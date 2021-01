Falleció abogado cubano que fue campeón de la lucha contra la discriminación en Miami

El abogado Osvaldo Soto, director ejecutivo de SALAD, en su oficina en Coral Gables en septiembre del 2006. El Nuevo Herald

En uno de los momentos más fuertes del rechazo a los hispanos en Miami en la década de los 1980, el secretario de los Tribunales tomó una decisión que hoy parece impensable: prohibir que los casamientos se efectuarán en otro idioma que no fuera el inglés.

La respuesta del abogado cubanoamericano Osvaldo Soto fue improvisar una capilla de bodas en un estacionamiento en la Pequeña Habana y efectuar las ceremonias en español.

“Ahora los declaro marido y mujer”, dijo Soto a la primera pareja que vino a casarse.

Este episodio de 1984 no fue más que una pequeña pelea en su cruzada de toda la vida contra la discriminación en Miami, donde durante décadas se convirtió en una figura venerada que luchó en nombre de las comunidades hispanas y minoritarias.

Soto, quien padecía la enfermedad de Parkinson, murió el sábado por causas naturales a los 91 años.

Pionero en enfatizar el poder del voto para que la voz de las minorías se escuchara en la arena política local y en Washington, fue uno de los fundadores de la Liga Hispanoamericana Contra la Discriminación (S.A.LA.D.), que dirigió durante 27 años.

La organización, creada en 1974, tiene como objetivo evitar la discriminación contra los hispanos en los empleos, la vivienda, las leyes migratorias y todos los aspectos de la vida pública.

“El quería que los cubanos fueran tratados con dignidad. Ese era el objetivo de S.A.L.A.D. y de mi padre, lograr la igualdad en todo, también en la profesión legal”, dijo su hija Bertila Soto, jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida.

“Mi padre tenía dos lados, porque al igual que sentía un gran amor por Cuba también lo tenía por Estados Unidos”, añadió Bertila.

Osvaldo Soto fue además miembro de la Brigada 2506 y participó en la operación de Bahía de Cochinos, aunque estuvo en el último barco que no desembarcó en la isla, rememoró su hija, lo que no mermó su pasión por seguir aspirando a la libertad de Cuba.

Lucha por el liderazgo hispano

El abogado destacó también por su labor para que los hispanos llegaran a posiciones de liderazgo en el gobierno local, en la policía y en los cuerpos judiciales. Fue impulsor de iniciativas comunitarias para conseguir que los hispanos se inscribieran para votar, en una época en que ya eran mayoría pero no tenían poder político.

“Tenía un sentido profundo del respeto y el servicio a la comunidad. A veces pospuso su práctica de abogado para dedicarse a causas nobles”, dijo Eduardo Padrón, presidente emérito del Miami Dade College, “amigo y compañero de luchas” de Soto, a quien describe como “una gran unificador”.

“El pensaba que era importante unificar a una comunidad tan diversa y sacar provecho de esta diversidad que representa Miami’, dijo Padrón a el Nuevo Herald.

“Consideraba que el potencial de Miami no estaba completo siempre que hubiera una persona que no se beneficiara del progreso de la ciudad”, apuntó Padrón sobre la preocupación del abogado por los más desfavorecidos.

Sus primeros pasos como abogado en Cuba

Nacido en La Habana en 1929, Soto estudió leyes en la Universidad de La Habana, donde fue compañero de Fidel Castro y se opuso al régimen de Batista.

Soto trabajó como abogado en los negocios de su padre, Antonio Soto, un urbanizador y dueño de tierras, que tuvo entre sus últimos proyectos la construcción del vecindario El Bosque, en las inmediaciones del bosque de La Habana.

A pesar de haber abogado por el cambio, Soto se decepcionó pronto de la dictadura que implantó Castro en la isla después del 1959, y vino al exilio en abril de 1960 con su esposa y sus tres hijos mayores.

En los primeros años en Estados Unidos enseñó español en varios estados del país, primero en una reservación india en Wyoming, luego en un college en Virginia y, por último, en Iowa State University, donde alcanzó una posición de tenure.

Sin embargo, la seguridad que le ofrecía su situación como profesor no lo retuvo. Cuando supo de un programa de la Universidad de la Florida dedicado a los abogados cubanos para que pudieran revalidar su título, regresó para Miami.

Reválida del título en Estados Unidos

Soto quería estar cerca de su familia y emprender los estudios para revalidar el título de abogado, lo que hizo mientras mantenía a su familia vendiendo seguros. Consiguió graduarse en 1976, tomando clases los fines de semana y estudiando por las noches.

