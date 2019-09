Florida en vilo mientras Dorian arrasa las Bahamas

El huracán Dorian destruye un vecindario de la isla Abaco Un residente de la isla Abaco registra con video de celular daños en el vecindario causados por el huracán Dorian el domingo 1 de septiembre de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Un residente de la isla Abaco registra con video de celular daños en el vecindario causados por el huracán Dorian el domingo 1 de septiembre de 2019.

La Florida no ha podido respirar aliviada pues aún permanece la incertidumbre sobre la trayectoria del poderoso huracán Dorian, que ha estado abatiendo a las Bahamas este lunes y que está peligrosamente cerca de la costa este del estado.

Según el parte de las 3 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), con vientos de 150 millas por hora y fuerza de huracán categoría 4, Dorian continuará azotando Grand Bahama hasta la noche. Luego, se moverá “peligrosamente cerca de la costa este de Florida tarde esta noche hasta el miércoles por la noche.”

A las 3:00 pm., el huracán se encontraba a 105 millas al este de West Palm Beach y aún representaba un verdadero peligro para el estado.

Varias ciudades de la costa este, entre ellas Melbourne, Daytona Beach y Jacksonville, se encuentran aún en el llamado cono de incertidumbre, la zona en la que el centro del huracán podría encontrarse con mayor probabilidad en las próximas horas, según los modelos de pronóstico.

El CNH ha insistido en varias alertas que solo un ligero dezplazamiento del centro del huracán hacia el oeste, expondría a la costa este de la Florida a los severos vientos, lluvias y marejadas ciclónicas provocadas por Dorian. La ansiedad permanece en el estado porque aunque los modelos pronostican un giro hacia el norte que alejaría al huracán de la costa, el lunes en la tarde aún se mantenía moviéndose muy lentamente hacia el oeste.

“La gente ha estado hablando sobre este giro, pero aún no lo ha hecho”, dijo la oficial Jennifer Brumley, en Vero Beach, mientras aconsejaba a los residentes que cumplieran la orden de evacuación dada para las comunidades al este de la autopista US 1. “Todavía se dirige hacia el oeste. Podría girar, queremos que gire, pero ¿y si no lo hace?“

El condado de Palm Beach, donde se ordenaron evacuaciones obligatorias para las zonas A y B, ahora tiene 11 refugios abiertos. El condado dijo que su sistema de tránsito continúa funcionando sin costo y el sitio web de la ciudad ofreció esta garantía: “La oficina del alguacil asegura que no verificará el estado de inmigración de ninguna persona que vaya a un refugio”.

Otras ciudades de la costa también han ordenado evacuaciones y sus residentes han asegurado casas y negocios, preparándose para la eventual llegada de Dorian.

Residentes del condado de St. Lucie comenzaron a buscar refugio el domingo por la tarde cuando varias escuelas abrieron sus puertas a las 2 p.m.

Stefanie Passieux, de 35 años, estaba parada en la tarde del lunes afuera de Fort Pierce Central High School, uno de los cinco refugios del condado. Ella ha resistido tormentas antes, pero para Dorian, se está refugiando por primera vez.

“Donde vivo, simplemente no me sentía segura”, dijo.

Vientos con fuerza de tormenta tropical se esperan en la noche del lunes en el condado Broward, pero Miami-Dade parece haberse librado de lo peor. Las probabilidades de que el ojo del huracán pase por la ciudad son mínimas y casi ningún modelo de predicción la contempla. En la tarde se sintieron algunas rachas de viento y lluvias asociadas a las bandas externas de la tormenta y que continuarán hasta el martes, así como la posibilidad de algunas marejadas.

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo en una conferencia de prensa en la tarde que el gobierno de esa ciudad así como el transporte público y la recogida de basura funcionarán normalmente desde el martes.

Pero el sur de la Florida no verá nada parecido a lo que los residentes de las Bahamas han estado padeciendo desde el domingo, cuando el ojo del huracán, con categoría 5, causó gran destrucción a su paso por Abacos. Desde horas tempranas del lunes, Dorian perdió un poco de fuerza pero ha estado casi estático, arrasando Grand Bahama, donde se han pronosticado marejadas de hasta 25 pies.

“Las cosas no están bien en Gran Bahama en este momento”, dijo Kwasi Thompson, el ministro de Estado responsable de Gran Bahama. “Las condiciones son catastróficas. Tenemos partes de la isla que están completamente bajo el agua, donde el agua ya ha subido hasta la cintura ”.

En la tarde, el CNH alertó que el ojo del huracán se encontraba sobre esa isla.

“Esta es una situación que amenaza la vida”, señaló el comunicado. “Residentes en Gran Bahama no deben abandonar su refugio cuando pase el ojo, ya que los vientos aumentarán rápidamente en el otro lado del ojo”.

En Marsh Harbour, cerca del lugar donde el ojo del huracán pasó por segunda vez sobre la isla de Abaco, una residente informó que edificios enteros colapsaron, techos de metal habían desaparecido y que el fenómeno metereológico había dejado una terrible destrucción.

“Simplemente la devastación es total en Marsh Harbour”, dijo Laine Snow, cuya casa en Little Harbour, a unas 20 millas al sur, se libró de los peores vientos. “Es devastador y extremadamente emocional. No quedan negocios. Simplemente no hay absolutamente nada “, dijo.

En otras partes de la isla, dijo, el daño es tan grave que la gente necesitará “todo. Comida, hielo y ropa. Marsh Harbour lo perdió todo.”

Ayude a las víctimas del huracán Dorian

United Way of Miami-Dade y Miami Herald/el Nuevo Herald han activado el programa “Operation Helping Hands” para apoyar los esfuerzos de respuesta, ayuda y recuperación en las áreas afectadas por el huracán Dorian. El 100% de los fondos recaudados irán directamente a ayudar a las personas afectadas en las Bahamas y otras áreas afectadas.

Para hacer una donación puede visitar el sitio https://unitedwaymiami.org/ohh o llamar al 305-643-2501 o 2-1-1. También puede enviar un cheque a nombre de Operation Helping Hands, c/o United Way of Miami-Dade, P.O. Box #459007, Miami, Florida 33245-9007.

Operation Helping Hands es una asociación entre United Way of Miami-Dade, el Miami Herald/el Nuevo Herald y JCS Helpline Services que se creó en 1998 después de los devastadores huracanes Mitch y George, para extender una mano amiga a todos aquellos que la necesiten en el sur de la Florida y otras lugares del estado y sitios vecinos.

