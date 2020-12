Policía de Miami responde a tiroteos en Bayfront Park durante la noche de Navidad

Leer más

Desde que los comisionados de la Ciudad de Miami votaron para hacer cumplir las órdenes de emergencia del Condado Miami-Dade, incluyendo el toque de queda, la policía de Miami ha cerrado unos 27 negocios por violaciones, incluyendo varios conocidos.

El fin de semana pasado la policía cerró discotecas como E11even y El Patio por violar las ordenes de emergencia. En el reporte proveído a el Nuevo Herald, la policía indica que el domingo E11ven estaba abierto después de las 12 a.m., violando el toque de queda. También indica que no había distanciamiento social entre las personas y que no estaban usando mascarillas.