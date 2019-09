Cómo ayudar a las víctimas de Dorian: United Way, Miami Herald/el Nuevo activan ‘Operation Helping Hands’

Estos vehículos se volcaron como juguetes en Abaco cuando el huracán Dorian tocó tierra La gente observa afuera de sus hogares en Abaco mientras el viento causado por el huracán Dorian causa estragos el domingo 1 de septiembre de 2019. Video compartido por bahamaspress.com. Up Next × SHARE COPY LINK La gente observa afuera de sus hogares en Abaco mientras el viento causado por el huracán Dorian causa estragos el domingo 1 de septiembre de 2019. Video compartido por bahamaspress.com.

United Way of Miami-Dade, Miami Herald y el Nuevo Herald han activado el programa “Operation Helping Hands” para apoyar los esfuerzos de respuesta, ayuda y recuperación en las áreas afectadas por el huracán Dorian. La tormenta azotó las Bahamas y se dirige hacia la costa de Florida.

El esfuerzo fue anunciado por María C. Alonso, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Miami-Dade.

Para hacer una donación:

1. Visite https://unitedwaymiami.org/ohh.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

2. Llame al 305-643-2501 o 2-1-1.

3. Envíe un cheque a nombre de Operation Helping Hands, c/o United Way of Miami-Dade, P.O. Box #459007, Miami, Florida 33245-9007.

El 100% de los fondos recaudados a través de “Operation Helping Hands” irá directamente a ayudar a las personas afectadas por el huracán Dorian en las Bahamas y otras áreas afectadas. United Way of Miami-Dade trabajará con United Way y otras organizaciones sin fines de lucro para apoyar las necesidades de recuperación tanto inmediatas como a largo plazo.

Operation Helping Hands es una asociación entre United Way of Miami-Dade, el Miami Herald/el Nuevo Herald y JCS Helpline Services. Se creó en 1998, después de los devastadores huracanes Mitch y George, para extender una mano amiga a todos aquellos que la necesiten en el sur de la Florida y otras lugares del estado y sitios vecinos. Desde entonces, el programa ha sido reactivado numerosas veces para responder a desastres naturales y otras situaciones de emergencia.