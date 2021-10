Homestead reelige a concejala y envía a candidatos a la alcaldía a segunda vuelta en noviembre

Un elector emite su voto en el Homestead Community Center, en Homestead, Florida, el 5 de octubre de 2021 durante la elección primaria local. jiglesias@elnuevoherald.com

Los residentes de Homestead eligieron el martes por la noche a una nueva comisionada y enviaron a dos candidatos a la alcaldía a una segunda vuelta tras una elección primaria en la que participó menos del 8% de los votantes.

Debido a que ni el actual alcalde Steven Losner ni el ex concejal Elvis Maldonado obtuvieron más de la mitad de los votos, los dos nativos de Homestead se enfrentarán de nuevo el próximo mes. Losner obtuvo cerca de 47% de los votos. Maldonado obtuvo 35.6%.

Un tercer candidato, el ex alcalde Jeffrey Porter, fue eliminado.

Losner, de 60 años, fue miembro del Concejo de 2001 a 2007. Se postuló sin éxito a la alcaldía en 2011 antes de postularse de nuevo en 2019 y ganar. La familia del abogado tiene raíces centenarias en Homestead, y prometió aportar equilibrio al desarrollo.

Culpó de la segunda vuelta a Porter, de quien dice que fue plantado para dividir los votos y forzar otro mes de campaña.

“Porter no era un candidato legítimo”, dijo el martes al Miami Herald. “Si no hubiera sido por él, yo habría sido reelegido esta noche. Por la razón que sea, esa vieja guardia quiere que me vaya. Debemos salir y ganarnos sus votos”.

Losner dijo que con la “vieja guardia” se refiere a los empleados de la ciudad y a los urbanizadores que no están de acuerdo con el enfoque de Losner sobre la forma de dirigir la ciudad.

“Son las cosas egoístas las que siempre han frenado a Homestead”, dijo.

Porter, que obtuvo el 17% por ciento de los votos, no respondió inmediatamente a las solicitudes de declaraciones.

El alcalde de Homestead, Steven Losner, quien se postula para la reelección el 5 de octubre, salió a recorrer la ciudad el jueves 3 de septiembre de 2021. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Maldonado, de 48 años, también tiene raíces en Homestead, donde creció jugando al béisbol con sus vecinos. El ingeniero de software fue comisionado municipal una década antes de dimitir para postularse a la comisión del condado el año pasado. Maldonado nació en Connecticut, de padres colombianos, y se mudó a Homestead de pequeño.

“Todavía estamos en esta contienda, no ha terminado”, dijo al Herald. “Volvemos a empezar y mañana es un nuevo día. ... Creo que es la comunidad la que dice: tienes que ganártelo. Nada es regalado”.

Elvis Maldonado es candidato a la alcaldía de la ciudad de Homestead. El jueves 3 de septiembre de 2021 estuvo recorriendo la ciudad. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Porter, de 62 años, fue elegido alcalde por primera vez en 2013 y dimitió en 2018 para postularse sin éxito como demócrata a comisionado de agricultura de la Florida. Porter se postuló de nuevo a la alcaldía en 2019, perdiendo ante Losner.

Solo 2,810 de los más de 35,000 votantes elegibles participaron en la elección, que por momentos se ha centrado en la rápida expansión de Homestead, y en si se debe capitalizar ese crecimiento o rechazarlo.

En la contienda por el Escaño Cinco del Concejo Municipal de Homestead, la titular Erica Ávila, de 37 años, mantendrá su escaño, para el que fue nombrada en 2020 para cubrir una vacante. Ella ganó el 57 por ciento de los votos, superando a Maycol Enríquez y al vicepresidente de la Junta de Planificación y Zonificación Bradley Compton, de 42 años, para representar al distrito, que incluye las comunidades de Waterstone y Malibu Bay de Homestead.

Ávila dijo que el enfoque de su próximo mandato será el apoyo a las pequeñas empresas mediante la agilización de las solicitudes en el Departamento de Servicios de Desarrollo y la rezonificación del centro de la ciudad para permitir más edificios de uso mixto y residencial.

“Podemos hacer más para impulsar el desarrollo que queremos ver en esas áreas para ayudar a apoyar a las pequeñas empresas que están sufriendo por el COVID”, dijo.

La concejala de Homestead Erica Ávila. City of Homestead Courtesy

En la contienda por el escaño 1 de Homestead, que representa la sección noroeste de la ciudad, el ex concejal Julio Guzmán fue elegido automáticamente el mes pasado cuando fue el único candidato que llegó a la boleta.

La concejala Jenifer Bailey se enfrentó a Valencia “Val” Brown por el Escaño Cuatro, que se decidirá en la segunda ronda del 2 de noviembre.

La fecha límite para registrarse para votar a tiempo para participar en la segunda ronda electoral ya pasó, pero la fecha límite para solicitar un voto por correo es el 23 de octubre.