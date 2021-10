Lleva lo ‘mejor de ti mismo’ al trabajo: El Jackson Health System aumenta sueldo mínimo a $15 la hora

Una enfermera camina junto a una unidad COVID de la UCI en el hospital Jackson Memorial en julio de 2021. jiglesias@elnuevoherald.com

El Jackson Health System anunció el martes que aumentará su salario mínimo a 15 dólares por hora, lo que afectará a unos 900 empleados.

“Estamos orgullosos de pagar a todos nuestros empleados un salario justo y digno, para que puedan aportar lo mejor de sí mismos al lugar de trabajo y para que podamos contratar a lo mejor de lo mejor”, dijo Carlos Migoya, presidente ejecutivo del Jackson Health System, señalando la gran competitividad del mercado en medio de una escasez de mano de obra en todo el país.

“Es especialmente importante a medida que nos enteramos que cada nueva mutación del COVID-19 puede hacer subir de nuevo la cantidad de pacientes”, dijo sobre la urgencia de asegurar que el hospital cuenta con todo el personal necesario.

El aumento del salario mínimo en Jackson —muy por encima de lo exigido por la ley— ocurre días después que a Florida tuvo su primer alza al salario mínimo, a $10 por hora, como parte de una serie de aumentos graduales aprobados por los votantes en un referendo el año pasado que acabará alcanzando los $15 por hora en 2026.

El aumento del salario mínimo de Jackson beneficiará a todos los empleados por hora de sus instalac, lo que incluye a agentes de seguridad, encargados de mantenimiento, técnicos de atención a pacientes, transportistas y trabajadores de nutrición. El sistema de salud es uno de los sistemas de salud pública más grandes de Estados Unidos e incluye siete hospitales, dos residencias de ancianos, centros de atención urgente y servicios de salud correccional.

Actualmente, alrededor del 10% de la fuerza laboral del sistema gana menos de $15 por hora. Según la calculadora de salario digno del MIT, un adulto soltero tiene que ganar al menos $16 por hora para poder permitirse vivir en Miami-Dade.

El nuevo salario mínimo forma parte de un contrato de tres años negociado por el Service Employees International Union, la American Federation of State, County and Municipal Employees, el Committee of Interns and Residents, y fue aprobado el martes por la JComisión de Miami-Dade.

“Esta primera pandemia en nuestra vida ha sido agotadora, nuestros cuidadores están exhaustos”, dijo Martha Baker, enfermera registrada y organizadora sindical. “Nuestros cuidadores se merecen cada centavo que obtuvieron en las negociaciones y más”.