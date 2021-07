Jefe de Miami Beach suspende a 4 policías y tiene ‘serias dudas’ sobre el uso de la fuerza en video

El jefe de la Policía de Miami Beach, Richard Clements, ha dicho que cuatro agentes han sido relevados de sus funciones después de que un video mostrara una brusca detención en el Royal Palm South Beach. Getty Images/iStockphoto

El jefe de la Policía de Miami Beach, Richard Clements, suspendió a cuatro agentes tras revisar un video en el que se les veía golpeando repetidamente a un hombre que, según ellos, estaba interfiriendo en una detención. La persona golpeada lo negó, diciendo que simplemente estaba filmando el arresto de otro hombre cuando la policía se volvió contra él.

En una medida inusual, Clements hizo una declaración a los medios de comunicación el lunes por la noche en la que pedía a los fiscales estatales que no emprendieran acciones contra Khalid Vaughn, de 28 años, quien fue detenido esa mañana en el vestíbulo del hotel Royal Palm South Beach.

“... Tengo serias preocupaciones sobre la fuerza utilizada después de que el señor Crudup estuviera bajo custodia, incluyendo el nivel de fuerza utilizado en la posterior detención del señor Vaughn”, dijo Clements en el comunicado.

El jefe también dijo que ya había iniciado una investigación de Asuntos Internos sobre el incidente. Aunque el video aún no se ha hecho público, un informe del arresto detalla que los agentes utilizaron los puños y los codos para golpear a Vaughn en la cabeza y la caja torácica.

El portavoz de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, Ed Griffith, dijo el martes por la mañana que “con base en la petición del jefe”, los cargos contra Vaughn fueron retirados el martes por la mañana. Los registros del condado de Miami-Dade muestran que Vaughn había sido liberado de la cárcel el martes por la mañana.

Vaughn, que no pudo ser contactado de inmediato por The Miami Herald, dijo al Canal 10 de WPLG que estaba tratando de tomar un video de la policía durante el arresto de otro hombre cuando algunos agentes se volvieron contra él.

“Empecé a grabarlo. Ya lo tenían esposado. Lo golpearon, se dieron la vuelta, me derribaron, me golpearon”, dijo Vaughn a la estación. “Me dieron puñetazos, me dieron codazos en la cara”.

El incidente que terminó en el Royal Palm Hotel, en el 1545 de Collins Avenue, comenzó poco antes en Ocean Court y Ninth Street, después de que Dalonta Crudup, de 24 años, fuera abordado por un agente por estacionar ilegalmente su scooter, según la policía de Miami Beach. Después de que Crudup se diera a la fuga, golpeó a un oficial de la playa con su scooter en Ocean Court y 13th Street, enviando al policía al hospital, y luego casi golpeó a otro oficial antes de abandonar su scooter y correr hacia el hotel.

Fue durante la detención de Crudup dentro del vestíbulo cuando la policía tuvo el altercado con Vaughn.

Según el informe de la detención de Vaughn, se le acusó de interferir en la detención de Crudup hasta el punto de que la policía se vio obligada a someterle.

Según el informe, cuatro agentes dijeron haber golpeado a Vaughn durante la detención: Álvaro León dio “múltiples golpes con el codo derecho en la zona facial del señor Vaughn”. El agente Robert Sabater le golpeó en el lado derecho de la cara con “aproximadamente cuatro golpes con el puño cerrado derecho”. El agente Steven Serrano le propinó varios golpes con el puño cerrado en la “zona general de la cabeza”. Y el agente David Rivas le golpeó en la zona de las costillas izquierda con un puño cerrado.

La policía de Miami Beach no ha hecho públicos los nombres de los agentes que fueron relevados del servicio, por lo que no está claro si alguno de los agentes que admitieron haber golpeado a Vaughn fue suspendido. Tampoco han publicado ningún video de las detenciones.

Al menos dos de los agentes mencionados en el informe son miembros de un grupo de trabajo de la policía de Miami Beach llamado Equipo de Mejora Estratégica, creado después de las vacaciones de primavera de 2020 para sofocar parte de la violencia. El equipo táctico también estaba trabajando como parte de la Operación Calor de Verano de Miami-Dade, una presencia policial en masa hasta agosto que está trabajando junto con otras agencias policiales para hacer frente a un aumento de los delitos violentos durante la primavera.

Crudup fue acusado de agresión agravada a un agente de la ley, de huir y eludir a la policía, de agresión agravada a un agente de la policía y de resistencia al arresto con violencia. Permanecía encarcelado el martes y su fianza se fijó en $34,500. Vaughn, cuyos cargos fueron retirados, se enfrentaba a cargos de resistencia al arresto con violencia y obstaculización de una investigación policial.