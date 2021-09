Mujer fue acribillada a tiros delante de un guardia de seguridad, que no hizo nada para defenderla

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Al igual que muchas personas, cuando Margery Glickman pensaba en un guardia de seguridad, asociaba su presencia con un sentido de protección y cierta paz mental, pensando que si alguna vez se encontraba en una situación de peligro inminente, y había un guardia de seguridad cerca, éste debería correr en su auxilio.

Nunca se le ocurrió pensar que un guardia de seguridad tal vez no tuviera la obligación de protegerla. Pero entonces, la tragedia la sacudió la mañana del 4 de enero de 2016, cuando casi muere desangrada delante del escritorio vacío de un guardia de seguridad en un hospital del sur de la Florida. El guardia había estado en el escritorio momentos antes, pero desapareció cuando ella necesitó ayuda, dijo Glickman. El traumático incidente obligó a Glickman a someterse a largos años de lenta recuperación, le provocó dolores crónicos, y un atroz descubrimiento que hubiera podido cambiar todo, cuando supo que un contrato entre una compañía de seguridad y un hospital podría absolver a un guardia de cualquier obligación legal para proteger a nadie que no fuera empleado del hospital.

“No conozco a nadie que llegue a un lugar, vea un guardia de seguridad, y le pregunte si, según su contrato, está legalmente obligado a protegerlo”, dijo Glickman. “Nadie va a preguntar nunca una cosa así. Es algo que no pasa por la mente”.

La noche antes, Glickman recibió una llamada de Theobaldo Tamés —o Theo, como siempre lo conoció— el novio de su amiga de toda la vida Lillian (Lillie) Dickmon. Tamés, de 87 años, le dijo a Glickman que quería que se vieran en el hospital por la mañana. Quería hablar con ella, agregó. Glickman no sabía que Lillie había muerto la noche anterior.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

En los últimos meses, la amiga de Margery estaba en un coma diabético en el Hospital Kindred, localizado en el 5190 SW 8 street, en Coral Gables. Glickman la visitó a menudo, casi siempre dos veces a la semana, y en ocasiones se cruzó en el camino con Tamés. Algunas veces intercambiaban comentarios y bromas, pero por lo general Tamés hablaba poco. Margery no sabía mucho de él, solo que había nacido en Cuba, dijo, y nunca lo oyó alzar la voz ni ser agresivo de ninguna forma.

“Nadie sabe por qué Theo trató de matarme. Existe la posibilidad de que haya enloquecido cuando Lillie murió”, dijo. “Era un hombre muy callado, que no decía muchas cosas”.

Glickman, que entonces tenía 69 años, llegó al estacionamiento del hospital aproximadamente a las 9:30 am. El cielo estaba lleno de nubes que presagiaban tormentas, y la humedad la hizo sudar, mientras se apuraba para entrar, tratando de escapar el aguacero que amenazaba con caer. El mismo guardia que siempre la saludaba en el vestíbulo, estaba sentado en el escritorio. Tamés aguardaba por ella en el área de espera. Cuando la vio, le hizo una seña de que se acercara.

Tamés era un hombrecillo pequeño, un hombre simple — más bajito que ella misma— con escasos cabellos medio canosos, grandes espejuelos y cejas tupidas.

“Margery, siéntate aquí”, le dijo Tamés, moviendo la silla delante de él cuando ella trató de sentarse a su lado. Confundida, accedió a sentarse.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Fue en ese preciso instante que vio que Tamés metió una mano en un maletín que tenía recostado en su silla. Cuando sacó la mano, empuñaba una pistola. Glickman escuchó el disparo antes de sentirlo entrar en su estómago.

Las cosas entonces se movieron a ritmo de cámara lenta, pero todas a la vez. Tamés le había disparado a Glickman en el abdomen. A la mujer solo le hizo falta un breve momento para darse cuenta de que el angustioso grito que oyó era suyo. Un segundo disparo le pasó directamente sobre la cabeza, y la sacó del trance. Se levantó y echó a correr. “Corrí unos pocos pasos y, desgraciadamente, me caí”, dijo. “Y él fue a buscarme”.

Glickman cayó directamente frente al escritorio del guardia de seguridad.

En cualquier momento de seguro intervendría, pensó la mujer, y ella se habría salvado, pero cuando Glickman miró, se le heló la sangre. El guardia que estaba allí apenas unos segundos antes —el mismo guardia que veía regularmente durante sus visitas — había desaparecido.

Tamés se detuvo muy cerca de ella, le apuntó y volvió a apretar el gatillo, esta vez en la cara. “Me llevé la mano a la cara y entonces me disparó en el brazo”, dijo Glickman. “Entonces me miró, abrió la boca y se pegó un tiro”.

