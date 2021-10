Señalamientos y ‘falsedades’: El destino del Coral Gables Country Club es divisivo

Imagen del Coral Gables Country Club el 23 de septiembre de 2021. sgross@miamiherald.com

Un jueves por la noche, cientos de personas se agolparon en el salón de baile del Coral Gables Country Club para impedir lo que consideraban un intento del Ayuntamiento para entregar el local, propiedad de los contribuyentes, a un empresario con conexiones políticas.

“Usted trajo un cuchillo a una pelea con pistolas”, le dijo Manny Fernández, vecino de Gables, al operador del club y presidente ejecutivo de Liberty Entertainment Group, Nick Di Donato, diciéndole que se esforzara más por conservar el local. “Si no hacemos un esfuerzo ahora...”, dijo preocupado Jack Miller, profesor de la Universidad de Miami, “Coral Gables cambiará”.

En una comunidad en la que nuevas construcciones desencadenaron una especie de crisis de identidad urbana, el destino de la “Joya de la Corona de Coral Gables” se convirtió en el punto álgido más reciente del debate entre adoptar el cambio y preservar el sabor tradicional de los tranquilos vecindarios mediterráneos de la ciudad.

Los comisionados y administradores de la ciudad sostienen que Di Donato, operador del Coral Gables Country Club desde 2009, no pagó el alquiler y permitió que el club se deteriorara a lo largo de los últimos años. En una asamblea del Ayuntamiento celebrada cerca del club al mismo tiempo que la reunión de Di Donato el 23 de septiembre, el nuevo alcalde Vince Lago abordó la tensión. En una reunión de la Comisión celebrada en los días siguientes, calificó las acusaciones de tratos secretos y tácticas turbias de “tergiversaciones y falsedades presentadas por el actual inquilino”.

Pero la administración del club y algunos de sus 1,200 socios han acusado a la ciudad de mentir sobre la administración del local y de acortar el contrato de alquiler de Liberty Entertainment Group para que un inquilino como Rodney Barreto —un influyente cabildero cuya oferta para dirigir el club fue rechazada este año por la ciudad— pueda hacerse cargo e inyectar millones en la propiedad.

La campaña para mantener el club en manos de Di Donato ha aprovechado los temores sobre la homogeneización de Coral Gables, advirtiendo a los miembros del club que un nuevo propietario no solo cambiaría el club, conocido por su ambiente relajado y pintoresco, sino que presagiaría un futuro Coral Gables plagado de urbanizaciones de lujo y servicios excesivamente caros.

“Adquirimos un edificio viejo y casi en ruinas”, dijo Di Donato en la reunión. “Dejamos nuestro legado, hemos restaurado nuestro edificio. Si la ciudad decide que quiere quitárnoslo, hemos dejado nuestra huella ... pero no es lo más moral”.

Se queda sin licitador

Tan antiguo como la propia ciudad, el club fue construido en 1924 y colinda con el Granada Golf Course, el campo de nueve hoyos más antiguo del estado. Fue comprado por Liberty Entertainment Group —que opera como Coral Grand— en 2009, cuando el hijo de Di Donato era estudiante en la Universidad de Miami y la familia se había comprometido a pasar más tiempo en Coral Gables.

Miembros de la Juniors Band tocan durante la celebración de la gran reapertura del Coral Gables Country Club, el martes 30 de noviembre de 2010. Varios cientos de personas asistieron al evento, que contó con entretenimiento en vivo, degustaciones de comida y una exposición de obras de Salvador Dalí y otros artistas. DANIEL BOCK FREELANCE PHOTOGRAPHER

Durante la última década, según la empresa, Coral Grand ha gastado millones para poner al día el vetusto edificio de 40,000 pies cuadrados, que según dicen heredaron con el suelo deformado, un tejado dañado por el agua y una piscina que necesitaba reparaciones. La empresa, cuyas operaciones diarias están a cargo del sobrino de Di Donato, Anthony, seguía trabajando en las reparaciones cuando la pandemia del COVID-19 puso en jaque al sector de la hotelería. Fue durante ese tiempo que la empresa se retrasó en el pago del alquiler en abril de 2020, una infracción del contrato de arrendamiento con la ciudad.

Una portavoz de la ciudad sostiene que durante la última década, los ejecutivos detrás de Coral Grand han “cooperado poco y no han cumplido sus responsabilidades según lo establecido en el contrato de arrendamiento”. En marzo, la ciudad avisó a Coral Grand que no tenía intención de renovar su contrato de arrendamiento, que vencía en septiembre, debido a la falta de pago.

Los operadores llegaron a un acuerdo con la ciudad que les permitiría permanecer hasta abril de 2022, para poder cumplir las reservaciones de bodas y eventos. El acuerdo de 18 páginas, firmado en junio, renuncia al derecho de los operadores a demandar y sostiene que estos no pueden incumplir más pagos. En una declaración en el Ayuntamiento, Nick Di Donato dijo a la multitud que los operadores “no estaban de acuerdo” con sus propias condiciones.

“Nos obligaron a pactar”, dijo.

La ciudad está en las primeras fases de una auditoría sobre los últimos cinco años de operaciones de Coral Grand, que según el alcalde Vince Lago durará un mes.

Una portavoz de la ciudad no respondió a las preguntas sobre por qué la ciudad decidió llevar a cabo una auditoría de la empresa después de llegar a un acuerdo. Lago declinó una solicitud de entrevista y en su lugar emitió un comunicado en el que prometía “proteger el carácter especial del vecindario”.

