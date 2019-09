¿Qué pasará en Miami y Broward cuando se acerque Dorian? Nada ‘está escrito en piedra’

Observe cómo el huracán Dorian impacta en las Bahamas Escenas de todo Bahamas cuando el huracán Dorian impacta como huracán de categoría 5, el domingo 1 de septiembre de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Escenas de todo Bahamas cuando el huracán Dorian impacta como huracán de categoría 5, el domingo 1 de septiembre de 2019.

Según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Miami-Dade y Broward tienen grandes probabilidades de escapar de lo más duro del paso del huracán Dorian, un poderoso ciclón categoría 5 que desde hace días tiene en vilo a toda la Florida.

A las 8:00 p.m. el centro de Dorian estaba ubicado en los 26.6 grados Norte y los 77.6 Oeste, cerca de 75 millas al Este de Freeport, en Grand Bahama. El huracán tiene vientos sostenidos de 185 mph (295 km/h) y se dirige al Oeste a unas 5 mph, un movimiento mucho más lento que puede ser el preludio de su giro hacia el norte y norte nordeste.

El NHC emitió un aviso de huracán desde el norte de Palm Beach y una vigilancia de tormenta tropical para el condado Broward. Un elemento importante de este huracán es la marejada ciclónica, por lo que el NHC emitió una alerta de vigilancia para toda la costa hacia el norte de Florida y el Lago Okeechobee.

Los meteorólogos no creen que Miami-Dade y Broward sufran los efectos de los vientos huracanados de Dorian, sin embargo sí pudieran experimentar fuertes vientos, marejadas y lluvia intensa desde el lunes. Dorian es el segundo huracán más fuerte desde que se tiene registros de los ciclones tropicales. Solo ha sido superado por Allen, que en 1980 tuvo vientos máximos de 190 mph.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Miami-Dade y Broward no están en el cono en este momento, pero eso no significa que no pueda cambiar. No está escrito en piedra”, dijo Baxter Fell, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional al Miami Herald.

“La gente se está centrando demasiado en el cono y en la trayectoria de Dorian. Les estamos instando a que no se centren en el cono y la pista, sino más bien en el impacto y la incertidumbre. Cualquier cambio menor hacia el oeste podría tener un impacto muy sustancial en el sur de Florida”, agregó.

Se espera que las ráfagas de viento en Miami-Dade a lo largo de la costa alcancen de 20 a 45 mph y de 20 a 40 mph en otras partes del condado entre el lunes y el martes por la tarde.

En Broward, los vientos pueden variar de 25 a 45 mph y de 20 a 45 mph de lunes a miércoles.

La reportera del Miami Herald, Monique O. Madan, contribuyó con esta historia.