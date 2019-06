Mujer indigente de 38 años intenta cruzar la calle y muere en Hialeah, según Policía

¿Qué hacer si está involucrado en un accidente de tránsito? Esté preparado para cualquier imprevisto en la carretera. Siga estos pasos si alguna vez si ve involucrado en un accidente de tránsito. Up Next × SHARE COPY LINK Esté preparado para cualquier imprevisto en la carretera. Siga estos pasos si alguna vez si ve involucrado en un accidente de tránsito.

Una mujer indigente murió el sábado por la mañana mientras intentaba cruzar la calle en Hialeah.

Cynthia Abad, de 38 años, murió cerca de la intersección de la octava avenida este y la novena calle, informó la Policía de Hialeah en un comunicado a la prensa.

La policía recibió a una llamada de emergencia reportando un accidente de tráfico alrededor de las 5:25 a.m.

Nadie fue acusado en el accidente, y no quedó claro el sábado por la noche si Abad fue atropellada y el conductor se dio a la fuga o no. La policía está investigando y no dio a conocer más información el sábado.