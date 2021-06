En Florida muchos de sus residentes no estarían listos si un huracán azotara al estado

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó este lunes y aunque todos deberían estar preparados, muchos residentes de la Florida no estarían listos si un ciclón azotara al estado mañana, de acuerdo con una encuesta de AAA.

El 43% de los floridanos no tiene un plan de emergencia, el 29% no evacuaría su hogar si las autoridades lo ordenaran y el 60% desalojarían su zona solo si se trata de un huracán de categoría 3 o de más intensidad, determinó un sondeo de opinión realizado por AAA The Auto Club Group.

La Administración Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su siglas en inglés) ha pronosticado una temporada activa, pero no tan intensa como la de 2020 cuando se batieron récords.

El pronóstico es de 13 a 20 tormentas de las que entre 6 a 10 podrían convertirse en huracanes y de estos de 3 a 5 tendrían categoría 3, 4 o 5.

La primera tormenta tropical, Ana, se formó a inicios de mayo, pero se disipó rápidamente cerca del archipiélago de las Bermudas.

La tormenta tropical Ana se formó brevemente cerca de las Bermudas a principios de este mes, por lo que es el séptimo año consecutivo en que se forma una tormenta con nombre antes del inicio oficial de la temporada.

“No espere hasta que la Florida esté en el cono de incertidumbre (de las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes), prepárese ahora”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Group. “Reúna los suministros mientras todavía están en los estantes, diseñe un plan de evacuación y prepare su hogar”.

Como parte de los preparativos, recomendó inspeccionar las casas para ver si necesitas reparaciones menores en el techo y ventanas. Podar árboles o arbustos que podrían dañar tu hogar en caso de fuertes vientos.

También realizar un inventario de tu hogar con una cámara de video o un teléfono inteligente. Mantener un registro de las compras grandes, incluido el costo del artículo, cuando se compró y los números de modelo y de serie, según estén disponibles. Guardar los documentos importantes en un recipiente impermeable portátil.

Almacenar suministros de emergencia, preparar un equipo portátil para guardar en tu automóvil en caso de que necesites evacuar.

Otras de las recomendaciones es revisar el seguro de la propiedad con tu agente de seguros autorizado para determinar si tiene la protección adecuada. Analiza los deducibles y tener en cuenta que el seguro contra inundaciones no suele estar cubierto por la póliza de propietario de vivienda.

Jenkins detalló que casi el 20% de todas las reclamaciones de seguros contra inundaciones provienen de hogares en zonas de bajo riesgo y que la asistencia federal por desastre no es una compensación por tus pérdidas, es un préstamo a bajo interés.

Las pérdidas por inundaciones son costosas. Una pulgada de agua puede costarte $27,000 o más en reparaciones.

“Parte de la preparación de su hogar debe incluir una revisión cuidadosa de sus pólizas de seguro. Desafortunadamente, algunos propietarios de viviendas de la Florida pronto buscarán un nuevo proveedor, ya que, según los informes, algunas aseguradoras estatales están eliminando 50,000 pólizas para fines de junio de 2021”, advirtió Jenkins.

Jennifer Pintacuda, presidenta de la aseguradora de Auto Club Insurance Company of Florida de AAA, dijo que “no puedo pensar en un peor momento para quedarme sin seguro de vivienda que durante la temporada de huracanes”.

La cobertura contra inundaciones para tu automóvil está disponible a través de una inclusión “integral” opcional en tu póliza de seguro de automóvil, dijo AAA.

Prepararse para la evacuación

▪ Conoce tu ruta de evacuación: visita FloridaDisaster.org para rastrear la ruta de evacuación recomendada para tu región.

▪ Investigar la disponibilidad de refugios: consulta con los funcionarios locales sobre la disponibilidad de refugios de evacuación. Es posible que tu refugio habitual no abra este año debido al COVID-19. Si evacúas a un refugio comunitario, sigue las últimas pautas de los CDC.

▪ Prepara a tus mascotas: identifique un lugar para quedarte que acepte mascotas. La mayoría de los refugios públicos solo permiten animales de servicio.

▪ Prepara tu vehículo, pide inspeccionar tu vehículo profesionalmente para que esté listo para la evacuación. Planifica llevar un solo auto por familia para reducir la congestión y las demoras.

▪ Si parece probable una evacuación, asegúrate de tener el tanque lleno de gasolina. No acumules gasolina que no necesitas. El aumento repentino de la demanda del combustible antes de la tormenta a menudo conduce a cortes temporales de gasolina antes de la tormenta.