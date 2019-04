‘Monstruo’ acusado de matar a 2 mujeres y disparar a niña pudo haber huido al sur de la Florida

Ernst Cherizard

El hombre presuntamente involucrado en un tiroteo en el centro de Florida este viernes que dejó a dos mujeres muertas y a una niña de 6 años en estado crítico y conectada a soporte vital, pudo haber huido al sur de la Florida después de abandonar el lugar de los hechos.

La policía dijo que el sospechoso, Ernst Cherizard, de 38 años, le disparó a su novia Eli Junia Normil, de 23 años, y a la tía de Normil, Nicole Guillume, de 48 años, en el complejo de apartamentos Citrus Ridge.

Antes de huir en un Nissan Altima de Borgoña 2011 con placa de la Florida número GZN-C82, Cherizard le disparó a la hija de Normil, Isabella Frenel, de 6 años, en la cabeza, según las autoridades. Cherizard y Normil estaban en una relación y tenían dos hijos juntos, pero Isabella no era hija de Cherizard. The Associated Press reportó que los doctores consideran que la niña sufrió muerte cerebral tras ser baleada.

Police say Ernst Cherizard, the suspect in Friday’s double homicide in Haines City, fled the crime scene in a 2011 Nissan Altima (pictured) bearing the Florida tag number “GZN-C82” Haines City Police

El vehículo fue visto por última vez pasando por una plaza de peaje en Boynton Beach poco después de la medianoche del sábado, dijo la policía en un comunicado de prensa. Cherizard huyó del lugar del crimen antes de las 7:30 p.m. del viernes. La policía de la Ciudad de Haines y otros departamentos trabajan para localizar al sujeto.

En las primeras horas de la mañana del sábado, Cherizard accesó su cuenta de Facebook para hablar sobre su participación en el doble homicidio, de acuerdo con la policía.

“Papá lo siente con todo mi corazón no puedo creer que esto haya ocurrido”, escribió, según la policía.

El jefe de la Policía de Haines City, Jim Elensky, calificó a Cherizard de “monstruo” y aconsejó al público que lo considerara armado y peligroso, y que se mantuviera alerta. Cualquier persona que vea a Cherizard o al vehículo debe llamar al 911, exhortó.

“A pesar de su remordimiento indicado, no se equivoque: este hombre es un monstruo”, dijo Elensky en un comunicado de prensa. “Disparar conscientemente a tres hembras inocentes y desarmadas no es nada más que ser un cobarde. Disparar a una niña de 6 años verdaderamente inocente es asqueroso y va más allá de la comprensión. Además, le disparó a la niña al menos tres veces, una vez siendo en la cabeza. Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a la familia y los que brindaron primeros auxilios que hicieron todo lo que pudieron en la escena. Ellos también deben vivir con esta tragedia“.