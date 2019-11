Fallece en Miami el empresario y mecenas de las artes Pepe Freixas

El empresario y mecenas de las artes Pepe Freixas con Cristina Castellanos y Mark Hoffmeister en noviembre del 2014. Foto de archivo del Miami Herald

El empresario cubanoamericano y mecenas de las artes Pepe Freixas falleció en Miami el 19 de noviembre. Tenía 69 años.

Freixas se destacó en la comunidad por su labor a favor de causas benéficas y por su participación en organizaciones artísticas y culturales.

Fue durante varios años presidente de la junta del Cuban Classical Ballet of Miami y figura clave en la compra y remodelación de la sede del ballet, el Miami Hispanic Cultural Arts Center, conocido popularmente como La Casona, en la Pequeña Habana. Esta labor la emprendió junto a Pedro Pablo Peña, fundador de este centro de artes y de la compañía de ballet, fallecido en marzo del 2018.

“Era alguien sumamente dedicado a su trabajo y muy colaborador. A la muerte de Pedro Pablo me brindó todo su apoyo y trató de orientarme en lo que yo no dominaba bien”, dijo Eriberto Jiménez, quien ahora preside el Cuban Classical Ballet of Miami y dirige el Miami Hispanic Cultural Arts Center.

Nacido en La Habana, Freixas llegó a Estados Unidos a los ochos años, en 1960, junto con sus dos hermanos, Esther y Guillermo. Los tres viajaron solos y seis meses más tarde se reunieron con sus padres en Miami.

“Era un ser excepcional, muy alegre, muy humano y superpositivo. Nos ofrecía siempre su amor incondicional”, dijo su hermana, Esther Freixas Ingelmo, muy cercana a él porque solo tenían un año de diferencia.

“Éramos muy unidos, hablábamos hasta cinco veces al día”, dijo Esther Freixas, contando muy emocionada que aunque lo abrazaba con frecuencia, le hubierado gustado darle un último abrazo.

Freixas eligió no contarle a su familia y a sus amigos que en junio le habían diagnosticado cáncer de hígado. Por el contrario, prefirió seguir compartiendo con ellos como si no estuviera enfermo. Solo sabía de su enfermedad su socio de negocios y pareja desde hacía 36 años, Mark Hoffmeister, con quien dirigía su compañía, Marble & Stone Design Center, dijo su hermana.

“Pepe había perdido como 10 libras y nos decía que tenía un dolor en la espalda, pero siguió trabajando y asistiendo a los eventos”, añadió su hermana.

“Ha sido un choque tremendo, como si alguien se muriera en medio de una conversación que no ha finalizado”, dijo la periodista Olga Connor, quien lo recordará como “un amigo deleitoso, siempre alegre, siempre fiestero, pero también muy generoso”.

Freixas estudió Administración de empresas en la Universidad de Miami y en su compañía se concentraba en las ventas y la decoración.

“El Día de Acción de Gracias lo vamos a celebrar juntos. Somos 40 en la familia, y Mark va a cocinar”, dijo su hermana, indicando que cumplen los deseos de Pepe.

Freixas también fue un importante contribuyente a la Liga contra el Cáncer, para la que fungió este año como coorganizador de su gala de recaudación.

“Apoyaba muchos eventos caritativos y le gustaba el mundo de la cultura y las artes”, dijo la empresaria Aida Levitán, quien dirige la organización ArtesMiami, con la que Freixas también contribuyó.

“Le gustaba tener detalles con sus amigos”, expresó Levitan, contando que recientemente Freixas la filmó en una fiesta cantando con una banda de mariachis y que luego le envió el video.

Esther Freixas contó que su hermano dejó listo todo para su funeral, para que sus allegados pudieran despedirlo.

Mark Hoffmeister y Pepe Freixas. El Nuevo Herald Archivo

“Fue un jefe expecional, me enseñó mucho y siempre estuvo ahí para mí, mostrando su cariño”, dijo su asistenta, Solimar Solorzano, quien trabajaba con Freixas desde hacía 15 años.

A Freixas le sobreviven sus hermanos, Guillermo Freixas y Esther Freixas Ingelmo y su socio empresarial y esposo, Mark Hoffmeister.

El velorio tendrá lugar el 29 de noviembre, de 6 a 10 p.m., en Caballero Rivero Funeral Home, 3344 SW 8th Street.

También se efectuará una misa el 30 de noviembre a las 10:30 a.m. en St. Augustine Church, 1400 Miller Rd., Coral Gables.

El entierro será después de la misa en Caballero Rivero Woodlawn Park North Cemetery, 3260 SW 8 Street.