora principal de la organización sin ánimo de lucro de educación sobre el clima The CLEO Institute, dijo que ella y otros tuvieron que llamar la atención al alcalde por estar ausente en una serie de reuniones mensuales que había iniciado hace un año después de que los activistas criticaran su administración por consolidar puestos entre el personal de resiliencia de la ciudad. Tras las protestas de los activistas, la ciudad reforzó su presupuesto de resiliencia con nuevas contrataciones antes de aprobar el presupuesto definitivo el 23 de septiembre. Aunque la victoria demostró que el activismo funciona, Lewis dijo que le gustaría que el alcalde fuera más proactivo.

Suárez declaró la emergencia climática en 2019 meses antes de establecer un ambicioso objetivo para reducir drásticamente las emisiones de carbono de la ciudad para 2050. El borrador final de ese plan aún no se ha publicado.

Su enfoque optimista ante las criptomonedas, mientras tanto, provoca burlas entre los activistas del clima debido al consumo de energía necesario para que los ordenadores hagan los cálculos matemáticos requeridos para generar criptomonedas.

“Estoy cansado de que los funcionarios electos nos apacigüen con pequeñas victorias”, dijo Lewis. “Realmente quiero que Francis se vea como un líder de la acción climática con Miami como plataforma. No estoy seguro de que quiera ser ese líder, pero por eso le estamos presionando”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, abraza a Marilys Llanos, veterana periodista de Telemundo 51 WSCV, en El Rey de las Fritas en La Pequeña Habana, el 14 de septiembre de 2021. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Tomás Regalado, predecesor de Suárez, cuestiona si este pasa demasiado tiempo centrado en asuntos no relacionados con Miami. Dijo que Suárez debería estar más presente en las reuniones de la comisión y en la radio local para hablar directamente con los electores.

“Creo que el alcalde debería ser el alcalde de Miami, no en CNN y Fox News, sino en las emisoras de Miami, en el Ayuntamiento con la gente, hablando con la gente, escuchando lo que la gente tiene que decir”, dijo Regalado, de 74 años.

Sin embargo, Suárez aparece en la comunidad con regularidad. Cuando miles de cubanos protestaron contra el gobierno comunista en julio, Suárez estuvo en las manifestaciones y concentraciones y apareció en los medios de comunicación para exigir la actuación de Washington, llegando incluso a sugerir que Estados Unidos debería considerar una intervención militar. Su agenda está llena de apariciones por la ciudad cada semana, a veces tantas que llega tarde.

“A menudo trabajo días de 14 horas”, dijo Suárez.

En el mundo tecnológico de Miami, el liderazgo de Suárez es muy alabado y se considera un catalizador del crecimiento. Sin embargo, en medio del bombo y platillo de los empleados que se están mudando de Palo Alto a la Florida, existe la preocupación de que el alcalde y otros líderes del gobierno no ignoren los problemas a los que se enfrentan los miamenses de toda la vida.

“Tenemos que ser realmente conscientes de cómo hacemos crecer nuestra comunidad tecnológica”, dijo Rebekah Monson, cofundadora y directora de operaciones de la empresa de medios WhereBy.Us, con sede en Miami, que dice ser optimista sobre el entusiasmo tecnológico de Suárez.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se reúne con los comisionados de la ciudad en su despacho antes de una conferencia de prensa en la que anunció un plan de gastos por $137 millones en ayuda federal para la pandemia. El día anterior, los comisionados aprobaron un plan negociado por Suárez que dirigía los dólares a proyectos patrocinados por cada comisionado. Los fondos proceden de la ley de estímulo económico de $1.9 billones de dólares conocida como American Rescue Plan. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Recuperación tras referendo fallido

No hace tanto tiempo que la agenda de Suárez giraba por completo en torno a las minucias del Ayuntamiento y la gobernanza local. En 2018, gastó millones en un referendo fallido para convertir al alcalde de Miami en el máximo funcionario administrativo de la ciudad, un cambio que le habría dado el control sobre las palancas que dirigen a los 4,000 empleados de la ciudad y el gobierno de $1,000 millones.

