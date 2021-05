Una demanda alega encubrimiento “masivo” y mentiras en persecución policial de Hialeah

Hace cuatro años, Lester Machado provocó a la policía de Hialeah a una persecución en coche que terminó cuando se estrelló contra una columna de hormigón del Metrorail. Seis agentes de policía dispararon la impresionante cantidad de 122 balas, matando a Machado dentro de su coche.

¿El motivo de la parada de tráfico en primer lugar? El policía de Hialeah que intentó detener a Machado dijo que su Honda Accord tenía una luz de matrícula averiada.

Pero los abogados de su familia afirman ahora que la agente, Teannie Hernández, mintió sobre el motivo de la parada en octubre de 2017. La prueba: cuando los abogados hicieron que el Honda, aún bajo custodia policial, fuera recientemente conectado a una batería, la luz de la placa funcionaba perfectamente, según una demanda recién actualizada presentada en un tribunal federal.

“De hecho, a pesar de la fuerte colisión en la parte trasera del Honda, todas las luces de la parte trasera del vehículo de Machado, las luces de freno, las luces de matrícula y las luces de retroceso son completamente funcionales hasta el día de hoy”, dice la demanda.

Es solo una de las nuevas e inquietantes acusaciones que se exponen en la demanda enmendada presentada esta semana en el tribunal federal de Miami.

La nueva demanda también alega que la vigilancia de video clave de la persecución y el tiroteo se ha desvanecido mientras estaba bajo custodia de la policía, y que a Machado se le negó un tratamiento médico crucial porque los Bomberos de Hialeah y los Bomberos de Miami-Dade no pudieron decidir cuál era la jurisdicción. Miami-Dade Fire-Rescue finalmente respondió a la escena en la Northwest 79th Street, donde Machado fue declarado muerto.

“Durante más de 10 minutos, mientras Machado se desangraba y moría, se produjo esta ridícula discusión”, dice la demanda.

El Honda conducido por Lester Machado se estrelló contra un pilar del Metrorail momentos antes de que los agentes de policía de Hialeah abrieran fuego y lo mataran. DAVID J. NEAL MIAMI HERALD

La demanda federal fue presentada originalmente contra Hialeah y una serie de oficiales en octubre de 2019, alegando que la policía de Hialeah violó los derechos civiles de Machado e infligió una muerte injusta. La demanda enmendada se presentó esta semana después de que los abogados de la familia examinaron minuciosamente las grabaciones de video y de despacho de radio, la evidencia de la escena del crimen y entrevistaron a docenas de personal policial durante las deposiciones. Una de las declaraciones clave fue la de la ex oficial de Hialeah María Benítez, quien estuvo involucrada en la persecución y más tarde contó a los abogados lo que ella creía que eran esfuerzos para confundir lo que sucedió esa noche.

Demanda modificada

La demanda fue presentada por Yolaisy Pérez, madre de Machado, y solicita $30 millones por daños y perjuicios. Los abogados de Hialeah y de los agentes se negaron a discutir las acusaciones específicas. Los fiscales ya han absuelto a los agentes de haber cometido un delito.

“La ciudad de Hialeah no ofrece ningún comentario sobre asuntos en litigio”, dijo el abogado Devang Desai, que representa a la ciudad. “La ciudad de Hialeah espera un juicio justo de los hechos en un tribunal de justicia donde defenderemos vigorosamente las acciones de nuestro cliente y los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden”.

Robert Switkes, que representa a un grupo de oficiales, incluyendo a Hernández, dijo en un comunicado: “Según los hechos de este caso, las acciones de los oficiales fueron totalmente justificadas y apropiadas. Estamos deseando presentar los hechos ante el tribunal y confiamos en que, al concluir el proceso judicial, todos los agentes serán plenamente reivindicados”.

La cadena de eventos que condujo a la muerte de Machado comenzó el 1 de octubre de 2017, poco a las 3:47 a.m. mientras conducía su Honda Accord blanco hacia el sur en la East Eighth Avenue. La oficial Hernández intentó detenerlo pero él no lo hizo.

Otro oficial entonces afirmó falsamente que Machado “intentó embestir” su coche de policía, según la demanda. De acuerdo con los despachos de radio, un sargento de la policía en ese momento llamó por radio para cancelar la persecución. La policía de Hialeah, como la mayoría de los departamentos, tiene la política de no perseguir a los coches por infracciones de tráfico menores. “No persiga el vehículo”, repitió un despachador.

Pero entonces otro agente se puso en contacto con la radio e informó falsamente que el Honda “había golpeado realmente” a uno de los coches de policía, según la demanda. El teniente Antonio Luis revocó la orden del sargento y ordenó a sus agentes que “procedieran”.

La persecución comenzó. Machado entró en una gasolinera Mobil. Un oficial de policía de Hialeah, Esteban Holland, se detuvo cuando Machado estaba saliendo. “Chocó contra mi unidad. Ha embestido a mi unidad”, dijo Holland por radio.

Lester Machado fue abatido por la policía de Hialeah en 2017 tras una persecución en coche. Facebook

Sin embargo, el vídeo de vigilancia de la comisaría mostró que la parte delantera del coche de Holland rozó el costado de Machado cuando este giró a la derecha. Los fiscales dirían más tarde que no lo describirían como una embestida, pero dijeron que las marcas negras en el Honda de Machado “eran consistentes con un roce lateral del vehículo de la policía”.

