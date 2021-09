Políticos de Miami recaudaron más de $8 millones para las elecciones de 2021. ¿Quién dio más?

El comisionado de Miami Joe Carollo, a la izquierda, y el alcalde Francis Suárez, dominan en lo que respecta a la recaudación de fondos en las elecciones de 2021 de la ciudad. rkoltun@miamiherald.com

El principal donante en la política de Miami en lo que va de año es un urbanizador neoyorquino que recientemente hizo una gran apuesta por el sector inmobiliario en el downtown, superando a otros contribuyentes que respaldan al alcalde Francis Suárez en una lista que incluye a celebridades de la tecnología y las finanzas, según un análisis del Miami Herald.

Clean-Rite Maintenance, una empresa vinculada al urbanizador neoyorquino Steven Witkoff, aportó $260,000 entre mayo y agosto a los candidatos mejor financiados de la ciudad: Suárez y el comisionado del Distrito 3 Joe Carollo, titulares que se están postulando para un segundo mandato en noviembre.

En junio, Witkoff y otro urbanizador pagaron $94 millones por una parte no desarrollada del proyecto Miami Worldcenter en la cuadra de los 700 de North Miami Avenue.

Con $265,000 en donaciones vinculadas a Witkoff —las contribuciones de Clean-Rite más $5,000 al esfuerzo de Suárez por parte de Zachary Witkoff, hijo de Witkoff y ejecutivo de su empresa, el Witkoff Group—, el urbanizador fue, con mucho, el mayor donante en el análisis del Herald.

El segundo puesto fue para Doug Kimmelman, un magnate de la inversión en Nueva York que también es propietario de los Miami Marlins y un filántropo con planes para un complejo deportivo y comunitario sin ánimo de lucro en Miami. Donó $100,000 a Carollo y $55,000 a Suárez.

El tercer lugar en la lista del Miami Herald de los principales donantes, con una contribución única de $150,000, es Joseph DaGrosa, que comparte la doble distinción de ser el principal donante de Suárez y su jefe del sector privado. Su empresa de capital privado en Coral Gables, DaGrosa Capital Partners, contrató a Suárez, quien es abogado, como socio en mayo. El anuncio de la contratación se hizo días después de que DaGrosa donara $150,000 al principal comité político de Suárez, Miami For Everyone.

Con tres titulares postulándose a las elecciones de noviembre —Suárez, Carollo y el comisionado designado del Distrito 5, Jeffrey Watson— más de $8 millones han entrado en las cuentas de las campañas y los comités políticos que respaldan a esos tres titulares y a 14 aspirantes.

La mayor parte fue para Suárez, que recaudó más de $5 millones y actualmente representa 66 centavos de cada dólar donado a un candidato de Miami. El segundo lugar es para Carollo, que recaudó unos $2.3 millones, aproximadamente 27 centavos de cada dólar donado.

“Es una cantidad ridícula de dinero”, dijo Pedro Díaz, un consultor de campaña y ex candidato a la comisión del Distrito 3 que no está involucrado en las contiendas de Miami este año. Calificó la cifra de donaciones de Suárez de “astronómica”, pero también dijo que el total de Carollo es sorprendente para una postulación para la comisión de la ciudad.

“Es una cantidad seria”, dijo. “Va a establecer el estándar”.

La candidata del Distrito 5, Christine King, ocupa un lejano tercer puesto en la tabla de recaudación de fondos de Miami, con unos $380,000 recaudados para su campaña y el comité político que la respalda, Improve Miami.

Eso todavía coloca un retador por delante del titular en una contienda a la que Watson se unió formalmente el 17 de septiembre cuando presentó documentos de candidatura. Su postulación infringe la promesa que hizo de no buscar un mandato completo si fuera nombrado para el escaño del Distrito 5 dejado vacante por Keon Hardemon cuando se convirtió en comisionado del condado en noviembre. Watson comenzó a recaudar dinero para su comité político, Fighting for Change, en agosto y ha conseguido unos $93,000 en donaciones.

Michael Hepburn, un ejecutivo sin fines de lucro que se postula para el escaño del Distrito 5, es el principal donante de su campaña, con unos $26,000 en contribuciones.

¿Quiénes son los grandes donantes que apoyan a los candidatos?

Para este reportaje, el Miami Herald creó una base de datos con todas las donaciones de al menos $1,000 en las tres contiendas. Usando domicilios, registros corporativos y otra información, vinculamos todas las donaciones posibles a individuos o empresas. Los suscriptores del Miami Herald pueden buscar la versión en línea de la base de datos, que enumera los principales donantes de cada uno de los nueve candidatos que han recaudado al menos $10,000.

La base de datos utilizó las donaciones a las campañas y los comités políticos que, según la ley del condado, los candidatos registraron para recaudar dinero durante el ciclo electoral de 2021. Los informes más recientes debían presentarse el 10 de septiembre, y quedan unas seis semanas de recaudación de fondos antes del día de las elecciones.

La elección podría no terminar ahí: los candidatos con más votos evitan una segunda vuelta solo si obtienen más del 50 por ciento del total. El gasto va a continuar, ya que los comités políticos son libres de retener los dólares recaudados durante un ciclo electoral y gastarlos más tarde.

¿Quién dio más al alcalde Francis Suárez?

La lista de los principales donantes pone de manifiesto el tipo de año que ha tenido Suárez como celebridad en ascenso en la escena política y financiera nacional, que le ha llevado a fomentar la especulación de una campaña presidencial.