El fracaso del referendo se presagió a última hora de una noche de 2018, cuando Suárez estaba en la cama pensando en su campaña de “alcalde fuerte” y su esposa desde hace 14 años, Gloria, se dirigió a él.

“¿Por qué haces esto?”, le preguntó. “No entiendo por qué lo haces”.

Sentado en el despacho del alcalde en Dinner Key para una entrevista con el Herald, Suárez reflexionó sobre el momento de franqueza.

“Recuerdo que pensé, justo en ese momento, si ella no entiende por qué estoy haciendo esto, entonces nadie más va a entender por qué estoy haciendo esto”, dijo, riendo.

Pero más que aplastar sus aspiraciones políticas, la derrota desvinculó a Suárez de las operaciones cotidianas de la ciudad y de la política, a veces mezquina, y le recordó la importancia del marketing y la marca.

El alcalde de Miami, Francis X. Suárez, junto a su esposa Gloria Fonts Suárez y su hija Gloriana Suárez, de dos años, tras pronunciar su discurso sobre el estado de la ciudad en Smathers Plaza en Miami, en enero de 2021. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

En una reciente conferencia de prensa, el ex alcalde de Miami y actual comisionado Joe Carollo llamó a Suárez “el mejor vendedor de Miami” después de que el alcalde patrocinara una medida para aceptar las ganancias de una criptodivisa llamada “MiamiCoin”, una medida que ha generado unos $4 millones para la ciudad hasta ahora. Carollo se peleaba constantemente con Suárez. Ahora, elogia regularmente su liderazgo, y Suárez está recaudando dinero para la campaña de reelección de Carollo.

Suárez señala que la delincuencia es relativamente baja y que hay un flujo constante de nuevos empleos en el sector de la tecnología como victorias tangibles de su administración, junto con la creación de una cuenta de ahorro para niños en edad escolar y un programa de ayuda al alquiler para los ancianos que se enfrentan a alzas de los alquileres, dos victorias legislativas que consiguió en una época en la que de vez en cuando era reprendido por los comisionados.

Suárez, que hace tiempo dejó de asistir a las reuniones de la comisión en las que no tiene voto, tiende a caminar rápido, varios pasos por delante de su séquito, cuando se dirige a la siguiente cita de su agenda. Ha admitido que a veces camina demasiado deprisa en política, y ha tenido que averiguar cómo reducir la velocidad para llevar a los comisionados de Miami con él. Dijo que ha dado poder a su personal para contactar con los comisionados para construir mejores relaciones.

“No se trata solo de mis prioridades”, dijo Suárez. “Si conseguimos hacer las cosas, serán nuestras prioridades”.

También reconoce que algunos puntos no han progresado lo suficientemente rápido, como la iniciativa de bonos Miami Forever de $400 millones para financiar proyectos para contrarrestar el ascenso del mar y viviendas que los votantes aprobaron en las mismas elecciones de 2017 que lo convirtieron en alcalde.

“No hemos avanzado tan rápido como nos gustaría en algunos de los fondos del bono Forever”, dijo. “Creo que todavía hay demasiado sin gastar. Espero que eso cambie significativamente”.

Suárez dice que no le gusta la palabra “poder” porque cree que tiene una connotación negativa. El blando poder de influencia que tiene en el Ayuntamiento le ha ayudado últimamente a repartir millones de ayuda federal para la pandemia entre cinco comisionados de distrito con diferentes necesidades. Pero ese poder puede erosionarse rápidamente, y no está claro en qué medida la controversia de Acevedo afectará a la relación del alcalde con la comisión.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, a la izquierda, habla con Art Acevedo durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Miami en Coconut Grove, el lunes 15 de marzo de 2021. Se anunció que Acevedo sería el nuevo jefe de policía de la ciudad. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Crear una marca

Antiguos colaboradores señalan que el famoso y simpático Suárez ha aprendido a aguantar los golpes y rara vez se enfada. Desde los ayudantes que estaban con él cuando fue elegido por primera vez como comisionado en 2009 hasta su equipo inicial en la alcaldía, ven al mismo político optimista y de gran capacidad de reacción, quizás con un poco más de exposición. Varios dijeron al Herald que “nadie puede superar a Francis Suárez”.

