‘Sospechosa’ muerte de un preso federal de Miami. Enfrentamiento con los guardias una posible causa

Un hombre de Miami-Dade acusado de disparar con un rifle de asalto a los guardaparques del Everglades National Park a agentes policiales murió mientras estaba detenido en el Federal Detention Center, lo que ha dado lugar a una investigación sobre si pudo haber sido asesinado por los guardias correccionales en algún tipo de enfrentamiento, según informaron el lunes las autoridades.

Drew C. Sikes, que fue arrestado en marzo por una docena de cargos de agresión contra agentes federales con un arma mortal y por disparar un arma de fuego, murió el 16 de junio, según un sitio web de la Bureau of Prisons. El sitio no indica la naturaleza de su muerte.

La Fiscalía Federal, que procesaba a Sikes, de 37 años de edad, declinó hacer comentarios y remitió a un periodista a la Bureau of Prisons. Los funcionarios penitenciarios no pudieron ser contactados para hacer comentarios. El defensor público federal asistente de Sikes no respondió a una solicitud de comentarios.

La muerte de Sikes, que se consideró “sospechosa”, está siendo investigada por la Bureau of Prisons, la Department of Justice Office of Inspector General y otras autoridades. Los investigadores sospechan que su muerte se debió a algún tipo de enfrentamiento violento con los guardias, y no a un suicidio o a una pelea con otros reclusos. No se facilitaron detalles sobre lo que pudo provocar el enfrentamiento.

Las muertes de reclusos en el Federal Detention Center, cerca del centro de Miami, son poco frecuentes. Los reclusos detenidos allí suelen estar a la espera de juicios o, tras sus condenas, están siendo trasladados a un centro penitenciario federal.

Sikes, anteriormente residente de Palmetto Bay, fue arrestado por los guardaparques y la policía de Miami-Dade a finales de marzo, después de que se entregara tras unas tensas negociaciones en las que los animó a matarlo, según una denuncia penal del FBI.

“Diablos, sí, vengan por mí”, gritó Sikes, que llevaba un AK-47, a los guardasparques y a los policías. “Quiero que ustedes me maten”.

Se ordenó la detención de Sikes, quien estaba bajo custodia en el Federal Detention Center de Miami, antes del juicio porque se consideró que era un peligro para la comunidad. Enfrentaba una pena de prisión mínima de 10 años y posiblemente de hasta 20 años.

En marzo, Sikes fue detenido inicialmente por un delito grave de violencia doméstica por agresión agravada con arma de fuego a su esposa, pero fue puesto en libertad bajo fianza por un juez de Miami-Dade con una orden de alejamiento de ella.

Sikes mantuvo a su esposa como rehén durante cuatro días, la amenazó de muerte y la golpeó en la cara en la sección de Mahogany Hammocks del parque de los Everglades en la tarde del 28 de marzo, antes de que ella escapara y llamara a los guardaparques para que acudieran a rescatarla, según la denuncia. Esto condujo a la búsqueda de Sikes, quien conducía una furgoneta blanca, y al enfrentamiento en la zona de Flamingo Park.

Según la denuncia del FBI, tanto los guardaparques como la policía de Miami-Dade llegaron en vehículos rotulados a la zona boscosa en la que creían que se encontraba Sikes y utilizaron un altavoz para comunicarse con él. Se identificaron como agentes de la ley y le indicaron a Sikes que saliera del bosque.

En ese momento, los guardaparques y los agentes oyeron disparos y sintieron que las balas pasaban por encima de sus cabezas, a pesar de las continuas órdenes de los agentes de que Sikes cesara el fuego y saliera del bosque, según la denuncia presentada por el fiscal federal Manolo Reboso. Tras una hora de negociaciones, Sikes salió del bosque y fue arrestado.