“Mi padre era mi héroe. Era muy estudioso y sacaba excelentes notas”, dijo Bertila, indicando que su amor por este país y por Cuba solo era equiparable con el que sentía por su familia.

Miami era un lugar muy diferente en ese entonces. En 1976, la Comisión del Condado de Dade declaró el condado bilingüe y era común que los documentos gubernamentales se publicaran en español e inglés.

Pero en 1980, la crisis de refugiados del Mariel trajo a decenas de miles de cubanos al sur de Florida, y muchos residentes anglo los culparon por el aumento de la delincuencia y los males sociales.

Los votantes aprobaron una ordenanza que declaraba el inglés como idioma oficial, y prohibía que se usaran fondos del condado para traducir documentos y ofrecer servicios que no fueran de emergencia en español o en cualquier otro idioma.

“Esa ordenanza no tuvo nada que ver con el idioma. Básicamente fue un rechazo a los inmigrantes que venían de diferentes lugares ”, dijo Padrón. “Fue un tema muy divisivo, y todos sentimos que era importante asegurarnos de que no permitiéramos que tales problemas dividieran a nuestra comunidad”.

Soto, como presidente de SALAD y miembro de varias otras coaliciones ciudadanas, se manifestó abiertamente en contra del English Only. Para cuando la Comisión del Condado derogó la ley en 1993, ya esta entidad era mayoritariamente hispana.

“Miami es ahora en realidad la capital de las Américas. No tiene sentido tener una ordenanza antibilingüe ”, dijo Soto en ese momento.

Admirado como padre y líder local

Soto fue un defensor del bilingüismo y uno de los creadores de la campaña English Plus, para proteger el uso del español en Miami-Dade y en el resto de Estados Unidos.

“Queremos respetar y ser respetados”, dijo Osvaldo Soto, en una entrevista con el Sun-Sentinel en diciembre del 1985.

Como visionario, dijo entonces que el dominio de una segunda lengua debía fomentarse en el sur de la Florida, donde el turismo y el comercio con Latinoamérica son fundamentales.

“En los últimos 30 años, me costaría mucho encontrar a alguien con más pasión por la justicia que Osvaldo Soto”, dijo David Lawrence Jr., quien fue director del Miami Herald y ahora preside The Children’s Movement of Florida. “Fue un mentor en temas de decencia y equidad; fue un tesoro para el futuro de esta comunidad en muchos sentidos”.

Soto también participó activamente en los círculos legales, abogando por más hispanos en las filas de abogados y jueces.

Miembro de la Asociación de Abogados Cubanoamericanos (CABA), estuvo entre los que presionaron al grupo para abrir su membresía a los no cubanos en 1991.

“Eso requirió mucho coraje y compromiso. Él estaba allí a mi lado, apoyándome ”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, quien era la presidenta de CABA en ese momento.

Soto también fue enérgico al expresar su apoyo a los candidatos que creía que merecían liderar la comunidad.

En 1998, dio su apoyo a Scott Bernstein, un candidato judicial abiertamente homosexual. Durante la campaña, una persona se acercó a Soto y expresó su consternación por su apoyo.

“Le dije: ‘Para mí, es un abogado bien calificado que se postula para juez. No me importa si es negro, blanco, metodista o católico. Lo estoy apoyando “, dijo Soto al Miami Herald.

Bernstein ganó las elecciones de forma abrumadora. Sigue siendo juez.

“Osvaldo Soto fue un pionero en la comunidad legal”, dijo Bernstein el martes. “Significó mucho para mí contar con su apoyo y su aliento”.

Para su hija Bertila, Soto fue un ejemplo de ética profesional y de trabajo. “Era muy trabajador y casi no tomaba vacaciones”, rememoró Bertila, que empezó a trabajar en el bufete de su padre cuando tenía 14 años.

El abogado Osvaldo Soto con su nieta, Bertila Fernández, su hija Bertila A. Soto y su esposa Bertila. Roberto Koltun el Nuevo herald

En los últimos años de su extensa carrera, Soto se dedicó desde su propio bufete a la práctica de la leyes de herencia, testamentos y documentos legales de procesos de bienes raíces.

Otra anécdota que Bertila Soto atesora por el significado que tuvo para su padre fue el viaje de Soto a la base de naval de Guantánamo, durante la crisis de los balseros en 1994.

El abogado fue a ayudar a sus compatriotas que esperaban cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos como él aspiró un día.

“Fue la única vez que volvió a Cuba, y besó el suelo”, recordó Bertila.

A Soto lo sobreviven su esposa Bertila, su hijos Osvaldo, Eduardo, Rigoberto y Bertila y varios nietos.

