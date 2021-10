DeSantis dice que se postulará a la reelección, pero no está listo para revelar los detalles

El gobernador Ron DeSantis estuvo en Nueva Jersey el domingo 29 de agosto de 2021 para una recaudación de fondos organizada por Joe Cayre, un empresario y miembro de la comunidad judía sefardí. Twitter accounts of @TheBelaaz and @SephardicC.

El gobernador Ron DeSantis lo hizo oficial en el programa de Fox News de Sean Hannity el miércoles por la noche. Aprovechó el momento para desviar la atención de las habladurías sobre su candidatura a la presidencia en 2024 y anunció que, efectivamente, se postulara a la reelección.

“No estoy considerando nada más allá de hacer mi trabajo”, dijo DeSantis en respuesta a una pregunta del presentador de Fox News sobre lo que le dice a la gente cuando le preguntan si está “considerando una candidatura a la presidencia en 2024”. “Están sucediendo muchas cosas en la Florida, voy a postularme para la reelección el año próximo”.

Para postularse a la presidencia, DeSantis debe primero ser reelegido gobernador en 2022, pero aún no hay señales oficiales de que DeSantis esté preparado para presentar el papeleo requerido para ser candidato oficial.

La División de Elecciones de la Florida tiene una lista de 13 candidatos a gobernador, entre ellos la comisionada de Agricultura Nikki Fried y el ex gobernador y actual legislador federal Charlie Crist, los dos primeros demócratas en la contienda. Pero DeSantis no ha presentado ningún documento de campaña, no ha publicado ninguna declaración financiera, no ha informado de los gastos de campaña, ni ha establecido un tesorero de campaña; todo esto se requiere a los candidatos para cargos estatales en la Florida.

DeSantis está recaudando dinero, a través de su comité político, Friends of Ron DeSantis.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

$50 millones recaudados

De acuerdo con el último periodo de informes, el comité político del gobernador había recaudado más de $50 millones en este ciclo electoral, incluyendo casi $46 millones durante los primeros ocho meses del año.

Según los registros de la División de Elecciones, desde que DeSantis fue investido en enero de 2019, su comité político ha gastado más de $510,000 en la recaudación de fondos y $200,836 en servicios de bases de datos, a menudo usados para enviar por correo electrónico solicitudes de fondos. El comité reporta gastos de más de $17,800 en fotografía y $120,000 en publicidad.

Y el comité gastó casi $400,000 en “inventario de la tienda”, ya que Friends of Ron DeSantis promocionó la venta de fundas para envases de bebidas, gorras y otras mercancías con el mensaje del gobernador contra el uso de mascarillas. Los lemas decían: “¿Cómo diablos voy a beber una cerveza con una mascarilla puesta?” y “Don’t Fauci My Florida”.

En medio del mortal COVID, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, está vendiendo en un sitio web de mercancía de campaña una funda para envases de cerveza de $6 que promueve uno de sus mensajes contra el uso de mascarillas. Screenshot

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

¿Los fondos se destinan a la campaña?

¿Cuál es el propósito de los gastos relacionados con la consultoría de recaudación de fondos, la publicidad, los servicios de bases de datos y la fotografía si el gobernador no está utilizando su comité político para hacer campaña política?

Helen Aguirre Ferré, portavoz del Partido Republicano de la Florida y asesora de DeSantis, no respondió a esas preguntas el jueves en llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. No quiso responder cuál es la opinión general del gobernador sobre su obligación de divulgar públicamente su actividad política.

Y al igual que muchos asesores del gobernador, Ferré indicó que DeSantis anunciaría oficialmente su candidatura, pero no dijo cuándo.

Según la ley estatal, un candidato debe firmar un juramento de campaña y presentar una declaración financiera en un plazo de 10 días desde que nombre a un tesorero de campaña y comience a recaudar fondos destinados a la misma.

Pero las campañas de los candidatos también tienen restricciones, lo que hace más atractivo recurrir a un comité de acción política. La ley estatal exige que un comité de campaña para un candidato a gobernador no recaude más de $3,000 de una sola persona o entidad. En cambio, el comité político puede recaudar fondos ilimitados siempre que se mantenga independiente de la campaña.

