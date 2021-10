Se recrudece la escaramuza entre Carollo y Acevedo, cuyo empleo está en la cuerda floja

El jefe de policía de la ciudad de Miami, Art Acevedo, saluda a los manifestantes durante una concentración en el parque Bayfront, en el centro de Miami, el sábado 31 de julio de 2021. La concentración se celebró en solidaridad con las protestas antigubernamentales que se están produciendo en Cuba. mocner@miamiherald.com

El viernes, el comisionado Joe Carollo continuó sus ataques públicos contra el jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, tratando de llevar al jefe a una confrontación cara a cara, y hasta lo retó para que lo arrestara durante la reunión pública, además de acusarlo de haber escondido los daños que sufrió el todoterreno que conduce y que es propiedad de la ciudad.

En determinado momento, Carollo buscó la garantía del administrador de la ciudad Art Noriega de que no sería sujeto de una persecución en caso de que la policía se aparezca en su casa como represalia por sus feroces críticas contra el jefe.

“Quiero asegurarme de que no me van a parar en plena calle, que no van a tocar la puerta de mi casa... siguiendo sus órdenes”, dijo el comisionado. “No quiero terminar con dos balazos en el cuerpo”.

Carollo hizo el comentario al principio de una larguísima audiencia en el Ayuntamiento que duró unas ocho horas. Durante la reunión, Carollo describió a Acevedo como un policía falaz, poco profesional que pasa más tiempo en busca de cobertura con halagos de los medios de prensa que en mejorar el Departamento de Policía de la ciudad.

La audiencia, que se enfocó en las acciones de Acevedo durante sus primeros seis meses en el puesto y en el presupuesto de la policía, fue una continuación de una discusión que comenzó el lunes pasado. Gran parte de la reunión se enfocó en un memorando que Acevedo escribió el pasado fin de semana y en el que acusó a algunos comisionados de interferir con investigaciones internas de la policía y comparó la actitud de tres comisionados cubanoamericanos de Miami con la Cuba comunista.

Acevedo, que en ocasiones se veía detrás de una ventana que daba al estado donde se sentaba la comisión en el segundo piso del Ayuntamiento, nunca habló. Los comisionados se reunieron para discutir el estatus de Acevedo y sus acciones luego de una serie de decisiones polémicas y errores, entre ellos uno donde se refirió a los que dirigen el departamento como la “mafia cubana”. Es un término con el que Acevedo no está familiarizado, y con el que Fidel Castro bautizó a los exiliados de Miami para pintarlos como criminales por oponerse a su dictadura.

LA REFERENCIA A LA ‘MAFIA CUBANA’ SALE A LA LUZ DE NUEVO

La reunión del viernes también sirvió para que otros comisionados sacaran a la luz sus quejas. Manolo Reyes y Alex Díaz de la Portilla expresaron lo ofendidos que se sentían después que se supo que el jefe se había referido a los principales oficiales de la agencia policial como la “mafia cubana”. Díaz de la Portilla dijo que Acevedo le debía a la vieja comunidad de exiliados cubanos una disculpa directa.

“Lo único que he visto, es lo que escribió en su cuenta de Twitter, y lo escribió en inglés”, dijo Díaz de la Portilla. “Nunca le pidió disculpas a las personas que resultaron más ofendidas por sus comentarios. Todos sabemos que los cubanos más viejos, los de más de 75 años, no usan Twitter”.

El 1ro de octubre de 2021, el comisionado Joe Carollo continuó sus ataques públicos contra el jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, tratando de llevar al jefe a una confrontación cara a cara, y retándolo para que lo arrestara durante una reunión en el Ayuntamiento. CHARLES TRAINOR JR CTRAINOR@MIAMIHERALD.COM

En un momento, durante la discusión, Carollo afirmó que durante una reunión a principios de esta semana en la principal estación de policía con su personal de alto rango, Acevedo dijo que tenía causa probable para arrestar a cualquier persona que obstruyera una investigación policíaca, pero nunca mencionó el nombre de quiénes eran, dijeron fuentes con conocimiento de la reunión. En un memorando que Acevedo escribió hace dos semanas criticando a varios comisionados, argumentó que Carollo y Alex Díaz de la Portilla estaban interfiriendo con pesquisa policiales.

