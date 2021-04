Jefe de policía plantea regreso de polémica táctica de persecución con vehículos patrulla

El jefe de policía de la ciudad de Miami, Art Acevedo. dvarela@miamiherald.com

Tal como se había anunciado, el nuevo jefe de policía de Miami no es reacio a cambiar las cosas.

Lleva menos de un mes en el cargo y ha hablado de recuperar el control de las investigaciones de los tiroteos policiales de manos del Florida Department of Law Enforcement y ha relevado de sus funciones, sin explicación alguna, a dos de los oficiales de más alto rango del departamento.

Pero otro tema que Art Acevedo ha estado insinuado que retomaría el departamento pudiera ser aún más polémico: el jefe está considerando la reintroducción de un conjunto de maniobras de vehículos policiales muy denostadas que se eliminaron hace décadas después de que demasiados transeúntes inocentes y policías resultaran heridos o muertos.

Acevedo dijo que, si se hace correctamente, es un fan de las Técnicas de Movilización de Precisión (PIT), acciones durante una persecución de vehículos que incluyen el golpear la parte trasera del vehículo de un sospechoso con la parte delantera de un coche patrulla para conseguir que gire y se detenga.

“Crecí en California y Los Ángeles es la capital de las persecuciones policiales. Y Houston es probablemente la bicapital. Una política general de no persecución es un caos. Es una invitación a los pandilleros a huir”, dijo Acevedo al Miami Herald. Si la gente está resultando herida, “eso me dice que [los agentes] no están siguiendo la política y lo están haciendo a una velocidad demasiado alta”.

El jefe dijo que, aunque ha discutido con algunos miembros del personal el regreso de las maniobras PIT, todavía no está en su lista de “cosas por hacer”. Sin embargo, varias fuentes dijeron que ha abordado el tema con los sargentos de la policía en las últimas semanas.

Miami y la mayoría de los demás organismos policiales del sur de la Florida abandonaron las maniobras PIT –y la mayoría de las persecuciones de vehículos– en su mayor parte a mediados de la década de 1990. Se determinó que las maniobras eran demasiado peligrosas no solo para la policía y los sospechosos, sino también para el público en general, especialmente porque muchos de los incidentes se precipitaban por infracciones de tráfico menores.

“Puedes atropellar a una persona inocente que esté esperando en una parada de autobús”, dijo el ex jefe de policía de Miami, Manuel Orosa. “Es bueno para las zonas abiertas. Pero aquí en la ciudad es inútil porque alguien va a salir herido”.

Acevedo sostiene que la acción es segura, siempre que los agentes la realicen correctamente y a velocidades bajas, de unos 35 kilómetros por hora o menos.

Traer de vuelta el PIT no es el único tema controvertido que Acevedo está ponderando. El nuevo jefe fue traído de Houston a principios de este mes como una especie de agente de cambio que ha insistido y prometido la responsabilidad de sus oficiales.

La semana pasada relevó de sus funciones a dos de sus oficiales de más alto rango, una medida poco habitual contra un oficial de alto rango y que no ocurría desde 2005, cuando un comandante fue castigado por solicitar a un policía encubierto que se hiciera pasar por una prostituta. El subjefe de policía Ron Papier y su esposa, la comandante de la Pequeña Habana Nerly Papier, fueron relevados de sus funciones sin explicación alguna. Ser relevado del servicio suele ser un requisito previo al despido.

El jefe también ha mencionado en varias ocasiones su preferencia por reclamar las investigaciones de los tiroteos policiales al Florida Department of Law Enforcement. Acevedo dijo que le preocupa que la agencia estatal a menudo se demora demasiado en informar sobre los hallazgos. Miami, al igual que la mayoría de los demás departamentos de policía locales, acordó renunciar a esas investigaciones hace menos de una década tras la presión ejercida por el público y los líderes electos sobre la importancia de evitar incluso un aparente conflicto de intereses.

Un cambio de política podría tener repercusiones, sobre todo porque la reforma policial es un tema candente en todo el país.

En el pasado, la procuradora estatal Katherine Fernández Rundle ha apoyado las investigaciones del FDLE sobre los tiroteos policiales.

“Creo que cualquier cosa que aumente la transparencia y la puntualidad de estas importantes investigaciones, que también aumenta la confianza del público en nuestra policía, debe ser perseguida como un objetivo”, dijo al Herald en 2014, poco antes de que la policía de Miami-Dade entregara las funciones de investigación de los tiroteos al FDLE.

