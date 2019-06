Se le atravesó con su auto y trató de disculparse. Terminaron los dos muertos a tiros

LA Policía de Davie respondió a un tiroteo cerca de South Flamingo Road. SUN-SENTINEL

Cuando un conductor trató de pedirle disculpas a otro chofer por habérsele metido en el camino, fue atacado a tiros por el hombre en plena calle.

El viernes por la tarde, Keith Byrne, de 41 años, conducía su camioneta por South Flamingo Road en Davie, cerca de la calle 8, cuando se le atravesó delante a un BMW, dijo el teniente Mark Leone, portavoz de la Policía de Davie.

En ese momento, Byrne estaba hablando por teléfono con un amigo, dijo la Policía. Le dijo al amigo que se iba a detener en un semáforo y pedirle disculpas al conductor del BMW.

Cuando los dos vehículos se detuvieron en el semáforo, Byrne se bajó de su auto, pero lo mismo hizo Andre Sinclair, de 22 años, que era el pasajero del BMW, dijo la Policía. Sinclair tenía una pistola en la mano.

El amigo de Byrne lo escuchó comenzar a pedir disculpas a Sinclair, y segundos después oyó disparos.

“Me dispararon y creo que estoy herido”, le dijo Byrne a su amigo.

Byrne no perdió tiempo y también él sacó un arma y respondió al fuego.

La novia de Sinclair era quien conducía el BMW y estaba con su bebé en el asiento trasero. Cuando escuchó los disparos, se marchó en el auto del lugar y llamó a la Policía.

Según la Policía, la mujer trató de que Sinclair no se bajara del auto.

Byrne fue baleado una vez en el pecho, mientras que Sinclair recibió en el cuerpo varios balazos, dijo la Policía. Byrne murió en su camioneta, y Sinclair murió después en el Broward Health Medical Center.

La novia de Sinclair no será acusada, dijo la Policía. De haber sobrevivido, Sinclair habría sido acusado de homicidio.

Un grupo de Facebook llamado In Loving Memory of Keith Byrne fue creado para recordarlo. Byrne era padre de tres hijos y ex miembro de la Infantería de Marina.

Una cuenta GoFundMe también fue creada apara ayudar a la familia con los gastos médicos y funerarios. El objetivo es recaudar $20,000 y ya tiene $3,465 desde su creación hace dos días.