El viernes, Noriega dijo que se informó de la reunión y habló con Acevedo. Luego les prometió a los comisionados que ninguno sería arrestado por la policía de Miami. Carollo dijo que las palabras Acevedo eran un “soborno” y “extorsión”, y agregó que tenía listos abogados en caso que Acevedo tratara de arrestarlo durante la reunión.

Todo el drama en el Ayuntamiento amenaza con acabar el corto y controversial mandato del jefe que habla sin pelos en la lengua. Desde que llegó, Acevedo tomó el control de la Sección de Asuntos Internos, criticó a la comunidad legal por poner a libertad demasiado temprano a reos y condenar con sentencias cortas, y despidió a la pareja de rango más alto en el departamento. De igual modo, bajó de rango a cuatro comandantes, entre ellos, la segunda oficial afroamericana de más alto rango de la agencia.

Aunque la mayoría de la comisión desaprueba claramente el comportamiento de Acevedo, su futuro con la ciudad sigue siendo dudoso. El jefe no ha recibido ninguna votación en contra de la confianza que se deposita en él, y Noriega no le ha pedido su renuncia. Incluso, el vicepresidente de la comisión, Ken Russell parece indicar que los días de Acevedo en Miami están contados cuando dijo que el jefe “fracasó” al querer navegar la arena política de Miami.

El hombre que ha tenido la mayor responsabilidad a la hora de contratar a Acevedo estaba fuera de la ciudad el viernes, la segunda reunión esta semana con el empleo de Acevedo en la cuerda floja al que el alcalde Francis Suárez no asiste. Durante una entrevista el viernes por la mañana con la junta editorial del Miami Herald, Suárez se negó a dar una respuesta directa cuando se le preguntó si todavía defendía al hombre al que en cierta ocasión calificó como el “Michael Jordan de los jefes de policía”.

Carollo dijo que Acevedo demostró tener favoritismo hacia el polémico capitán de la policía Javier Ortiz, cuando evitó que Ortiz fuera regañado por un superior. El comisionado también acusó al jefe de haber contratado la compañía de un amigo personal para suministrar uniformes de policía a un costo más alto que la compañía, ropa que hasta el sindicato de policía, que está en abierta guerra con Acevedo, prefiere, ya que es más cómoda.

Otro de los problemas que enfrenta Acevedo se reveló el viernes cuando Carollo mostró imágenes ampliadas del daño de la parte delantera derecha del guardabarros Chevy Tahoe del jefe. Las fotos se tomaron hace varias semanas en el Ayuntamiento, mucho antes que se le informara sobre ello a la ciudad. Después que los daños se hicieron públicos, dos agentes de alto rango inspeccionaron el todoterreno de Acevedo y reportaron que no tenía ningún daño. La semana pasada, un mecánico que trabaja en la Administración de Servicios Generales de la ciudad dijo que la defensa y el panel frontal se dañaron.

Carollo se hizo eco de las alegaciones de Tommy Reyes, presidente de la Orden Fraterna de la Policía de Miami, que dijo que Acevedo actuó de forma hipócrita al informar a la ciudad sobre el auto dañado. Ello se debe a que una de las primeras decisiones del jefe tras haber jurado su cargo fue suspender al subdirector del departamento Ron Papier y a su esposa, la comandante de La Pequeña Habana Nerly Papier por no reportar de forma apropiada un accidente automovilístico.

Nerly Papier impactó con su vehículo oficial el bordillo de una acera y le explotó dos neumáticos, y luego condujo hasta su estacionamiento en la estación de policía. Después de una investigación interna donde se interrogó a más de 20 testigos, Acevedo despidió a la pareja de más alto rango de la agencia.

“El problema no es el choque, sino la mentira”, dijo Carollo el viernes, burlándose de una frase que Acevedo suele decirle a su personal: “Si mientes, mueres”. Al final de la audiencia, Carollo, que está aspirando a la reelección este año, dijo que quiere utilizar los fondos en posiciones vacías del departamento y emplear el dinero para contratar a otros 10 agentes de patrulla.

