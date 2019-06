Trump y Europa: ¿fin de un ciclo de la historia?

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, lee un fragmento de un discurso del presidente Franklin D. Roosevelt, cuya foto gigante adorna la tarima, el martes 5 de junio en Portsmouth, Inglaterra. La ceremonia conmemoró el 75 aniversario del Día-D, el desembarco de las tropas aliadas en la playa de Normandía para lanzar una gran ofensiva contra las tropas nazis. Getty Images

Se cumplen 75 años que el curso de la Historia dio un giro para salvar el mundo y la libertad. Mucho ha cambiado sin embargo, últimamente, desde aquel 6 de junio, Día-D, cuando las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normadía para liberar a Europa del nazismo.

Con la llegada de Donald Trump al poder ha cambiado drásticamente la alianza entre Estados Unidos y Europa, forjada en sangre durante la Segunda Guerra Mundial.

Los líderes de entonces, honorables y visionarios, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower y Harry Truman forjaron la unión trasatlántica y el orden de cooperación internacional que ha evitado otra conflagración. Todos los presidentes posteriores solidificaron esos vínculos.

Al actual sin embargo sólo le interesan las alianzas forjadas en dólares. Bien seguros podemos estar aquí de que jamás Trump aprobaría un “Plan Marshall” como el que generosamente procuró Truman para reconstruir la Europa arrasada por las bombas. Ni siquiera hace falta pensar en desastres históricos para entender que la ecuación trumpista es siempre la inversa: destruir. Desbaratar tratados, alianzas, todo lo que implique unión internacional.

Por esa razón, y a diferencia también de los anteriores mandatarios estadounidenses, Trump se afana en debilitar la Unión Europea, por considerarla un “enemigo” económico. A eso ha venido a Europa esta semana, a hablar de dinero, a intentar romper el continente acelerando el Brexit y sembrando cizaña antieuropeista en otros países. (Además de darse la pompa que nunca logró entre la élite neoyorquina).

En las conmemoraciones del Día-D, el miércoles en Portsmouth y este jueves en las playas francesas donde tuvo lugar la Operación Overlord, es inevitable sentir el fin de un ciclo de la Historia. Por una parte será la última vez en la que puedan participar muchos veteranos, ya centenarios, dado que estas ceremonias se celebran cada cinco años; por otra, constatar el abismo que separa la América Solidaria (1944-2017) y la materialista “America First”.

En ningún momento ha tratado Trump estos días de acortar esa distancia. Muy al contrario —y olvidándose de lo que entre otros reafirmó Ronald Reagan [que cito abajo]— se ha dedicado a ofender: a la duquesa de Sussex, Mehgan Markle, llamándola “asquerosa”; al alcalde de Londres “tonto y bajito”, etc. Eso sí ante la reina Isabel II se ha portado bien. No elegante, pero al menos no la ha ofendido. Es un avance.

El contraste no ha podido ser mayor: entre la ordinariez de Trump y la solemnidad del 75 aniversario del Día-D y los 220,000 héroes que perecieron en aquella epopeya. Contraste asimismo con los discursos y la actitud constructiva de sus predecesores con los países aliados. Viene a la memoria en especial las palabras de Reagan en las ceremonias del 40 aniversario en Pointe du Hoc (a 180 millas de París), uno de los puntos donde las tropas aliadas atacaron al ejército nazi:

“La fortaleza de los aliados es vital para Estados Unidos. Y la garantía de seguridad que provee América es esencial para la libertad de las democracias europeas. Estuvimos con ustedes entonces y seguimos estando ahora. Nuestras esperanzas son las suyas. Su destino es nuestro destino”.

Hace pocas horas, en la ceremonia de Portsmouth, Trump no pronunció un discurso propio, se limitó a leer parte de la oración que Roosevelt le dedicó al millón y medio de soldados americanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El escenario desde el que lo leyó parecía un símbolo de la grandeza de FDR y su pequeñez. Quizá intencionadamente, los organizadores pusieron de fondo un gigantesco rostro de FDR, frente al cual Trump lució diminuto.

No era la imagen que quiso proyectar al llegar el lunes a Londres, como un emperador dictando órdenes a sus súbditos: primero recomendó un candidato para reemplazar a Theresa May; luego propuso un acuerdo comercial que esclavizaría a Gran Bretaña; y finalmente anunció que su “deal” sustituiría el seguro médico del gobierno británico con uno privado, gestionado por empresas de EEUU.

En pocas horas logró enfurecer a todo el país, que ya de entrada le aborrece (al igual que el resto de Europa) como se ha visto en los mensajes, manifestaciones y en bajo índice de aprobación, 12% a 16%. Hasta Isabel II, flemática e irónica al fin como buena británica, y sabiendo bien que Trump no lee, le regaló un ejemplar de la obra magna de Sir Winston Churchill, “La Segunda Guerra Mundial”. (Churchill además de un gran estadista fue un gran escritor que ganó el Premio Nobel).

Quizá este jueves, cuando visite el Cementerio Americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer, donde yacen 9,300 soldados, alguien le pueda dar un ejemplar de las normas que el mando militar encabezado por el general Ike Eisenhower le dio a las tropas antes de partir:

“No fanfarronear. Esa es una formula para ofender. Tampoco menosprecien…. El eslogan nazi para destruirnos es ‘divide y vencerás’, pero el lema americano es ‘la unión hace la fuerza’ ”.

Rosa Townsend es periodista y analista internacional. Twitter: @TownsendRosa.