El factor Barreto

En abril de este año, la División de Adquisiciones de la ciudad publicó una solicitud de propuestas de 42 páginas para un licitador que, como mínimo, hiciera una inversión inicial de $4.5 millones en el club.

El plazo finalizaba el 24 de mayo y las presentaciones debían hacerse en junio.

Solo un licitador presentó una oferta: Barreto Hospitality Group, dirigido por Barreto, un recaudador de fondos políticos que cena con el gobernador, ayudó a Miami a conseguir el Super Bowl LIV y es presidente de la junta de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida.

Barreto se acercó por primera vez a los Di Donato para hacerse cargo del contrato de arrendamiento del Country Club a finales de 2020, cuando Barreto Hospitality Group estaba en proceso de compra del restaurante Di Donatos en Miracle Mile. Dijeron que no estaban interesados.

Cuando salió la solicitud, Barreto presentó una oferta que incluía a la chef y personalidad de la televisión local Adrianne Calvo como presidenta, promoviendo “una instalación pública orientada a la familia y de servicio completo” que ofrezca múltiples opciones de comedor, espacios para eventos y actividades de bienestar en todo el club.

“Nací en Coral Gables, vivo en Coral Gables, mi oficina está en Coral Gables. Soy vecino. Tengo que ver a mis vecinos todos los días”, dijo Barreto durante una entrevista reciente en su restaurante Forte by Chef Adrianne, situado en un local que solía ser el restaurante Cibo de Di Donato. “No intentamos poner precio a nadie ni echar a nadie”.

Su oferta se consideró inadecuada porque el grupo no cumplía el requisito mínimo de que los licitadores tuvieran al menos cinco años de operaciones, dijo una portavoz municipal. Aunque Barreto tiene décadas de experiencia en sus otras empresas, Barreto Hospitality Group se formó oficialmente en 2020.

“Eso no frena nuestro entusiasmo”, dijo Barreto. “Seguimos muy interesados”.

Aumentando el escrutinio sobre el proceso, Barreto también presentó una oferta no solicitada para asumir el alquiler del restaurante Burger Bob’s en el Granada Golf Course.

Pero a pesar de las sospechas de los críticos sobre la coordinación entre la ciudad y Barreto, una solicitud del Miami Herald de correos electrónicos y mensajes de texto entre todos los empleados de Barreto y los miembros de la Comisión municipal el último año natural no reveló ninguna comunicación más allá de las invitaciones a la ceremonia de corte de cinta de Redfish by Chef Adrianne, una propiedad de Barreto Hospitality.

Una portavoz dijo que bajo la dirección del administrador de la ciudad, el Departamento de Recreación Comunitaria de la ciudad comenzó a estudiar lo que se necesitaría para gestionar el Coral Gables Country Club, en caso que la ciudad no encuentre un operador adecuado para la instalación en abril.

Duelo de comentarios públicos

Poco después de la oferta original de Barreto Group, el Coral Gables Country Club inició una campaña comunitaria para unirse a los propietarios y presionar a la ciudad para que cambiara de opinión.

En la reunión pública en el Ayuntamiento del mes pasado, los organizadores mostraron una presentación en PowerPoint que “desacreditaba” las declaraciones de la ciudad sobre el pago del alquiler y el acuerdo de conciliación. Una petición en línea para protestar por el cambio de operadores ha reunido más de 3,000 firmas, señalaron algunos vecinos.

Sin embargo, la ciudad a hecho su propia declaración pública, enviando dos correos electrónicos para “dejar las cosas claras” y abordando el tema en una asamblea pública y en una reunión posterior de la comisión. Los miembros de la comisión y el administrador de la ciudad también han enviado sus propios mensajes.

Señalaron problemas como la realización de obras sin permiso y la retención de depósitos por eventos cancelados, también destacaron que Anthony Di Donato usa el Country Club como domicilio social para otros asuntos.

“No nos dejaremos intimidar por la desinformación. Haremos lo que es correcto”, dijo Lago desde el estrado durante una reunión de la comisión en septiembre.

Nick Di Donato dijo que no cree que la ciudad tenga “malas intenciones” al hacer sus declaraciones y niega que haya animosidad entre él y la comisión. Sí expresó su descontento con el administrador municipal, Peter Iglesias, quien según Di Donato, ignora las peticiones de reuniones.

Dijo que hizo las paces porque su período al frente del club está llegando a su fin, agregando que la indignación entre los vecinos resultó en algo finalmente positivo.

“Como resultado de las diferencias de opinión, la comunidad tuvo la oportunidad de expresar su opinión y sus deseos”, dijo en una entrevista telefónica.

Sus declaraciones se alejan de las de su sobrino, Anthony, que ha dicho que la ciudad está tratando activamente de proyectar negativamente a su negocio.

“Nunca volvería a trabajar con la ciudad, y desaconsejo a cualquiera que lo haga porque, francamente, no es justo”, dijo Anthony Di Donato en una entrevista reciente fuera del salón de baile del club. “Tienen una doble moral y tratan a cada persona de forma diferente”.

Se muestra escéptico de que se mantenga la promesa de Lago de mantener el carácter del club.

“La ciudad ha dicho que no quiere trabajar con nosotros. Me parece bien”, dijo. “Espero que la ciudad no se limite a apaciguar al público y que en seis meses vuelva a Rodney Barreto”.