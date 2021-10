Gobierno de Biden a la Florida: ¿No quieren sus $2,300 millones para las escuelas?

Un alto funcionario del Departamento de Educación federal presionó el lunes a la Florida para que presente un plan que muestre cómo piensa usar una gran cantidad de fondos federales para las escuelas. Si no lo hace, el estado podría dejar $2,300 millones sobre la mesa.

La Florida es el único estado del país que no ha solicitado la tercera ronda de financiación de los $7,000 millones asignados para ayudar a las escuelas en el marco de la legislación de estímulo del American Rescue Plan de la administración de Biden, promulgado en marzo.

Los dos primeros tercios de esa financiación se asignaron en marzo, pero hasta que el Departamento de Educación de la Florida (FDOE) no presente un plan, el gobierno federal no liberará la tercera ronda por valor de $2,300 millones.

“El retraso del FDOE suscita una gran preocupación por la incertidumbre innecesaria que se está creando en los distritos escolares de todo el estado y porque está dificultando su capacidad para planificar con confianza cómo utilizar estos fondos para atender las necesidades de los estudiantes”, escribió Ian Rosenblum, subsecretario adjunto de políticas y programas del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDOE).

Se pidió a los estados que presentaran sus planes de gasto antes de junio. En la carta, Rosenblum dijo que el estado también incumplió los plazos en julio y agosto que la agencia federal esperaba que el Estado cumpliera después de conversaciones con el personal.

La administración del gobernador Ron DeSantis no indicó ningún plan inmediato de solicitar la última ronda de dinero cuando se le preguntó el lunes.

La oficina de DeSantis no dijo directamente porqué no ha presentado un plan, pero señaló que “ningún distrito ha articulado una necesidad de financiación que no puede ser satisfecha con los recursos actualmente disponibles”.

“En cualquier momento en que esto cambie en el futuro, el Estado de la Florida se coordinará con el USDOE para garantizar que los estudiantes y educadores de la Florida tengan todos los recursos que necesitan”, dijo la secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw, en un comunicado al Herald/Times.

Pushaw sostuvo que las escuelas tienen dinero disponible de las dos primeras rondas de fondos federales de ayuda y argumentó que la Florida ha gastado más que muchos otros estados. Añadió que el dinero está disponible para su uso hasta septiembre de 2024.

Según las directrices federales, el Departamento de Educación estatal tiene el control del 10% de los fondos para la Florida, y el 90% restante se destina directamente a los distritos escolares.

En su carta del lunes, Rosenblum dijo que el Departamento de Educación de la Florida retiró $177 millones de fondos del American Rescue Plan destinado a las escuelas “para su uso a nivel estatal”. Rosenblum dijo que el gobierno federal ha “escuchado repetidamente de padres, maestros y superintendentes de los distritos escolares de la Florida que el FDOE aún no ha desembolsado los fondos recibido del American Rescue Plan.

Esta nota fue complementada con material de News Service of Florida