“Es otro ejemplo del disfuncional sistema de financiación de campañas de la Florida”, dijo Ben Wilcox, presidente de Integrity Florida, una organización de vigilancia política.

“Permitimos que los candidatos potenciales tengan comités políticos en los que pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero los 365 días del año, sin fecha de finalización, y luego, cuando se convierten en candidatos oficiales, ponemos límites a lo que pueden recaudar y dirigir a la cuenta de la campaña”, dijo. “Es disfuncional”.

En 2013, el entonces gobernador Rick Scott esperó hasta el 10 de diciembre para lanzar oficialmente su campaña de reelección después de que su comité político, Let’s Get to Work, ya hubiera recaudado más de $18 millones. En 2001, el entonces gobernador Jeb Bush presentó los documentos de su campaña el 5 de julio y, debido a que la ley de la Florida imponía más restricciones a los comités políticos en aquel entonces, se apoyó en el brazo político del Partido Republicano de la Florida para recaudar fondos ilimitados de sus donantes.

Peticiones de fondos coordinados

Durante el último año, el comité político de DeSantis ha trabajado en conjunto con la oficina del gobernador para coordinar los mensajes de recaudación de fondos a la par de los eventos de prensa que el gobernador realiza en su función oficial.

El martes, DeSantis demandó al gobierno federal en materia de inmigración, exigiendo a la administración de Biden que retenga en las fronteras de Estados Unidos a las personas que solicitan asilo en lugar de liberarlas mientras esperan una audiencia. A los pocos minutos de la conferencia de prensa, el comité político del gobernador envió un correo electrónico de recaudación de fondos.

“La obsesión de Joe Biden por apuntar contra Florida no es más que una distracción para desviar la atención de cualquier responsabilidad por el caos que ha causado en nuestro país”, decía el correo electrónico.

Lo mismo ocurrió en julio cuando DeSantis voló a Del Río, Texas, en un avión del estado para copresentar una conferencia de prensa con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y criticar las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. Apenas unas horas antes del inicio de la conferencia de prensa, Friends of Ron DeSantis lanzó un mensaje de recaudación de fondos.

“Hoy, me dirijo a Texas para ver de primera mano la intensa crisis en la frontera sur de nuestro país”, decía el correo electrónico de recaudación de fondos, señalando que DeSantis fue “el primer gobernador en enviar recursos” a la frontera entre Estados Unidos y México después de que Abbott pidiera ayuda a otros gobernadores.

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebran una conferencia de prensa en Del Río, Texas, para hablar sobre el esfuerzo de tres semanas de un contingente de agentes de la ley de la Florida para ayudar a reforzar la frontera entre Estados Unidos y México. Ana Ceballos aceballos@miamiherald.com

Ese fin de semana se recibieron más de dos mil donaciones, la gran mayoría de ellas de escasa cuantía, según los informes financieros de la campaña.

La ley de la Florida prohíbe a los empleados estatales tomar “cualquier parte activa en una campaña política mientras estén en servicio”. Pero no autoriza ni prohíbe los eventos coordinados entre un candidato y un comité político, siempre y cuando cumplan con ciertas restricciones.

Los demócratas han criticado a DeSantis por utilizar la oficina del gobernador para atraer a una audiencia nacional republicana.

La senadora Annette Taddeo, una demócrata de Miami que también está considerando postularse a la gobernatura, dijo que la demanda judicial en torno a la inmigración es una prueba de la “voluntad del gobernador de avivar la política del odio para obtener apoyo para sus futuras ambiciones presidenciales”.

DeSantis ha estado llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos a nivel nacional. Este verano celebró actos de recaudación de fondos en Wisconsin, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nevada y California. El martes, estuvo en el oeste de Nueva York para una recaudación de fondos de $5,000 por plato.

Sin embargo, si el gobernador tiene alguna intención de transferir alguno de los fondos que ha recaudado a un comité político para un cargo nacional, la ley de la Florida no lo permite, dijo Wilcox.

Según el Manual de Comités Políticos de la División de Elecciones, “un comité político de la Florida debe utilizar sus fondos únicamente para actividades políticas de la Florida, es decir, para depositar contribuciones y realizar gastos, que por definición en la ley de la Florida, son con el propósito de influir únicamente en las elecciones de la Florida”.