Arrestan a hombre tras encontrarlo borracho en un carrito de golf con botellas de whisky

Un hombre de la Florida se sentó a conducir un carrito de golf la semana pasada tras consumir alcohol.

Mucho alcohol.

De acuerdo con la policía del Condado Sumter, el pasado 28 de marzo alrededor de las 7:30 p.m. se recibió una llamada sobre una persona que al parecer estaba borracha en un carrito de golf en medio de la vía en el reparto The Villages, ubicado en Lady Lake.

Un agente llegó al lugar e hizo contacto con el acusado, sentado al volante de un Club Car de color negro.

Según el acta policial, el conductor, que más tarde fue identificado como Dean J. Hooks, “parecía estar atontado y tenía los ojos acuosos e inyectados en sangre”.

La mujer que reportó el incidente permaneció en el lugar. La testigo le dijo al agente que observó a Hooks sentado en el carrito en un semáforo “dando cabezazos”, de modo que se acercó a él caminando para cerciorarse de que estaba bien. La llave estaba en el arranque y el pie del acusado en el freno. Después de analizar la situación (detectar el olor a alcohol, verle los ojos vidriosos y escuchar la forma enredada en que hablaba), la mujer decidió llamar a las autoridades.

Hooks tuvo dificultad para responder preguntas sencillas (como decir su nombre) y actuó “muy a la defensiva” cuando se le hicieron otras preguntas básicas como cuál era su dirección y su fecha de nacimiento, según el informe.

El agente escribió que sintió un olor muy fuerte a bebida alcohólica proveniente del aliento y del cuerpo de Hooks.

Antes de que el patrullero comenzara su investigación y llevara a cabo los rutinarios ejercicios para determinar si el conductor estaba o no sobrio, un rescatista que acudió al sitio dijo que el sospechoso de 45 años estaba bien. Hooks dijo que no tenía ninguna lesión ni problemas de equilibrio que le impidieran realizar con efectividad ningún ejercicio, pero no pudo mantener el balance durante las instrucciones que le dio el agente, se dice en el acta policial.

Cuando el agente le preguntó si comprendía las instrucciones, Hooks le respondió: “¿Qué usted quiere de mí?”.

A Hooks se le encontró un nivel sanguíneo de alcohol de 0.08, más de tres veces el límite legal.

Antes de arrestar a Hooks, el agente registró el carrito de golf y encontró una botella abierta de 1.75 litros del whisky con sabor a canela Fireball, además de un paquete de cuatro botellas de Fireball de 50 mililitros en el asiento del pasajero.

Según el informe, Hooks se negó a firmar la multa por conducir ebrio, de modo que se le añadió otro cargo: resistirse a un agente del orden público.

Hooks fue llevado al Centro de Detención del Condado Sumter acusado de conducir en estado de ebriedad y de resistirse al arresto. Posteriormente, salió en libertad, tras pagar una fianza de $2,500.