El resto Glickman lo recuerda solo en breves destellos. La sangre la empapaba en el piso del vestíbulo, mientras se aguantaba la cara y gritaba pidiendo ayuda. Un hombre le presionaba duro en el estómago. Un policía se inclinó sobre ella, examinando sus signos vitales. Alguien dijo que la levantaran todos juntos, y de pronto todo se le oscureció. Cuando recobró el conocimiento en una ambulancia, un rescatista le dijo que la llevaban al Centro de Traumatismos Ryder, del Hospital Jackson Memorial. Glickman sintió alivio y un dolor inaguantable. Y luego, de nuevo, la oscuridad.

Las leyes de la Florida tienen muchas cosas que decir sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los guardias de seguridad. Pueden estar armados. No pueden mostrar una insignia de la Florida. Deben llevar puesta un documento de identificación de una compañía todo el tiempo, además de la identificación estatal. Pueden tener luces ámbar en sus vehículos. Pueden ejercer el derecho a detener a alguien si trabajan en una instalación cuya infraestructura se considera crítica. Si están armados, deben tener cierto entrenamiento.

¿Qué no cubre las leyes de la Florida? Si los guardias de seguridad en los hospitales no deben proteger a los pacientes ni visitantes si el contrario de una compañía no lo especifica. En este caso, esta exigencia no estaba en el contrato de la compañía de seguridad.

Glickman no se despertó hasta casi un mes más tarde. Estuvo en un coma médicamente inducido en el Jackson en las siguiente tres semanas después que Tamés la baleó. La segunda bala le destrozó completamente la parte derecha de la mandíbula, y el cirujano que la operó tuvo que usar placas de titanio para poder sujetarle toda la cara. Sin embargo, milagrosamente, sobrevivió. Todavía no puede entender cómo pudo Tamés dispararle tantas veces cuando un guardia de seguridad había estado en la misma habitación solo momentos antes. Cómo Tamés, un hombre de casi 90 años pudo tener tiempo de caminar hacia ella, apuntarle, y dispararle dos veces antes de quitarse la vida.

Glickman y su esposo Fred demandaron al hospital y a la compañía de seguridad que tenían contratada, Nor-Seg Security Services, Inc., y descubrieron durante la declaración del guardia de seguridad con Andrew Yaffa, abogado de los Glickman, que el guardia se fue del vestíbulo cuando empezaron los balazos. El guardia, que trabajaba desarmado por el contrato del hospital con Nor-Seg, “se largó del vestíbulo por la puerta principal”, le dijo Yaffa al Herald, y no hizo el menor esfuerzo para tratar de detener al hombre armado.

Fue entonces que el matrimonio Glickman supo que el contrato del Kindred con la compañía de seguridad limita a los guardias a proteger solo al hospital y sus empleados y, por consiguiente, Nor-Seg no era responsable de lo que ocurrió. Los Glickman apelaron. Pero a principios de enero de este año, la Corte de Apelaciones de la Florida determinó que Nor-Seg Security Services Inc. “no tenía ningún deber con los Glickman”. En cuanto al hospital, los Glickman terminaron llegando a un acuerdo con Kindred por una cantidad de dinero cuyo monto no se reveló.

Los Glickman no solo quedaron decepcionados del resultado de su demanda contra Nor-Seg, sino que también piensan que el público fue traicionado con un falso sentido de seguridad.

“Es por eso que tengo que hablar”, dijo Margery Glickman. “No hago más que ver noticias de que cada vez hay más balaceras, y la gente tiene el derecho a saber que no pueden dar por sentado de que los guardias de seguridad los protegerán”.

Varios expertos en seguridad de hospitales le dijeron al Herald que una cláusula semejante es sumamente rara. Cada equipo de seguridad que conocen, dijeron, tiene reglas y procedimientos relacionados con pacientes, la forma en que los guardias de seguridad deben ayudar con cualquier paciente que perturbe el orden, las pertenencias de los pacientes, los acompañantes de los pacientes, etc.

“No creo recordar en todo el tiempo que llevo en hospitales haber trabajado con una compañía de seguridad que solo protege a empleados, no a visitantes ni a pacientes”, le dijo al Herald, Salvatore Barbera, director asociado del programa de servicios de salud de la Universidad Atlántica de la Florida (FAU). “No es una industria estándar”.

El consultante de seguridad Michael D’Angelo está de acuerdo con las afirmaciones de Barbera. “Es un lenguaje muy específico e inquietante ”, dijo D’Angelo. “Como profesional de la seguridad y usuario de los cuidados de salud esto es algo que me horroriza”.

Nor-Seg Security Services, Inc. fue creada en julio de 2003 por Ambakum y Herminia Nina Hapokian, respectivamente presidente y vicepresidenta del negocio de acuerdo con archivos de la División de Corporaciones de la Florida. Según documentos públicos, el negocio opera desde una casa en Davie, Florida.

