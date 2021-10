‘No me soltaba el tobillo’: otra mujer de Weston es mordida por zorra con rabia

Una familia de Weston dijo que experimentó uno de los momentos más aterradores de su vida cuando una zorra salió de unos arbustos y la atacó.

“Cuando se me tiró encima y me mordió el tobillo, empecé a mover la pierna pero no me soltaba, seguía colgada”, dijo Annie Mathew al describir el encuentro con el inesperado visitante que ella y sus hijos vivieron al regresar a la casa.

El animal exhibía indicios de tener rabia.

“Algo se metió debajo del carro y se podia escuchar unos chillidos altísimos, y entonces le dije a las niñas que no se bajaran, que se quedaran”, agregó Mathew.

Mathew no sabia qué había debajo del automóvil, pero cuando salió a ver qué era, la zorra le clavó los dientes en el tobillo, y su batalla por sobrevivir no hizo más que empezar.

“Le pegué con el bolso, con el celular y ella se volvió a meter debajo del auto y trató de entrar a la cochera”, dijo Mathew.

Mathew no es la única persona atacada por una zorra en el área de Weston en los últimos días.

CBS4 pudo saber que por lo menos otro residente debió ir al hospital tras haber sido mordido.

Antes de que tuvieran lugar ambos incidentes, las autoridades le habían alertado a los vecinos que tuvieran cuidado, ya que se había visto zorras merodeando por la zona.

“La gente vio a la zorra una semana antes, y nadie hizo nada. La Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de la Florida (FWC) dijo que nunca recibió ningún reporte de nada y después que supe que el animal se comportaba de un forma enloquecida, tuve un miedo horrible”, expresó Mathew.

Mathew agregó que ahora teme qué le puede pasar después, ya que la zorra que la mordió dio positivo a la rabia. En la actualidad está siendo atendida por médicos.

Mathew dijo que quiere que la comunidad aprenda de lo que le ocurrió, y llame a la FWC en cuanto vea a un animal peligroso rondando por el área.

