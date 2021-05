Doctora de Miami acusada de delito de odio insiste en que ella fue la verdadera víctima

La doctora de Miami Springs acusada de atacar a un hombre hispano en un Publix de Hialeah niega haber utilizado ningún insulto racial, e insiste en que ella fue la víctima después de que el cliente la llamara con una vulgaridad en español.

La doctora Jennifer Wright, hablando por primera vez públicamente, dijo al Miami Herald esta semana que ella se estaba defendiendo cuando tuvo un altercado con el cliente Roger Salvo en el estacionamiento del supermercado.

“Lo que me gustaría dejar claro es que ninguna de las cosas que han leído sobre mí o que han escuchado sobre mí son ciertas”, dijo Wright en una entrevista por Zoom. “Yo fui la verdadera víctima ese día. Fui a Publix a comprar la tarta del cumpleaños 18 de mi hija y me llamó puta [en español] en la fila un hombre mucho más grande que yo, más joven que yo y más alto que yo. Todos en Miami saben lo que significa puta. Me amenazó y tuve que llamar al 911”.

Wright habló más de dos meses después de ser arrestada en un caso que atrajo la atención de los medios de todo el país, especialmente por el trasfondo político de las acusaciones. Wright, de 59 años, trabaja como anestesista en el Mount Sinai Medican Center y dice que no ha podido ver a pacientes desde la detención.

“No se trata de un delito de odio”, dijo su abogado, Carlos González. “La versión de los hechos que están impulsando el departamento de policía de Hialeah y la fiscalía del estado es absolutamente inexacta”.

El arresto se derivó de un incidente ocurrido el 20 de enero en un Publix de Hialeah, cuando Salvo, que es hispano, dijo que Wright se acercó demasiado a él en la fila. Wright comenzó a murmurar maldiciones cuando él le pidió que se distanciara socialmente, afirmó.

Un informe de la policía de Hialeah indicó que Wright, en el estacionamiento, lo abordó, llamándolo “spic”, que es un insulto para los hispanos, y dijo “deberíamos habernos deshecho de ti cuando pudimos”. También dijo: “Esta no va a ser el Estados Unidos de Biden, este es mi Estados Unidos” y “deberíamos haberlo quemado todo”, según el informe.

Salvo también alegó que Wright rayó su coche, le dio un puñetazo cuando intentó llamar al 911 y trató de pisotear su teléfono cuando se cayó al suelo, dijo la policía. Wright acabó huyendo en un Jeep Wrangler.

Wright ha sido una ardiente partidaria pública del ex presidente Donald Trump. Biden fue investido el mismo día del incidente.

Una exhibición de Halloween fuera de la casa de Miami Springs de la doctora Jennifer Susan Wright en el otoño de 2020. La exhibición contaba con un maniquí hecho para parecerse al candidato presidencial Joseph Biden. David Ovalle Miami Herald

La Procuraduría del Estado de Miami-Dade acusó a Wright de delitos de daños y perjuicios, manipulación de un testigo y agresión con prejuicios, un aumento de “delito de odio” que elevó la acusación a delito grave. Un testigo independiente corroboró la versión de los hechos de Salvo, según las autoridades.

“Es triste que en una comunidad tan diversa y multiétnica como la del condado de Miami-Dade, las precauciones ante el Covid puedan desencadenar estos supuestos estallidos de odio étnico. Los delitos de odio siempre tienen como objetivo degradar e intimidar a sus destinatarios”, señaló la procuradora estatal Katherine Fernández Rundle en un comunicado de prensa en marzo. “Estoy orgullosa de que esta víctima no se dejara aterrorizar y guardara silencio, permitiendo a mis fiscales de delitos de odio llevar este caso ante nuestros tribunales penales”.

González, en una entrevista y una presentación judicial esta semana, dijo que Salvo era “el agresor” y puso en duda al “supuesto testigo independiente que parece tener poderes de observación casi sobrenaturales.”

La defensa dice que Wright llevaba una mascarilla en la fila y que después de que Salvo la llamara “puta” en la fila, estuvo “merodeando” en el estacionamiento después. Wright afirma que ella solo pasó por allí y “le dijo que sabía lo que significaba la palabra ‘puta’. La doctora Wright solo quería defenderse y dar ejemplo a otras mujeres. Desgraciadamente, juzgó mal la reacción de Salvo”, según el expediente judicial.

Wright afirma que fue Salvo quien “cerró el puño y lo acercó a escasos centímetros de la cara de la doctora Wright” y más tarde “pareció hacer otro movimiento hacia ella”.

“Instintivamente, la doctora Wright levantó la mano en defensa propia. Cuando sus manos se tocaron, ambos dejaron caer sus teléfonos”, escribió González, quien añadió que la doctora llamó al 911 y huyó. Ella también niega haber rayado su coche.

La Procuraduría del Estado declinó hacer comentarios sobre la presentación judicial de González, que busca obligar a los fiscales a entregar cualquier evidencia adicional en el caso. Hasta ahora, dice la defensa, solo se ha divulgado un breve video de vigilancia de los dos dentro del Publix.

Wright solo hizo breves comentarios durante una entrevista por Zoom con sus abogados, González e Ignacio Álvarez. González también criticó a Fernández Rundle por el comunicado de prensa. “Creo que la Procuradora del Estado es quien ha hecho de este caso algo político”, dijo.

Wright dijo, sin embargo, que su vida y la de su familia se ha visto trastocada por la cobertura mediática.

“Mi familia ha sido aterrorizada. Hemos tenido gente en mi puerta todas las noches poniendo cosas en mi buzón, dejando paquetes en mi puerta, tirando animales muertos en mi piscina”, dijo Wright. “Ha sido horrible”.

Wright no quiso decir qué había en los paquetes. Añadió: “Estoy deseando que llegue un día en el tribunal”.