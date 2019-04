Video muestra a famoso actor mexicano derribar de un puñetazo a hombre de 63 años que murió

Muere hombre de Miami que había sido golpeado por un famoso actor mexicano Juan Ricardo Hernández, el anciano que el domingo fue golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle falleció este jueves Up Next × SHARE COPY LINK Juan Ricardo Hernández, el anciano que el domingo fue golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle falleció este jueves

Pablo Lyle, estrella de telenovelas mexicanas, salió a toda velocidad del asiento del pasajero de su cuñado, dio nueve pasos en una calle de Miami y derribó de un puñetazo Juan Ricardo Hernández, quien murió el jueves por la noche.

El incidente del pasado domingo puede verse en un video que el Miami Herald pudo obtener, y que difiere mucho de lo que declararon Lyle y su cuñado en el reporte del arresto que hizo la policía de Miami.

La policía de Miami arrestó a Lyle, uno de los protagonistas de Mi Adorable Maldición, en las primeras horas del lunes y lo acusó de agresión, un delito de tercer grado. El lunes, Lyle salió en libertad tras pagar una fianza de $5,000 y se le permitió regresar a México.

Sin embargo, el viernes, la jueza de Circuito del Condado Miami-Dade Lisa Walsh escribió: “Después de leer hoy el Miami Herald, esta Corte supo que la víctima de esta agresión murió, y ello aumenta la posibilidad de que se presenten más cargos contra el acusado. Basándose en este cambio de circunstancias, esta Corte anula el permiso para viajar”.

Walsh fijó una audiencia para la orden de viajar y para la fianza de Lyle para las 9 a.m. del lunes.

En el momento en que Lyle fue arrestado, en el reporte policial se señaló que Hernández estaba “inconsciente, entubado” y había sufrido una lesión cerebral. Hernández murió el jueves en el Hospital Jackson Memorial después que sus familiares decidieron quitarle la máquina que lo mantenía con vida, dijo un miembro de la familia.

A pesar del estado en que se encontraba Hernández, a Lyle se le permitió salir del país porque en ese momento la acusación era solo un delito de tercer grado.

Un portavoz de la Fiscalía Estatal del Condado Miami dijo que la oficina esperaría los resultados de la autopsia antes de dar algún paso legal.

Según el acta del arresto, tanto Lyle como su cuñado, a quien la policía no identificó, dijeron que Lyle temió por la seguridad de su familia después que Hernández se bajó de su automóvil para protestar airadamente por la forma en que el cuñado de Lyle se le atravesó en el tráfico.

El cuñado dijo que llevaba a Lyle al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), pero después de haber salido erróneamente de la autopista Dolphin y tomar la avenida 27 del noroeste en dirección norte, atravesó las sendas de la avenida 27 para poder hacer un giro en U y regresar al Dolphin.

Esto hizo que se interpusiera en el camino de Hernández. El cuñado de Lyle declaró que le hizo señas a Hernández para indicarle que lo sentía, y luego se detuvo en la avenida 27 y la calle 14 del noroeste. Hernández detuvo su auto detrás de él.

A continuación, lo que declaró el cuñado de Lyle, de acuerdo con el acta del arresto:

▪ Hernández caminó hasta la ventanilla del lado del conductor y la golpeó fuertemente con la mano abierta. El cuñado dijo que no solo se asustó, sino que “temió que algo malo podría ocurrirle a su familia”.

▪ El cuñado se bajó del vehículo y le dijo: “No me pegues en la ventanilla, no me pegues en la ventanilla” a un Hernández “muy agresivo” que no paraba de maldecir. Después que vio su auto avanzando sin conductor hacia la esquina, corrió y logró pararlo. El cuñado dijo que no vio ninguna confrontación física entre Lyle y Hernández.

▪ El cuñado dijo que Lyle regresó al auto y le dijo que “condujera y se marchara del lugar”. También dijo que vio a Hernández tirado en la calle cuando hizo el giro en U.

A continuación lo que aparece en el video:

▪ Hernández camina hasta la ventanilla del lado del conductor del automóvil del cuñado. Antes de que Hernández empiece a golpear la ventanilla del lado del conductor, el cuñado se baja del vehículo y parece discutir con un Hernández gesticulante.

▪ Después de algunos manoteos, el cuñado se percata que su auto avanza hacia la intersección. Cuando el cuñado corre a su auto y Hernández corre hacia el suyo, Lyle salta del asiento del pasajero mientras el vehículo de su cuñado sigue en marcha.

▪ Lyle da nueve pasos hacia Hernández, que en ese momento está casi en la puerta abierta de su auto. Hernández ve a Lyle acercándosele y se vuelve para enfrentarlo, todavía con las manos en alto. Se desconoce si tenía las manos abiertas o si había cerrado los puños.

Hernández no tenía las manos lo suficientemente en alto como para poder evitar el puñetazo que Lyle le pegó directamente en la cabeza. Hernández se desploma, inconsciente.

Según el acta del arresto, Lyle afirmó que “temió por la seguridad de su familia, y que se bajó del vehículo para confrontar a Hernández. Cuando Lyle se acercó a Hernández (la víctima), éste alzó las manos. Posteriormente Lyle declaró que reaccionó de esa manera porque creyó que la víctima lo iba a atacar primero”.