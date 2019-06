El gran costo de las actividades de verano de nuestros hijos

El peso de las mochilas escolares realmente es una preocupación en Miami-Dade: son muy pesadas y pueden generar problemas de salud para los niños. Unsplash

Estamos a las puerta del verano y muchos padres de familia en Estados Unidos empezamos a enloquecer buscando como ocupar a nuestros hijos de edad escolar durante los dos meses de vacaciones.

Que si hay que llamar a los abuelos para que ayuden, que si se contrata un programa de verano donde los niños pasen el mismo horario de la jornada escolar, que si mejor enviarlos con familiares fuera del país (en el caso de nosotros los hispanos enviarlos a algún lugar en Latinoamérica, o a España, donde de pronto la “tía Lola” pueda cuidarlos), que si uno de los dos padres tendrá que quedarse en casa y renunciar a su jornada de medio tiempo.

Sin dudas, el asunto para muchas familias es todo un reto que al final termina combinando un poco de todas las soluciones mencionadas anteriormente. La realidad es que el verano para las familias de clase media suele pasar de ser unas lindas vacaciones a un gran caos.

En el Condado Miami-Dade, por ejemplo, de acuerdo a cifras del último censo, el ingreso promedio de una familia oscila entre $50,000 y $60,000 anuales, en la mayoría de los casos con dos personas trabajando para poder lograr esa cifra o superarla. A muchos ese monto no les alcanza para vivir, y se ven en la necesidad de buscar hasta dos o tres empleos. Una familia de cuatro, por ejemplo, con un alquiler o hipoteca promedio de entre $1,500 y $1,800 (que según la Asociación de Bienes Raíces de Miami Dade es la que se maneja para una residencia de dos alcobas), con el costo de los servicios, la comida, salud y transporte, gasta mucho más que ese ingreso.

Paralelamente, la USDA (Asociación de Agricultura de EEUU) calcula que el crecimiento sano de cada niño cuesta aproximadamente unos $12,000 anuales. Si a esto le sumamos el costo de un campo de verano (entre $100 y $300 semanales en la mayoría de las zonas) es imposible casi comer durante ese mes.

De acuerdo a la entidad “Afterschool’s Alliance America”, una familia puede gastarse casi el 20% del salario promedio en cuidados para los chicos durante el verano. Valga la pena recalcar que muchos empleados ni siquiera tienen vacaciones cubiertas para poder tomarlas junto con sus chicos, o trabajan independientemente. No es un misterio que la fuerza laboral estadounidense ya no se está manejando como antes. En efecto, puede que se estén generando más empleos, pero muchos no son de calidad ni cuentan con beneficios como vacaciones pagadas.

En general el costo del cuidado de verano para niños varía a través de cada estado, pero es un creciente problema a nivel nacional. Dos de cada tres niños en Estados Unidos tienen a ambos padres en la fuerza laboral para intentar lograr una vida digna, pues el salario mínimo en la mayoría de los lugares no supera $15 la hora. Y con el costo de la vida especialmente en Miami-Dade parece imposible para una familia promedio que uno de los dos padres se quede en casa.

Un grupo no partidista como el Centro para el Progreso Americano asegura que en la Florida, por ejemplo, el valor para que los niños puedan ir a programas de verano es de unos $3,336, un 26% del mismo ingreso familiar. Lo más triste, la mayoría de las familias no tienen este dinero.

¿Qué hacer? No deja ser un misterio. A veces un problema mayor. Y de nuevo, un gran caos que frena las oportunidades de las que tanto se habla en Estados Unidos, lo mismo para los chicos, que para los padres.

Siga a Sabina Covo en Twitter: @sabinacovo.