Si bien Nor-Seg no se describe a sí misma en documentos judiciales como una “corporación organizada y existente bajo las leyes del estado de la Florida”, el logotipo que la compañía usa en su contrato con Kindred coincide a la perfección con el de una compañía de seguridad que hay en México con el mismo nombre. El portal de la Nor-Seg mexicana señala que la compañía hace negocios internacionalmente en varios países, entre otros, Estados Unidos, y está funcionando desde septiembre de 2000. Sin embargo, la página web también señala específicamente que todas las operaciones de Nor-Seg se realizan exclusivamente siguiendo “las leyes laborales mexicanas y las normas establecidas de la industria”.

Ninguna de las dos compañías respondió a las varias solicitudes que el Herald le envió por correo electrónico, entre ellas, preguntas sobre si la compañía Nor-Seg de la Florida era una subsidiaria de la Nor-Seg mexicana, o si sencillamente operaba fuera de la Florida usando su nombre y logotipo.

Pocos meses después del trágico incidente, en junio de 2016, los archivos indican que hubo un cambio en la Nor-Seg de la Florida. Su dirección más reciente está localizada en Miami. Pero la compañía ha desaparecido de la internet. El número de teléfono que aparece en los archivos oficiales de la compañía está fuera de servicio, y los enlaces con el antiguo portal de la compañía no funcionan.

La cláusula que excluye a Nor-Seg de proteger a los visitantes y pacientes no es nada nuevo, pero de todos modos presenta graves problemas de responsabilidad para el hospital, dijeron los expertos que consultó el Herald. Nadie pudo entender porqué Kindred tomó semejante riesgo, a menos que hubiese un costo-incentivo mayor que los posibles daños de futuras demandas, dijeron.

“El costo es mucho menos si se contrata a una compañía de seguridad menor que si se llama a Allied Universal, Securitas u otra de las grandes compañías de seguridad que están más establecidas. En conclusión: van a ahorrar dinero”, dijo D’Angelo

Este se debe a que los hospitales que tienen contratos con compañías de seguridad más grandes pueden esperar que los guardias lleguen a los hospitales al menos con un entrenamiento básico en los protocolos médicos, recursos que las compañías de seguridad por lo general no tienen, le dijeron expertos al Herald. Este tipo de entrenamiento y capacitación es crucial en un hospital, dijeron, ya que se espera que los guardias que trabajan en instituciones médicas cumplan con los reglamentos de la industria en todo momento, así como las exigencias de la Ley HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability.

El Kindred hospital en Coral Gables es un centro con fines de lucro de cuidados médicos agudos hospital. Es una subsidiaria con fines de lucro de la compañía matriz, Kindred Healthcare Inc., la firma más grande del país para cuidados médicos agudos. Tras revisar una copia del contrato que Nor-Seg firmó con Kindred Coral Gables, los expertos le confirmaron al Herald que el dinero que Nor-Seg le cobra al hospital es mucho menor que el que Kindred le pagaría a una compañía de seguridad más grande para contratar a guardias de seguridad.

Como respuesta a una solicitud para que comentara sobre el particular, un portavoz de Kindred escribió al Herald a través de un correo electrónico. “Lo sucedido fue un lamentable y desafortunado incidente”, dijo el correo electrónico del Kindred.

La compañía no respondió una pregunta sobre si Nor-Seg sigue siendo su compañía de de seguridad.

En la Florida, la industria de compañías de seguridad privadas tiene la licencia, es regulada y sujeta a inspección por la División de Licencias del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida (FDACS). Pero aunque la industria del cuidado de la salud es una de las más reguladas del país y se supone que los guardias de seguridad cumplan con estas regulaciones cuando trabajen en hospitales, “no hay una clase específica de licencia para las agencias de seguridad que tienen contratos con la industria de la salud”, le dijo al Herald la oficina de comunicaciones de la comisionada Nikki Fried. Algo semejante, le dijeron los expertos al Herald, simplemente no es suficiente.

Sin embargo, los mismos expertos advierten que exigir una licencia adicional a las compañías de seguridad que planeen realizar contratos con hospitales podría ser algo difícil de imponer, así como una gran carga innecesaria para la industria.

“Los hospitales están bajo una constante presión para mantener los costos y así asegurar una viabilidad financiera”, dijo Barbera.

En vez de pedir una licencia adicional, tanto Barbera como D’Angelo enfatizaron que a los propios hospitales se les debe exigir que los nuevos guardias pasen un entrenamiento obligatorio antes de empezar a trabajar.

También Glickman dijo que quiere mejores normas de trabajo en las compañías de seguridad que trabajan en hospitales.

“El estado regula a las compañías de seguridad y esto tiene que ser una de las regulaciones”, le dijo Glickman al Herald. “Los negocios están satisfechos de utilizar la presencia de guardias de seguridad para aumentar el tráfico porque esto hace que la gente se sienta protegida, pero en casos como el Kindred, lo que se le da al público es un sentido falso de seguridad. Y las personas se merecen conocer la verdad”.

Traducción de Jorge Posada

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de septiembre de 2021 7:00 am.