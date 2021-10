‘Invasión de roedores’ en Miami provoca que la FDA allane almacén que atiende a Publix

En la foto, el edificio localizado en el 3675 NW 71 Street., donde están Lyden Spice Corporation y Ocho Rios-Miami, dos empresas procesadoras de alimentos. DNEAL@MIAMIHERALD.COM

El viernes por la tarde, agentes del Departamento de Alguaciles de Estados Unidos hicieron una redada en un almacén de alimentos de Miami, donde hallaron productos alimenticios que estaban “expuestos a una invasión generalizada de roedores y otras plagas, como insectos vivos y muertos”, según anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al dar a conocer la acción que se tomó contra Lyden Spice, localizado en el 3675 NW 71 Street. La agencia dijo que los agentes salieron con “más de 25,000 cajas y bolsas de especias listas para consumirse, y aditivos de alimentos, como glutamato de monosodio, pimiento rojo machacado, y semillas de ajonjolí”. La FDA agregó que en las inspecciones realizadas entre el 8 y el 25 de junio se encontró:

▪ “Una cantidad de excrementos de roedor demasiada numerosa para poder contarla, encima y alrededor de pálets con envases de alimentos;”

▪ “Evidencia de mordidas y de orina de roedor en envases de alimentos;”

▪ “ Nidos de roedor entre pálets con envases de alimentos;”

▪ “Insectos vivos y muertos en paquetes de alimentos;”

▪ “Excrementos de pájaros en el área de almacenamiento de alimentos”. Al parecer, los inspectores de la FDA hallaron lo mismo que inspectores del Departamento de Agricultura de la Florida encontraron durante todo el 2021.

ROEDORES, ORDEN PARA DETENER LA VENTA, Y ORDEN PARA PARAR EL CONSUMO

Inspectores estatales señalaron problemas de roedores, tras inspeccionar a la compañía Ocho Rios Miami, que comparte el edificio con Lyden. Este año, Lyden no pasó cuatro inspecciones, en tanto Ocho Rios suspendió seis. A diferencia de los restaurantes que no pasan las inspecciones del Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) de la Florida, los supermercados, pequeñas tiendas y almacenes de alimentos que no pasan las inspecciones del Departamento de Agricultura no se cierran por completo, sino que se vuelven a inspeccionar dentro de los próximos 14 días.

Los inspectores del Departamento de Agricultura pueden emitir órdenes para detener la venta sobre equipos y espacios en el negocio, lo que significa que el negocio no puede utilizar dichos equipos ni dichas áreas. Los inspectores pueden emitir órdenes para detener la venta sobre los alimentos. Si se emiten demasiadas órdenes, sobre todo las que detienen las ventas, el negocio podría decidir que no puede operar con la eficiencia que necesita. La mayoría de almacenes de alimentos y las compañías de distribución tienen varios clientes. El reporte sobre Ocho Rios con fecha 26 de marzo no pasó la inspección, y en él se señaló que tres pálets de alimentos secos afectados con una Orden para Detener la Venta se enviaron al supermercado Publix y otro pálet también afectado por una Orden para Detener la Venta se etiquetearon para California por haber sido almacenado en un área donde pudo haber sido “adulterado”. La Orden para Detener la Venta sobre los alimentos para Publix se levantó en julio. Eso no ocurrió con los 500 paquetes de panecillos picantes de Pascua Florida, de los cuales uno tenía un panecillo mordido por roedores.

La inspección estatal más reciente que Lyden no pasó, con fecha de 29 de marzo, incluyó lo siguiente:

“Excrementos de roedor demasiado numerosos para poder contarlos en alimentos secos envasados, entre ellos, algunos productos listos para comer. De igual modo, los inspectores pudieron observar algunos productos envasados, como pequeñas hojuelas secas de perejil mordisqueadas, y algunos paquetes deshilachados. Si el material de envasamiento de dichos productos es permeable (papel, arpillera y bolsas plásticas) permite que el alimento se contamine”.

Según archivos estatales, Ocho Rios, empresa registrada en la Florida desde 1987, que dirigen su presidente Ashton Lue y su vicepresidenta Michelle Lue, se mudó al edificio entre el 2007 y el 2008, durante su reporte anual estatal. De acuerdo con archivos estatales, Lyden Spice, empresa registrada en la Florida desde 2014, y dirigida por Jirui Yu, se mudó al edificio en el 2019. “La FDA desempeña un papel crítico a la hora de salvaguardar los suministros de alimentos en Estados Unidos, y de ayudar a asegurar que nuestros alimentos no se contaminen en ninguna parte a lo largo de su distribución en la cadena de suministros”, dijo la Dra. Janet Woodcock, comisionada de la FDA. “Tomamos con gran seriedad nuestra responsabilidad, y seguiremos tomando medidas con quienes amenacen la seguridad y calidad de los productos. Las insalubres condiciones generalizadas que se detectaron en la corporación Lyden Spice resultan perturbadoras y no se tolerarán”.