Su oficina declinó hacer comentarios el jueves.

Alex Piquero, criminólogo y autor de varios estudios sobre la labor policial, que dirige el departamento de sociología de la University of Miami, tampoco está seguro de que devolver las investigaciones de los tiroteos a Miami sea una buena idea.

“Cuantos más ojos y más lejos estén, mejor”, dijo.

Pero Acevedo, que se ha negado a hacer comentarios sobre el relevo de los Papier, y que se ha mostrado reservado a la hora de hablar de recuperar las investigaciones de los tiroteos de la policía, habló abiertamente esta semana sobre las maniobras PIT que sus agentes utilizaban cuando dirigía agencias policiales en California y Houston.

El jefe dijo que durante sus 35 años de carrera policial solo recuerda una persecución que terminara mal, con un agente herido de bala tras detenerse junto a otro vehículo.

“Es la única que no salió como nos habían entrenado”, dijo.

Aunque la maniobra PIT no se utiliza generalmente en el sur de la Florida, una demanda judicial en curso afirma que se empleó en una reciente muerte a manos de la policía en Hialeah.

Lester Machado murió después de que los agentes de Hialeah dispararan 128 veces contra su coche después de que este chocara el 1º de octubre de 2017. Un policía de Hialeah, según el departamento, intentó detener a Machado por una luz trasera rota. Inicialmente se detuvo, luego se dio a la fuga y llevó a los oficiales a una dramática persecución a alta velocidad.

La vigilancia por video, citada más tarde en una demanda federal contra Hialeah, mostró lo que parecía ser un coche patrulla que intentaba hacer contacto con el coche de Machado por detrás una vez, para finalmente conectar en un segundo intento, haciendo que girara y se estrellara contra un pilar de hormigón del Metrorail. Los agentes de policía se detuvieron, salieron de sus coches y casi inmediatamente abrieron fuego.

El teniente de Hialeah, Tony Luis, afirmó en una declaración que el contacto fue involuntario. Otra agente de Hialeah que participó en la persecución dijo a los abogados civiles en una declaración que creía que era efectivamente una maniobra PIT.

Los abogados de la familia de Machado creen que la maniobra fue intencional, y que fue en contra de la política de la policía de Hialeah sobre las persecuciones de coches.

“Fui entrenada en maniobras PIT en los años 80. Es un entrenamiento difícil. Además, son intrínsecamente peligrosas y en el mundo de hoy son demasiado peligrosas, especialmente en las grandes ciudades”, dijo Rick Díaz, uno de los abogados de la familia Machado y ex policía. “Ahora, en las carreteras rurales se pueden utilizar. Pero incluso entonces, con los helicópteros, las unidades K-9, los vehículos policiales con motor interceptor, las capacidades de BOLO y persecución de varias agencias y los lectores de cámaras, simplemente presentan demasiado riesgo para los agentes y los civiles y demasiada responsabilidad para las agencias policiales.”

El verano pasado, en pleno apogeo de las protestas por la justicia social, The Washington Post publicó un artículo sobre la táctica PIT en el que se constataba que al menos 30 personas habían muerto y cientos habían resultado heridas en accidentes cuando se utilizaba esta técnica. El estudio, que se remonta a cinco años atrás, descubrió que 18 de esas muertes estaban relacionadas con persecuciones por infracciones menores como el exceso de velocidad.

Según el Post, la Oficina del Alguacil de Jacksonville estuvo involucrada en 200 persecuciones en 2019, y casi un tercio de ellas terminó después de que se utilizara una maniobra PIT. Un hombre murió, un veterano de la Marina de 84 años que había sido secuestrado después de que el SUV en el que estaba se estrellara contra un poste telefónico de cemento y se dividiera por la mitad. El estudio también reveló que se habían producido 34 muertes durante 1,500 incidentes relacionados con maniobras PIT de la Patrulla Estatal de Georgia desde 1997.

El presidente de la Comisión de Miami, Ken Russell, dijo que el restablecimiento del PIT requeriría algunos estudios.

“Tenemos una estructura mucho más urbana [que Los Ángeles] y una política de no persecución”, dijo el presidente de la comisión. “Pero el jefe de la policía es el que controla la policía y la política. La comisión municipal no puede decirle al jefe de policía cómo hacer su trabajo. Pero estoy abierto a la discusión”.