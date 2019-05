Intensa ola de calor podría romper récords de temperaturas altas en la Florida este fin de semana

Una paleta de mango. Una piscina con el agua muy fría. Esa escena en la película “Rocky” donde Sylvester Stallone entrena en un frigorífico de carne.

Memorice estas imágenes geniales para sus planes de fin de semana del Día de la Recordación, o Memorial Day, en la Florida. Las va a necesitar porque va a estar muy caliente en destinos como Orlando, los Cayos de la Florida y Tallahassee.

Las temperaturas podrían elevarse a los 90, y tal vez hasta los 100 grados. En realidad el rango es de 95 a 105 grados.

Se prevé que una ola de calor azote el sureste de los Estados Unidos y posiblemente imponga nuevos récords para el mes de mayo, según The Weather Channel. Probablemente la cuenta de electricidad le salga más cara de lo usual ya que querrá encender el aire acondicionado a todo dar.

Otros lugares que serán afectados particularmente son Atlanta, Georgia; Raleigh, Carolina del Norte; Montgomery, Alabama; Memphis, Tennessee; Nueva Orleans, Louisiana; y Charleston, Carolina del Sur.

La humedad —el eterno enemigo de su cabello lacio y su maquillaje intacto— hará que el ambiente se sienta aún más caliente a lo largo de la costa del Golfo y las playas del Atlántico durante el fin de semana. Los índices de calor, según The Weather Channel, pueden acercarse a 105 grados en el norte de Florida.

El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de calor para partes del Panhandle de la Florida, incluida la zona de Panama City Beach.

En Miami y Miami Beach, donde estará a unos 86 o 87 grados, el tiempo estará considerablemente más fresco que en otras partes de Florida.

Se recomienda tomar mucha agua, usar ropa holgada y tratar de no estar mucho tiempo afuera.

Recuerde muy bien esto si tiene pensado visitar un parque o simplemente planear pasar el rato en su patio durante el fin de semana festivo. Pero si desea ir a la playa, preste atención: le tenemos otro aviso.

El Servicio Nacional de Meteorología en Miami ha activado un aviso de corrientes de resaca que seguirá vigente hasta el lunes por la noche.

Las corrientes de resaca, en caso de que no sea del sur de la Florida y no este familiarizado con el término, son poderosos canales de agua que fluyen rápidamente desde la costa, especialmente alrededor de lugares bajos o roturas en el banco de arena y cerca de embarcaderos. Ya que representan un peligro, los meteorólogos recomiendan no nadar.

¿Qué pasa si no puede resistirse a un baño en las playas de Miami Beach, Fort Lauderdale o Boca Raton y se queda atrapado en una corriente de resaca?

Primero, no se asuste. Relájese y flote. No nade contra la corriente. Si puede, nade en una dirección siguiendo la línea de costa hasta que esté libre del remolcador actual. Luego, solo dirígase a la orilla y camine de regreso al lugar donde dejó su toalla. Si no puede escapar del tirón del agua, mire a la orilla y pida ayuda.