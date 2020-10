Veterano de la industria automotriz de Miami ‘Manolo’ Villamañán muere a los 85 años

Manuel “Manolo” Villamañán, a la izquierda, con Oliver Mayoral, gerente general de South Motors Infiniti, en el centro, y Jonathan Chariff, presidente de South Motors Group, a la derecha. Cortesía

Manuel (Manolo) Villamañán, cuya compañía estuvo por décadas entre los más prominentes concesionarios de autos del sur de la Florida, y quien militó activamente en el movimiento contra de Castro en Miami, falleció este lunes. Tenía 85 años.

La causa de la muerte fue el Alzheimer, de acuerdo con su hijo, Alex.

Nacido en La Habana, Villamañán estudió negocios en el Colegio de La Salle. Ya tenía una exitosa carrera en la industria de bienes raíces de Cuba cuando la revolución de Fidel Castro lo obligó a marcharse del país y llegar a Miami en 1962.

A través de un amigo, Villamañán comenzó a trabajar en el legendario concesionario de autos Anthony Abraham Chevrolet, donde estuvo unos 14 años, y fue la mano derecha de Abraham.

Fue en Abraham Chevrolet donde, según la historia, Villamañán conoció de la forma más apropiada a su futuro socio, Charles Dascal: vendiéndole un automóvil. Dascal murió en 2013.

Ambos unieron sus fuerzas y fundaron Midway Ford en 1979, y crearon uno de los primeros concesionarios hispanos de Estados Unidos. Bajo la dirección de los dos, Midway creció hasta convertirse en una de las concesionarias de Ford más grandes del país. con el tiempo, Midway pasó a llamarse South Motors of Dade, y Villamañán se convirtió en presidente y principal ejecutivo de la compañía, y de su filial, Vista, en 1997.

“Él era sinónimo de la industria automotriz”, dijo Jonathan Chariff, en la actualidad presidente y principal ejecutivo de South Motors. “Todo el mundo sabe la pasión que sentía por toda la industria. Era una persona directa y honesta: ese era su lema”.

Villamañán trabajó como presidente de la Asociación Ford del sur de la Florida, y ocupó un cargo en la junta del Departamento de Vehículos Motorizados de la Florida.

Chariff dijo que Villamañán fue también un pionero en la publicidad local, y fue uno de los primeros en la comunidad automotriz del sur de la Florida en anunciar el nombre y lemas de su compañía en autobuses.

“Muchos de los que lo conocían en Miami, empezaban diciéndole: ‘Hemos visto su anuncio en un autobus’”, dijo Chariff. “En aquellos tiempos, nadie había hecho algo así”.

Acérrimo anticomunista, Villamañán fue igualmente alguien políticamente activo entre la comunidad de exilados cubanos de Miami, y participó en un sinfín de misiones que, con el respaldo de EEUU, combatieron el régimen de Castro.

“Quería a Estados Unidos, pero amaba con pasión a Cuba y quería una Cuba libre”, dijo Chariff.

Tony Argiz, presidente de la firma de contabilidad Morrison, Brown, Argiz & Farra, dijo que conoció a Villamañán en 1979 cuando era joven, y Villamañán se convertiría en su mentor de toda la vida.

“Era un hombre sencillo, un hombre humilde que nunca se jactaba de nada”, dijo Argiz. “Pero cuando hacía amistad con alguien, entonces era un amigo para toda la vida. Sabía escuchar, y no importaba si estaba o no de acuerdo, porque escuchaba de todos modos. En la actualidad, muchas personas no hacen eso. Siempre ponía a los demás primero que a sí mismo”.

Activo filántropo, Villamañán apoyó a muchas organizaciones locales, como el Centro de Educación La Salle, un centro comunitario católico que atendía a familias de bajos recursos y de agricultores en el sur de Miami-Dade.

“Todos los años, el Día de Acción de Gracias y el de Navidad, trabajaba junto a monjas y sacerdotes para asegurarse de que estas familias tuvieran suficientes alimentos”, dijo Argiz. “Pero lo hacía todo en silencio, sin mencionar nunca lo que hacía. Vi con mis propios ojos cuando hacía estas cosas. Era un hombre tranquilo que hizo mucho por la comunidad y jamás reclamó ningún crédito”.

Además de su hijo Alex, a Villamañán lo sobrevive Carmen, su esposa de 57 años, otro hijo, Manny; y sus nietas Gabriella Victoria (Gavivi) y Sofía.