Persecución por Hialeah

La persecución continuó, serpenteando por East Hialeah. A continuación, según la policía, golpeó el coche de la agente María Benítez, que había detenido su coche en la calle para obligarle a parar.

Machado dio marcha atrás, golpeando otro coche de la policía de Hialeah, y luego condujo alrededor del coche de Benítez, casi golpeando a ella y a Hernández, que ahora estaban a pie. “Ambos oficiales saltaron fuera del camino para evitar ser golpeados”, dijeron los fiscales en su memorando final sobre el caso.

Fue en ese momento cuando uno de los agentes presentes en la escena, José Abel, efectuó los primeros disparos contra Machado mientras este se alejaba a toda velocidad. Abel disparó a través de su propio parabrisas. Los investigadores no pudieron determinar si sus balas alcanzaron el coche de Machado.

La persecución continuó. Según la demanda, uno de los agentes incluso empezó a disparar al coche en movimiento desde el interior de su coche a toda velocidad, y el teniente Luis realizó una peligrosa “maniobra PIT”, una táctica en la que un coche de policía choca con la parte trasera del coche de un sospechoso y acelera para hacerle perder el control. Eso es lo que ocurrió: Luis golpeó el parachoques trasero derecho del Honda, haciendo que perdiera el control, girara en sentido contrario a las agujas del reloj y se estrellara contra la columna del Metrorail en Northwest 79th Street cerca de 35th Avenue.

El video de vigilancia muestra que los coches de policía de Hialeah se acercaron rápidamente y que los disparos se produjeron casi inmediatamente, golpeando el coche inutilizado más de 100 veces. En total, la persecución había durado unos 10 minutos.

“Durante todo este episodio, el Honda no pudo ser utilizado como un arma mortal, ya que cuando chocó contra la columna del Metrorail estaba visiblemente inutilizado con su eje trasero parcialmente desprendido y todos sus airbags desplegados”, según la demanda presentada por los abogados Roberto Pertiera, Domingo Rodríguez y Rick Díaz.

Los fiscales eximieron a los agentes implicados en la muerte de Machado de cualquier cargo penal, principalmente debido a la ley de la Florida “Fleeing Felon”. Esta ley, criticada desde hace tiempo, permite a los agentes de policía utilizar la fuerza letal contra los delincuentes que huyen y que podrían ser un peligro para la población.

Los fiscales dijeron que el tiroteo estaba justificado en virtud del derecho penal porque Machado cometió varios delitos graves, entre ellos encabezar a los policías en una persecución y casi golpear a varios agentes a pie y en sus coches, lo que constituye una agresión con agravantes.

“Los agentes tenían el derecho legal de intentar detener a Lester Machado por su infracción de tráfico y arrestarlo cuando huyó voluntariamente y escaló su conducta hasta poner en peligro la vida de los agentes y de los ciudadanos en la carretera”, escribió la Fiscalía del Estado en su informe final sobre el caso en 2018.

Un pequeño memorial en la escena del tiroteo en Northwest 35th Avenue y 79th Street, donde seis policías de Hialeah dispararon y mataron a Lester J. Machado el domingo 1º de octubre de 2017. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Pero los abogados de la familia de Machado dicen que la policía de Hialeah “engañó” a la Oficina del Fiscal del Estado mientras participaba en un “encubrimiento masivo y extenso para proteger a los tiradores y a los oficiales testigos de posibles cargos penales, administrativos y de responsabilidad civil”.

Consecuencias

Tras el tiroteo, una de los agentes, Benítez, diría a los abogados que el departamento se apresuró a intentar que el tiroteo se viera bien.

Benítez, en una declaración, dijo que en los minutos posteriores al tiroteo, Hernández admitió ante ella que no tenía causa probable para detener el Honda. “Solo diré que la luz de la placa estaba apagada”, dijo Hernández, según Benítez. “También diré que se estaba desviando por los carriles”.

Hernández, según la demanda, solo detuvo a Machado para aumentar sus estadísticas de arrestos antes de una evaluación anual de desempeño.

Benítez, que fue despedida del departamento de policía de Hialeah por razones no relacionadas, también afirmó que fue “criticada por sus colegas” por no decir a los investigadores que Machado “parecía tener un arma”. “Benítez simplemente se negó a mentir porque no era cierto”, dice la demanda.

La demanda también acusa a la policía de Hialeah de hacer una mala investigación a propósito, al no obtener todos los videos de vigilancia de muchos negocios a lo largo de la ruta de la persecución y permitir que los agentes coordinaran sus historias antes de las entrevistas para una reconstrucción del tiroteo cinco días después.

Otra cuestión clave: el video de vigilancia del Hialeah Hospital, que captó una parte de la persecución y la primera escena del tiroteo en 25th Street. Un detective de Hialeah dijo que el video “no tenía valor” porque era granulado y estaba borrado por las luces.

Pero Charlie Rodríguez, un policía retirado de Hialeah y director de seguridad del hospital, dijo a los abogados que la grabación ofrecía una versión clara de lo que ocurrió, que difería de la descripción que hicieron los agentes, según la demanda. Pero dos copias en CD del video incluidas en el expediente del caso de Hialeah, según la demanda, no eran las mismas que entregó Rodríguez.

Los dos discos “placebo” en el archivo del caso no tienen videos, según la demanda.