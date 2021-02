Encuentran a entrenador de football de secundaria de Coral Gables que había desaparecido

Familia Pollard

El entrenador de football de Coral Gables cuya desaparición el martes después de la medianoche tuvo en vilo a su familia y a sus amigos, fue encontrado ileso en Fort Pierce el viernes por la noche, dijo la policía del Condado Miami-Dade.

Las autoridades han dado a conocer pocos detalles sobre el hallazgo de Roger Pollard, de 39 años, y solo dijo que lo encontró la policía de Fort Pierce, y que estaba de regreso con su familia.

“Nuestra investigación nos llevó al área de Fort Pierce”, dijo el teniente de la Policía de Miami-Dade, Carlos Rosario.

La desaparición de Pollard estremeció a las personas que lo conocían.

Al parecer, Pollard no tiene un historial de enfermedad mental ni ningún enemigo conocido. Su supervisor dijo que Pollard era una persona querida y un tipo estupendo. Entretanto, la policía —que parecía estar tan perpleja como cualquiera— calificó el incidente como una “posible desaparición”, y agregó que no había ningún indicio de que Pollard pudiera estar en problemas.

En algún momento entre las 11:55 p.m. del martes, y las 5:12 a.m. del miércoles, Pollard desapareció de su casa en el noroeste de Miami-Dade. Nadie pudo decir de forma segura si se había ido en su Toyota Camry de color rojo, aunque también se reportó como desaparecido. Según su esposa, el sistema de vigilancia Ring de la casa, estuvo apagado durante cinco horas y 17 minutos. Y el mundo perdió el contacto con Pollard. “No tiene sentido. Es una persona muy organizada y metódica”, dijo Shay Moen, que lleva casada desde hace seis años con Pollard. “Lo único que quería es que mi esposo regresara a la casa sano y salvo. Mis hijos lo necesitan”.

“Todo es un gran misterio”, dijo Ángel Rodríguez , portavoz de la policía de Miami-Dade.

Según la policía y testimonios de testigos, todo indica que todo estaba bien con Pollard hasta casi la medianoche del martes, y luego desapareció sin dejar rastro.

Moen que ella pasó la noche del martes con los dos hijos del matrimonio en casa de su madre en el Condado Broward, que se recupera de dos cirugías consecutivas.

Moen dijo que no sabía que su esposo había desaparecido hasta que recibió una llamada de otro entrenador de la secundaria Gables High a las 9:30 a.m. del miércoles. El entrenador le dijo que Pollard no había ido a trabajar. Las llamadas que le hizo Moen al celular de Pollard iban directas al buzón de voz.

Los investigadores de personas desaparecidas estudiaron lo ocurrido y dijeron que no había ningún motivo para creer que había algo sospechoso.

Pollard, que lleva trabajando en la secundaria Gables High desde hace 12 años, fue nombrado el principal entrenador del equipo de football, los Cavaliers, en el 2013. Su trabajo en la secundaria se interrumpió brevemente en 2017 cuando con un amigo, Jonathan Vilma, estuvo en un negocio de una cadena de restaurantes llamada Pincho Factory. Pollard, ex futbolista profesional, ganó un Super Bowl con los New Orleans Saints.

En el 2018, Pollard regresó a la secundaria de Coral Gables, de nuevo como principal entrenador. “Su corazón siempre le ha pertenecido a la enseñanza y a motivar a los muchachos”, dijo Vilma.