Su famoso mensaje de diciembre en Twitter, en el que preguntaba “¿Cómo puedo ayudar?” a alguien que sugería que Silicon Valley se mudara a Miami, lanzó una nueva fase de prominencia nacional para un alcalde que anteriormente era más conocido por ser uno de los primeros funcionarios elegidos en contraer COVID-19. Además de los reportajes de la CNBC en los que Suárez preguntaba si Miami se convertiría en el “Wall Street del Sur” y almorzaba con Peter Thiel, Suárez atrajo una serie de cheques considerables de conocidos ejecutivos de fuera de la Florida.

Los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss —inversionistas en criptomonedas que ganaron fama en la película de Facebook como rivales de Mark Zuckerberg— dieron a Miami for Everyone de Suárez $50,000 cada uno en febrero. El cofundador de WeWork, Adam Neumann, donó $25,000 en julio. El magnate de los fondos de cobertura Dan Sundheim dio $100,000, y el ex director general de Google Eric Schmidt donó $50,000.

Casi una cuarta parte de las grandes donaciones de Suárez –las de $1,000 o más– proceden de Nueva York, según datos del código postal. La mitad son de la Florida y el seis por ciento de California.

Cerca de la cima de la lista de donantes de Suárez está Rensair, una empresa de purificación de aire que donó ocho purificadores a Miami a finales del año pasado. Suárez promocionó la donación en una conferencia de prensa. El presidente ejecutivo de Rensair, Harris Schwartzberg, y dos empresas relacionadas donaron un total de $125,000 a Miami for Everyone.

“Como propietario de bienes raíces en Miami, he seguido al alcalde Suárez y lo considero un individuo dinámico que genuinamente quiere servir a los ciudadanos de Miami”, dijo Schwartzberg en un correo electrónico.

Suárez no se enfrenta a un contrincante bien financiado, ya que las donaciones de casi $15,000 del candidato a la alcaldía Max Martínez son las segundas más altas de la contienda. El propietario de una empresa de marketing digital, la mayor donación de Martínez es de $1,000 de Rob Piper, vecino de Miami.

¿Quiénes dieron más a Christine King y Jeffrey Watson?

En el Distrito 5, King, quien es abogada, no ha llegado a las donaciones de seis cifras conseguidas por Suárez y Carollo. Su principal donante es el promotor SJM Partners, que dio $25,000; seguido por el promotor Centennial Management con $20,000 y una serie de donaciones que suman $18,000 y que provienen de direcciones y empresas vinculadas a los consultores Bárbara Hardemon y Billy Hardemon.

Watson tampoco ha recibido grandes donaciones. Su principal donante es el promotor de Miami Michael Swerdlow, con $25,000, seguido de una serie de donantes de $10,000 que incluyen al promotor Ring Equity y también a Centennial Management.

¿Quién dio más a Joe Carollo?

Jorge Mas, director ejecutivo de MasTec, habla durante un mitin en Bayfront Park en el centro de Miami, el sábado 31 de julio de 2021. MasTec, cuyos propietarios, Jorge y José Mas, son socios de David Beckham en la franquicia del Inter Miami de la Major League Soccer, necesita la aprobación de la comisión de la ciudad para construir un centro comercial, un parque de oficinas y un estadio de fútbol en el campo de golf Melreese de Miami. Los donantes vinculados a MasTec dieron al comisionado Joe Carollo $97,000. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

En el Distrito 3, Kimmelman es el segundo mayor donante de Carollo. Le sigue MasTec, la empresa cuyos propietarios, Jorge y José Mas, son socios de David Beckham en la franquicia del Inter Miami de la Major League Soccer. Necesitan la aprobación de la comisión municipal para construir un centro comercial, un parque de oficinas y un estadio de fútbol en el campo de golf Melreese de Miami. Los donantes vinculados a MasTec dieron a Carollo $97,000.

Carollo supera fácilmente a sus contrincantes en el frente de la recaudación de fondos.

El aspirante Rodney Quinn Smith, abogado y árbitro, recibió $5,000 de su principal donante: él mismo. Otra aspirante de Carollo, Adriana Oliva, recibió $1,000 de cada uno de sus cuatro principales donantes, una lista que incluye la Latin Builders Association.

El principal donante de Carollo es Witkoff.

Las donaciones de Clean-Rite captan algunos de los desafíos que supone el seguimiento de las contribuciones políticas, ya que la conexión con Witkoff no estaba clara en la información de los archivos del comité. Las donaciones de Clean-Rite Maintenance utilizaron dos domicilios ocupados por el Witkoff Group en el pasado. En una entrevista, Carollo confirmó que los cheques de Clean-Rite procedían de Steven Witkoff.

“Él lo recaudó para mí: Steven Witkoff”, dijo Carollo sobre los cheques de Clean-Rite. “Si es su empresa o no, no lo sé”.

Una declaración de la oficina de Witkoff confirmó la conexión.

“Miami está en una trayectoria tremenda y continuaré apoyando a los líderes locales y regionales de ambos bandos, que creo que mantendrán este impulso y nos llevarán en la dirección correcta”, dijo la declaración. “Miami ha sido mi hogar durante los últimos cinco años y me siento increíblemente apasionado por esta ciudad”.

Cuando se le preguntó por qué creía que Witkoff daba tanto, Carollo dijo: “Es por la misma razón por la que la mayoría de la gente me da. Creen en mí”, dijo. “Creen que estoy marcando la diferencia en el gobierno, para mejor”.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre de 2021 3:25 pm.