Reporte: Niños golpean a niña en Florida ‘como en las películas’

Seis estudiantes de una escuela primaria aprovecharon que tenían una maestra sustituta para rodear a una niña, tirarla al suelo y pegarle “como en las películas”, dándole patadas en la espalda y el pecho, según reportó la Policía de Winter Haven, en Florida, y medios locales.

El incidente empezó el pasado 12 de marzo con una amenaza durante el almuerzo. Un niño de 12 años y otros cinco le dijeron a la niña que si no terminaba toda su comida, la golpearían, según ABC Action News. También la criticaron por comer tanto.

Luego, cuando todos fueron a la clase de educación física, los niños agredieron a la niña de 10 años. Según el reporte policial, uno de ellos manifestó, “A ella, como en las películas”.

Los otros niños que vieron lo ocurrido lo reportaron a la maestra sustituta, de acuerdo con el reporte policial. Pero dijeron que ella estaba conversando con su celular y no les creyó. “No puedo creerlo si no lo veo”, les dijo.

De vuelta al aula, la maestra principal envió a la niña golpeada a la clínica. Elbert Elementary School, sin embargo, no notificó a la familia de la víctima sobre el ataque.

“Nunca nos llamaron”, le dijo el padrino de la niña, Kristopher Alexander, al periódico The Ledger. “Tendrá que seguir viviendo con el temor de que van a seguir intimidándola”.

El padrino también manifestó que los niños le han estado haciendo bullying (acoso) a su ahijada durante todo el año escolar por su sobrepeso.

La familia no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que una empleada llamó a la madre. Ellos decidieron involucrar a la policía en el incidente.

El portavoz del Distrito Escolar, Jason Geary, dijo que lamentan la demora en comunicarse con la familia, pero que se les dificultó ya que una construcción cercana interrumpió el servicio telefónico en la escuela.

“Nuestro personal se esfuerza por informar a las familias de los estudiantes tan pronto como sea posible cuando se dan cuenta de un incidente en la escuela”, le escribió Geary en un correo electrónico al Ledger.

El informe policial muestra que los seis niños fueron suspendidos por siete días. La Policía de Winter Haven acusó a uno -el mayor- por asalto de menor cuantía y lo mandó al Tribunal de Adolescentes. Ahora la Oficina del Fiscal del Estado decidirá si presentar cargos oficiales o enviar al niño al programa de reeducación.

Poco después del ataque en marzo, funcionarios de la escuela le propusieron a la familia cambiar a la niña de institución, pero ellos se rehusaron porque no consideran justo que sea ella quien tenga que cambiar su vida y no los agresores. Entonces la escuela prometió no dejar que los horarios coincidieran.

Pero cuando los niños y la niña se volvieron a encontrar en clase de educación física el 4 de abril, alguien le lanzó una pelota a la cara.

“Mi preocupación es la falta de comunicación, las promesas incumplidas y el acoso que [la chica] ha estado recibiendo desde que regresó a la escuela”, escribió la madre de la niña en un correo electrónico al Ledger.

Por su parte, Lisa Miller, una integrante de la Junta Escolar, cuestionó lo que está haciendo el distrito.

“¿Cómo estamos protegiendo a los niños?”, preguntó, desanimada, según el periódico The Destin Log. “Nosotros, como distrito, debemos mejorar, nosotros como distrito debemos ser más proactivos ante esta crisis de salud mental. No podemos pretender que no tenemos en una crisis de salud mental de los niños“.