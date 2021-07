Tiroteo que tuvo lugar en minimercado de Miami-Dade deja un hombre muerto

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un tiroteo que tuvo lugar afuera de minimercado del norte del Condado Miami-Dade, terminó con un hombre muerto, dijo la policía de Miami-Dade.

Cuando la policía llegó a J’s Food Market, ubicado en el 7606 NW 17 Avenue, aproximadamente a las 7:35 a.m. para investigar una llamada sobre unos disparos en el área, encontraron en el piso a un hombre baleado, y al agresor desaparecido. Los esfuerzos de los rescatistas de Miami-Dade no pudieron salvar a la víctima, cuya identidad, por el momento, no se ha dado a conocer.

Este artículo se actualizará cuando se disponga de más información sobre lo ocurrido.

Traducción de Jorge Posada