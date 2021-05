‘Perdí la cuenta’. Notorio sargento de policía de Opa-locka Germán Bosque es despedido por séptima vez

El ex policía de Opa-locka Germán Bosque en su sentencia por manipulación de testigos en noviembre de 2014. Tras la anulación de su condena, los fiscales han retirado esta semana el caso contra él. MIAMI HERALD STAFF

Germán Bosque, el sargento de policía de Opa-locka que se hizo famoso por ser despedido repetidamente y recuperar su empleo, ha sido despedido una vez más.

“Perdí la cuenta. No sé si ha sido la séptima u octava vez”, dijo Bosque al ser contactado el miércoles por la noche. “Es un despido improcedente. De nuevo, volveré a recuperar mi trabajo”.

En realidad es la séptima vez que Bosque es despedido en los casi 28 años que lleva trabajando para la policía de Opa-locka. También ha sido arrestado, y absuelto, tres veces; más notablemente, Bosque fue a juicio y ganó sobre las acusaciones de que esposó y golpeó ilegalmente a un consejero juvenil que quería presentar una queja contra él.

El administrador de la ciudad de Opa-locka, John Pate, contactado el miércoles por la noche, se negó a decir por qué Bosque fue despedido. La ciudad espera emitir un comunicado de prensa el jueves.

El Herald ha sabido que Bosque ha sido despedido después de que le lanzara una reprensión a un subalterno que no aseguró correctamente la escena de un crimen.

Se trata de un tiroteo ocurrido en octubre, cuando se descubrió en la calle un arma que se cree que se utilizó en el incidente. Un agente de policía de Opa-locka fue asignado para vigilar el arma hasta que los detectives llegaran a procesar la escena. Pero el agente, cuya identidad se desconocía el miércoles, salió para dirigirse brevemente a su patrulla, y alguien en la calle cogió la pistola y la sustituyó por una de balines o de plástico.

Cuando se descubrió más tarde el cambio de arma, Bosque “expresó su disgusto”. Se le oye en la cámara corporal decir: ¿Por qué fuiste a tu coche? Es posible que utilizara palabras malsonantes”, dijo el abogado del sindicato policial Andrew Axelrad, que representa al sargento.

Axelrad señaló que el agente que perdió el arma solo recibió una amonestación.

“La idea de que el departamento vaya a despedirlo por esto es realmente increíble ... Tengo muy pocas dudas de que será readmitido”, dijo Axelrad. “Esto es más una función de su reputación”.

Al igual que la propia ciudad, el departamento de policía de Opa-locka es perpetuamente problemático, y Bosque no es el único oficial con un pasado accidentado que ha recuperado su trabajo.

Sergio Pérez fue despedido después de participar en una persecución de coches en 2013 que terminó cuando el sospechoso se estrelló contra un SUV en la Interstate 95, matando a cuatro turistas. Pero más tarde recuperó su empleo y ahora es capitán. Pérez fue noticia el año pasado cuando una familia le acusó de usar una fuerza excesiva al arrastrar a un adolescente esposado fuera de una casa.

En cuanto a Bosque, el largo historial del polémico policía y su expediente de asuntos internos le han valido titulares poco halagadores en publicaciones de todo el estado. En el más famoso, el Sarasota Herald-Tribune escribió un artículo en 2011 que describía sus 18 años en las fuerzas del orden hasta ese momento como algo que se parecía más a “una hoja de antecedentes penales que a un currículo”.

The Herald-Tribune descubrió que de las 40 quejas de asuntos internos de Bosque, 16 de ellas eran por agresión o fuerza excesiva. Ha sido arrestado tres veces. Una vez, antes de ser policía. Otra vez en el condado de Broward y una tercera vez en 2013 por sus presuntas acciones mientras estaba de servicio contra el consejero juvenil. Las tres veces fue absuelto o los casos fueron retirados.

En el caso más reciente, según los fiscales, en agosto de 2011 Bosque dio un puñetazo al consejero juvenil después de responder a una disputa doméstica. Poco después, el hombre se presentó en la comisaría para presentar una denuncia. Un despachador llamó a Bosque, quien supuestamente agarró el teléfono móvil del hombre y lo lanzó al otro lado del vestíbulo de la policía, empujó al hombre contra la pared y lo esposó.

Los miembros del jurado absolvieron a Bosque del cargo de agresión, pero le condenaron por dos delitos graves: manipulación de testigos y detención ilegal.

El cargo de privación de libertad no se mantuvo: el juez de circuito de Miami-Dade Miguel de la O, aunque desaprobó el comportamiento de Bosque, dictaminó que los fiscales no pudieron demostrar que este actuara sin causa probable. Desestimó la acusación. Pero el cargo de manipulación de testigos se mantuvo, y fue finalmente anulado por un tribunal de apelación.

La Procuraduría del Estado se negó a procesarlo de nuevo. Un árbitro le devolvió su puesto de trabajo.

Bosque no quiso comentar los detalles del último despido.

“Es triste porque me encanta ser policía”, dijo. “No me gustan los policías corruptos. Odio que me retraten como un policía corrupto que se escabulle”.

Charles Rabin, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.