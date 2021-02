Hombre mata a compañero de trabajo tras descubrir que tenía romance con su esposa

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un hombre de la Florida fue arrestado acusado de haber matado a tiros a un compañero de trabajo que supuestamente era el amante de su mujer, dijo la policía del Condado Volusia.

Según el reporte del arresto, el jueves por la mañana, Damian DeRousha descubrió de algún modo que su esposa tenía un romance con un hombre con el que trabajaba en la compañía Fleet Maintenance del Condado Volusia en Daytona Beach.

Enfurecido, DeRousha se dirigió al trabajo para confrontar a su colega, Donald Geno, de 31 años, que según el sospechoso le dijo después a las autoridades, “se puso a discutir acaloradamente” sobre la situación. En el documento policial se dijo que al parecer la esposa no estaba presente en el momento en que el incidente subió de tono, y DeRousha terminó baleando a Geno, luego, lanzó el arma al suelo, y se sentó en su automóvil a esperar que llegara la policía.

“El incidente no quedó captado en cámara”, dice el reporte del arresto, pero en imágenes de video de cerca del edificio, aparece el sospechoso cuando entra en las instalaciones a las 10:37 a.m. y sale a las 10:39 a.m.

Un testigo dijo haber visto a DeRousha, de 43 años, dispararle “varias veces” a Geno, que trabajaba en el local como mecánico.

“Después que Donald cayó al suelo, Damian se paró a su lado y le disparó de nuevo”, le dijo el testigo a la policía.

La víctima fue llevada a un hospital del área, y murió a las 11:31 a.m., dijo la policía.

DeRousha terminó arrestado en la instalación, y acusado de homicidio en primer grado, homicidio culposo premeditado, y no se le permitió salir en libertad bajo fianza. De acuerdo con el reporte, el residente de Edgewater dio una declaración donde admitía lo que había hecho, y le dijo a los investigadores que lo interrogaron que cuando descubrió que su esposa lo engañaba, “perdió la cabeza”.

Traducción de Jorge Posada