“Siempre ha sido el alcalde de ‘¿Cómo puedo ayudar?’, incluso antes del tuit”, dijo Giovanni Castro, ex jefe de gabinete adjunto.

La exposición ha amplificado su imagen pública, al tiempo que se ha beneficiado de tener múltiples empleos además de su papel como alcalde, lo que le permite tener una compensación de $130,600. Su patrimonio neto asciende a unos $628,000 en su última declaración financiera.

Suárez ha revelado poco sobre su trabajo externo como abogado. Actualmente es consejero de Quinn Emanuel. Se ha negado repetidamente a compartir su lista de clientes, citando la confidencialidad e insistiendo en que si tuviera un conflicto de intereses en algún momento, lo revelaría. El público tuvo un raro vistazo a la vida del alcalde en el sector privado en 2019, cuando el Herald reportó que los residentes de Fisher Island lo contrataron para representarlos en asuntos relacionados con el gobierno del Condado Miami-Dade.

También tiene otro trabajo como socio operativo principal de la firma de inversiones DaGrosa Capital Partners. El director Joseph DaGrosa –de quien Suárez dijo que era un antiguo cliente suyo– dio al comité político de su empleado $150,000 en mayo, la mayor contribución hecha durante este ciclo electoral hasta agosto.

Suárez dice que hace malabares con todo esto intercalando reuniones y llamadas telefónicas entre las obligaciones de la ciudad, y despertándose temprano.

“El alcalde de Miami Beach es un abogado en ejercicio. El alcalde de Doral es un abogado en ejercicio”, dijo Suárez. Ya ha dicho que el Herald es el único medio de comunicación que le pregunta sobre cómo divide su tiempo.

El alcalde todavía puede ser espinoso. Una vez llamó a un reportero durante un fin de semana para preguntarle por qué el periódico no escribía sobre el hecho de que la revista Fortune le había colocado en el puesto 20 de una lista de los 50 mejores líderes del mundo. En una entrevista en video realizada en mayo, desafió al consejo editorial del Herald para que indicara la tasa de homicidios de la ciudad cuando se le preguntó sobre los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia en la ciudad.

Siempre consciente de su imagen, se afeita la barbilla, apenas visible, justo antes de una rueda de prensa. En una tarde de septiembre en el Ayuntamiento, se cambió dos veces de ropa para estar a la altura de la ocasión. Unos pantalones de mezclilla y una camisa polo metida por dentro estaban bien para una reunión matinal de personal, pero la rueda de prensa requería traje y corbata. Luego, mientras se sentaba para grabar una de sus entrevistas de Cafecito Talk, decidió que se pondría la camiseta de “¿Cómo puedo ayudar?” con pantalones de mezclilla y zapatos deportivos.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se afeita en su despacho para preparar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Miami. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

La imagen que presenta en los medios de comunicación y en las redes sociales, elaborada por un equipo de jóvenes empleados con iPhones y laptops, ha subrayado bien la narrativa de “estrella emergente”. Ha instalado una hilera de luces en el techo de su despacho del segundo piso del Ayuntamiento, para estar bien iluminado y listo para la cámara con solo pulsar un interruptor. Las ventanas detrás de su escritorio están tintadas, para que los espectadores puedan ver una vista tropical de la Bahía de Biscayne detrás de él.

Las charlas del cafecito, filmadas en una sala de reuniones al final del pasillo, funcionan como un segmento de noticias por cable. Su personal redacta un rápido resumen de los invitados que reservan. Él lo lee y se le ocurren algunas preguntas antes de que se enciendan las cámaras. A menudo, sobre todo cuando graban por la tarde, las tazas de cafecito que hay en la mesa en esos videos están vacías.

