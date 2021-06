Arrestan a familia de Hialeah tras aparatosa pelea en la que volaron sillas y hubo disparos

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Una mujer de Hialeah se entregó a la policía del Condado Palm Beach (PBSO) tras haber sido acusada de lanzar una silla que le provocó una lesión en un ojo y una herida en la cabeza a un juez de artes marciales mixtas durante una pelea después de un encuentro deportivo el lunes.

Rosmery Estévez Hernández, de 28 años, su esposo, Yasmani Hernández Romero, de 31 años, y su suegro, Antonio Hernández Montes de Oca, están acusados de participar en la riña, ocurrida el 30 de marzo en el club de Lake Worth Bamboo Room, que también provocó una estampida cuando se hicieron disparos al aire.

Estévez Hernández se declaró inocente de los cargos de agresión y desorden público. Hernández Romero, que presuntamente usó una pipa de cristal no para fumar, sino para romper una cabeza, fue acusado de desorden público. Se le presentarán los cargos de manera oficial el 29 de junio. La policía arrestó a Hernández Montes de Oca por disparar dentro de un edificio y por desorden público.

En un video que pudo obtener el canal NBC6 para un reporte noticioso del 22 de marzo aparece un hombre robusto con una playera de color rojo con la mano alzada como si disparara al techo. De acuerdo con la policía del Condado Palm Beach, fue Hernández Montes de Oca quien sacó el arma del bolso de su esposa, como se pudo ver en el video.

Los disparos no hirieron a nadie, dijo la PBSO, pero “provocaron una histeria colectiva, y lesiones a las personas que huían despavoridas”.

Según los reportes de los arrestos, la familia formaba parte de un grupo que estaba en el Rize FC MMA para respaldar al miembro del Team MMA Cuba y peso gallo Alexis Fernández, en su encuentro contra el residente de Boca Raton Felipe Valentim. De acuerdo con el reporte, Hernández Romero compró seis mesas a $1,200 cada una cerca del octágono y detrás de las mesas de los jueces.

El juez John Rivera, residente de Pembroke Pines, le dijo a los detectives que una mujer sentada en la mesa número 6 lanzó una silla que le lesionó a él, y que “ las personas de la mesa 6 estuvieron alborotando toda la noche, gritando obscenidades, peleando con los árbitros, lanzando objetos y causando problemas”.

Posteriormente, Rivera identificó a Estévez Hernández como la mujer que lanzó una silla de entre una serie de fotos que la policía le mostró.

La PBSO pudo reconstruir y resumir la reyerta gracias a declaraciones de testigos y a “muchos videos de celulares”.

Según la descripción de la PBSO, después que terminó el encuentro entre Fernández y Valentim, la furia de los fanáticos excedió la violencia de cualquier luchador dentro del octágono.

Luego que el árbitro declaró vencedor a Valentim, la PBSO dijo que en un video se ve a Estévez Hernández arengando a dos hombres de su grupo a que subieran al octágono, “lo que viola las reglas de MMA”.

Estévez Hernández y Hernández Romero no tardaron en enredarse en una pelea con otros espectadores.

La bronca comenzó a pesar de los esfuerzos de otro hombre, que fue alcanzado por una taza de líquido que le tiraron, y de Hernández Montes de Oca, para tratar de calmar los ánimos, pero en vano.

“Las sillas empezaron a volar, estalló una pelea enorme, y yo no tenía adónde ir, atrapado en medio de todo”, le dijo Rivera a los investigadores. “Traté de irme del lugar cuando una mujer hispana me lanzó una silla, aunque no tuviera nada que ver con lo que estaba ocurriendo”.

Rivera dijo que un hombre al que trataba de calmar dijo que el hombre con el arma en la mano era su padre, y le dijo que lo soltara para intentar tranquilizar a su padre. Dijo que vivió momentos de verdadero terror cuando el hombre armado lo miró antes de que otros dos hombres se lo llevaran del lugar.

“Rivera sufrió daños en la córnea, con daños internos sin determinar en el área del ojo”, dijo el reporte.

Traducción de Jorge Posada