Ha recibido a diversas personalidades en el programa, desde la estrella del pop latino Marc Anthony hasta el inversor tecnológico Keith Rabois. La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, posible candidata republicana a la presidencia en 2024, se sentó con él, al igual que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, alimentando las especulaciones sobre las futuras ambiciones de Suárez.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, a la derecha, entrevista al capitalista de riesgo John Paul para su serie de videos de entrevistas en línea llamada Cafecito Talks el 14 de septiembre de 2021. Las entrevistas se filman en la suite del alcalde en el segundo piso del Ayuntamiento en Dinner Key. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Las preguntas de “¿qué sigue para ti?” ya son rutinarias, y provienen de los círculos conservadores fuera de la burbuja republicana de Miami, donde algunos lugareños se preguntan si un republicano que ha rechazado a Trump y ha votado por los demócratas para la gobernatura de la Florida en 2018 pudiera ganar una contienda estatal partidista. Algunas voces conservadoras foráneas han hablado de la posibilidad de que un “alcalde Francis” ascienda a la política republicana nacional.

“Hay mucha gente ahí fuera –creo que eres consciente de ello porque estás en Twitter– que dice: ‘Oye, mira a ese alcalde de Miami. ¿Por qué nadie en Washington actúa como ese tipo?’”, dijo Weston Wamp, fundador de la Millennial Debt Foundation, durante una reciente entrevista con Suárez.

Wamp, un republicano de Tennessee que organizó un panel en un hotel de Coral Gables el 8 de septiembre, esperó unas horas a que Suárez apareciera. Aunque el alcalde llegó bastante tarde, su presencia se hizo sentir horas antes durante el evento programado, cuando los oradores cantaron sus alabanzas. La agenda de Suárez pudiera estar más ocupada si es reelegido, ya que está previsto que sea el próximo presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos.

El vicepresidente Mike Pence es visto con el alcalde de Miami, Francis X. Suárez, después de visitar el buque hospital de la Armada de Estados Unidos, USNS Comfort, en el puerto de Miami, el martes 18 de junio de 2019. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

¿Ambición futura?

De vuelta al Aeropuerto Internacional de Miami, es casi medianoche y empieza a pensar que podría no llegar a un discurso matutino ante el American Enterprise Institute de Washington.

Suárez y su séquito han estado esperando durante un retraso de seis horas. Ya han subido y bajado de un avión. Cerca de la 1 a.m., los cansados pasajeros suben a otro avión durante solo unos 15 minutos antes de que otro retraso inesperado les obligue a bajar y volver a la puerta de embarque. La esposa de Suárez ya ha decidido volver a casa y saltarse el viaje de un día, y se muestra tajante mientras habla por el altavoz.

“Déjalo ya”, le dice a su esposo. Está de vuelta en casa con sus dos hijos pequeños. No cree que merezca la pena esperar al otro avión que American Airlines podría o no proporcionar.

“A estas alturas, solo estoy siendo testarudo”, dice él en un tono apagado, mirando su teléfono.

El alcalde acaba cediendo y se dirige a su casa para pasar la noche. Su personal se encarga de que comparezca a distancia.

En una entrevista realizada una semana antes, Suárez dijo al Herald que su reelección era su principal objetivo, a pesar de los comentarios sobre lo que podría hacer cuando termine de ser alcalde.

“La campaña consiste en gobernar. Se trata de lograr cosas que van a mejorar la vida de nuestros residentes”, dijo. “Tengo la esperanza de que si soy capaz de articular esa visión en los próximos 45 días, pueda ser reelegido para tener otros cuatro años para cumplir realmente esa visión”.

Horas después de la pérdida del vuelo, un Suárez cafeinado se conecta para hablar con Marc Thiessen, un columnista conservador de The Washington Post y el entrevistador del evento del American Enterprise Institute. Thiessen termina la entrevista con la pregunta ya habitual.

“¿Está pensando en postularse?”, pregunta Thiessen.

“No creo que haya ninguna persona en este planeta a la que no le gustaría ser presidente de Estados Unidos”, dijo.

Rob Wile, redactor del Herald, contribuyó a este artículo.